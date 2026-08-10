/11 या 12 अगस्त, कब है सावन शिवरात्रि? रात में शिव चालीसा पढ़ने के साथ जरूर करें इन मंत्रों का जाप

सावन महीने की शिवरात्रि का बड़ा महत्व है. यह सावन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है. इस दिन रात में निशिता काल में शिव जी और पार्वती जी की पूजा की जाती है. विधि-विधान से पूजा करें, शिव चालीसा पढ़ें, शिव मंत्रों का जाप करें. इस बार सावन शिवरात्रि की तारीख को लेकर काफी कन्फ्यूजन है क्योंकि चतुर्दशी तिथि 2 दिन 11 और 12 अगस्त को है. लेकिन पूजा मध्यरात्रि में करना विशेष शुभ रहेगा. जानिए किस दिन सावन शिवरात्रि मनाई जाएगी.
द्रिक पंचांग के अनुसार, इस बार चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त को सुबह 04:53 बजे आरंभ होगी और 12 अगस्त को देर रात 01:52 बजे खत्म होगी. चूंकि सावन शिवरात्रि के दिन महाशिवरात्रि की तरह रात्रि के चारों प्रहर में पूजा की जाती है, जो कि 11 अगस्त की रात को ही मिलेंगे. लिहाजा 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि मानी जाएगी. यहां देखें सावन शिवरात्रि पर चार प्रहर पूजा के मुहूर्त -
प्रथम प्रहर की पूजा- शाम 07:04 बजे से रात 09:45 बजे तक
द्वितीय प्रहर की पूजा- रात 09:45 बजे से रात 12:26 बजे तक
तृतीय प्रहर की पूजा- रात 12:26 बजे से सुबह 03:07 बजे तक
चतुर्थ प्रहर की पूजा- सुबह 03:07 बजे से सुबह 05:49 बजे तक
मान्यता है कि सावन शिवरात्रि व्रत रखने और रात को सच्चे मन और विधि-विधान से शिव-पार्वती पूजा करने से अविवाहित लोगों को योग्य जीवनसाथी की प्राप्ति, दांपत्य सुख, धन और करियर में सकारात्मक परिवर्तन मिलते हैं.
सावन शिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहनें. मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र आदि चढ़ाएं. भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें. व्रत का संकल्प लें. फिर घर में या मंदिर में विधिवत पूजा करें. इसके लिए शिवलिंग पर क्रमशः जल, गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें. फिर स्वच्छ जल से फिर से शिवलिंग का अभिषेक करें.
शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भांग, सफेद चंदन, अक्षत और पुष्प अर्पित करें. भोलेनाथ को फल, मिठाई का भोग लगाएं. धूप-दीपक जलाएं. शिव चालीसा पढ़ें, शिव मंत्रों का जाप करें. “ॐ नमः शिवाय” मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. प्रयास करें कि रात्रि के चार प्रहर की पूजा करें और शिव नाम (साम्ब सदाशिव) का जाप करें. फिर अगले दिन व्रत का पारण करें.
।।दोहा।।
श्री गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान।
कहत अयोध्यादास तुम, देहु अभय वरदान॥
जय गिरिजा पति दीन दयाला। सदा करत सन्तन प्रतिपाला॥
भाल चन्द्रमा सोहत नीके। कानन कुण्डल नागफनी के॥
अंग गौर शिर गंग बहाये। मुण्डमाल तन छार लगाये॥
वस्त्र खाल बाघम्बर सोहे। छवि को देख नाग मुनि मोहे॥
मैना मातु की ह्वै दुलारी। बाम अंग सोहत छवि न्यारी॥
कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। करत सदा शत्रुन क्षयकारी॥
नन्दि गणेश सोहै तहँ कैसे। सागर मध्य कमल हैं जैसे॥
कार्तिक श्याम और गणराऊ। या छवि को कहि जात न काऊ॥
देवन जबहीं जाय पुकारा। तब ही दुख प्रभु आप निवारा॥
किया उपद्रव तारक भारी। देवन सब मिलि तुमहिं जुहारी॥
तुरत षडानन आप पठायउ। लवनिमेष महँ मारि गिरायउ॥
आप जलंधर असुर संहारा। सुयश तुम्हार विदित संसारा॥
त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई। सबहिं कृपा कर लीन बचाई॥
किया तपहिं भागीरथ भारी। पुरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी॥
दानिन महं तुम सम कोउ नाहीं। सेवक स्तुति करत सदाहीं॥
वेद नाम महिमा तव गाई। अकथ अनादि भेद नहिं पाई॥
प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला। जरे सुरासुर भये विहाला॥
कीन्ह दया तहँ करी सहाई। नीलकण्ठ तब नाम कहाई॥
पूजन रामचंद्र जब कीन्हा। जीत के लंक विभीषण दीन्हा॥
सहस कमल में हो रहे धारी। कीन्ह परीक्षा तबहिं पुरारी॥
एक कमल प्रभु राखेउ जोई। कमल नयन पूजन चहं सोई॥
कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर। भये प्रसन्न दिए इच्छित वर॥
जय जय जय अनंत अविनाशी। करत कृपा सब के घटवासी॥
दुष्ट सकल नित मोहि सतावै । भ्रमत रहे मोहि चैन न आवै॥
त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो। यहि अवसर मोहि आन उबारो॥
लै त्रिशूल शत्रुन को मारो। संकट से मोहि आन उबारो॥
मातु पिता भ्राता सब कोई। संकट में पूछत नहिं कोई॥
स्वामी एक है आस तुम्हारी। आय हरहु अब संकट भारी॥
धन निर्धन को देत सदाहीं। जो कोई जांचे वो फल पाहीं॥
अस्तुति केहि विधि करौं तुम्हारी। क्षमहु नाथ अब चूक हमारी॥
शंकर हो संकट के नाशन। मंगल कारण विघ्न विनाशन॥
योगी यति मुनि ध्यान लगावैं। नारद शारद शीश नवावैं॥
नमो नमो जय नमो शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाय॥
जो यह पाठ करे मन लाई। ता पार होत है शम्भु सहाई॥
ॠनिया जो कोई हो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी॥
पुत्र हीन कर इच्छा कोई। निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई॥
पण्डित त्रयोदशी को लावे। ध्यान पूर्वक होम करावे ॥
त्रयोदशी ब्रत करे हमेशा। तन नहीं ताके रहे कलेशा॥
धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे। शंकर सम्मुख पाठ सुनावे॥
जन्म जन्म के पाप नसावे। अन्तवास शिवपुर में पावे॥
कहे अयोध्या आस तुम्हारी। जानि सकल दुःख हरहु हमारी॥
॥दोहा॥
नित्त नेम कर प्रातः ही, पाठ करौं चालीसा।
तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश॥
मगसर छठि हेमन्त ॠतु, संवत चौसठ जान।
अस्तुति चालीसा शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण॥
1. पंचाक्षरी मंत्र - 'ॐ नमः शिवाय॥'
2. महामृत्युंजय मंत्र -
'ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥'
3. शिव गायत्री मंत्र
'ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि।
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥'
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय धारणाओं और विभिन्न धार्मिक परंपराओं पर आधारित है. इन मान्यताओं की पुष्टि वैज्ञानिक रूप से नहीं हुई है. व्रत, पूजा और कथा से जुड़े नियम एवं परंपराएं अलग-अलग स्थानों और परिवारों में भिन्न हो सकती हैं.)