/सावन शिवरात्रि पर कैसे होगा जलाभिषेक? इतने घंटे रहेगा भद्रा का साया, जान लें शुभ मुहूर्त

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को है. यह सावन की बेहद अहम तिथि है क्योंकि इसी दिन कांवड़िए कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करके कांवड़ में भरकर लाया गया गंगाजल शिव जी के धामों में अर्पित करते हैं. इसलिए इसे जल डेट या जल चढ़ाने की तारीख भी कहा जाता है. इस साल सावन शिवरात्रि कब है, कितनी देर भद्रा काल रहेगा और जल चढ़ाने के लिए शुभ मुहूर्त क्या हैं, जानिए सारी डिटेल्स.
द्रिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त 2026 को सुबह 4 बजकर 43 मिनट से 12 अगस्त को रात 1 बजकर 51 मिनट पर तक है. उदया तिथि और निशिता मुहूर्त को देखते हुए सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026, मंगलवार को मनाई जाएगी. धर्म-शास्त्रों के अनुसार, शिव जी की पूजा निशिता काल और प्रदोष काल में करना विशेष शुभ माना जाता है.
11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के दिन सुबह से ही भद्रा काल लग जाएगा और करीब 11 घंटे रहेगा. द्रिक पंचांग के अनुसार, भद्रा काल 11 अगस्त की सुबह 04:54 प्रारंभ होगा और दोपहर 03:22 बजे समाप्त होगा. चूंकि भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है. ऐसे में लोग असमंजस में पड़ सकते हैं. लेकिन धर्म-शास्त्रों के अनुसार, शिव पूजा पर भद्रा काल के कारण कोई रुकावट नहीं आती है. शिव कालों के काल महाकाल हैं. लिहाजा सावन शिवरात्रि पर भद्रा होने के बाद भी जलाभिषेक और पूजा-अर्चना बिना किसी रुकावट के की जा सकेंगी.
ब्रह्म मुहूर्त : सुबह 05:23 मिनट से सुबह 6 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त : दोपहर 12:06 बजे से 12:58 बजे तक
गोधूलि मुहूर्त : रात 09:13 बजे से 09:32 बजे तक
निशिता काल मुहूर्त: 11 व 12 अगस्त की रात 12:05 बजे से 12:48 बजे तक
महाशिवरात्रि की तरह सावन शिवरात्रि पर भी चार प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है. इस बार 11 अगस्त को चार प्रहर पूजा के मुहूर्त -
पहला प्रहर: शाम 07:04 बजे से रात 09:45 बजे तक
दूसरा प्रहर: रात 09:45 बजे से 12:26 बजे तक
तीसरा प्रहर: रात 12:26बजे से सुबह 03:07 बजे तक
चौथा और आखिरी प्रहर : 12 अगस्त की सुबह 03:07 बजे से सुबह 05:49 बजे तक
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)