/Sawan Shivratri 2026: इस साल कब है सावन शिवरात्रि? नोट कर लें जलाभिषेक के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Sawan Shivratri 2026 Kab Hai: वैसे तो मासिक शिवरात्रि हर माह में आती है लेकिन सावन माह की शिवरात्रि का बड़ा महत्व है. हिंदू धर्म में इस पर्व को अति शुभ माना जाता है. इस दिन शिवभक्त विधि-विधान पूजा उपासना करते हैं. सावन शिवरात्रि पर कांवड़िया भी पास के शिवालय जातक जलाभिषेक करते हैं. हर माह की तरह सावन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि व्रत रखा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन शिवरात्रि पर बेलपत्र और एक लोटा जल चढ़ाकर भी महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है. आइए जानें इस साल यानी सावन 2026 के शिवरात्रि पर्व की तिथि, शुभ मुहूर्त और शिव जी की पूजा विधि क्या है.
पंचांग के अनुसार, सावन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त, मंगलवार को सुबह 04 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी. वहीं, 12 अगस्त को आधी रात 01 बजकर 51 मिनट तक तिथि बनी रहेगी. शिवरात्रि में रात्रि पूजन का नियम है. ऐसे में 11 अगस्त को ही इस पर्व को मनाया जाएगा.
निशिता काल में पूजा समय - 12 अगस्त की आधी रात 12:05 बजे से लेकर आधी रात 12:48 बजे तक.
प्रथम प्रहर पूजा मुहूर्त - शाम 07:04 बजे से लेकर रात 09:45 बजे तक.
दूसरा प्रहर पूजा मुहूर्त - रात 09:45 बजे से लेकर देर रात 12:26 बजे तक.
तीसरा प्रहर पूजा मुहूर्त - देर रात 12:26 बजे से लेकर सुबह 03:07 बजे तक.
चौथा प्रहर पूजा मुहूर्त - सुबह 03:07 बजे से लेकर सुबह 05:49 बजे तक.
सावन शिवरात्रि पर सुबह जल्दी उठें और स्नानादि कर साफ वस्त्र पहनें.
पूजा स्थल को साफ करें और एक चौकी पर लाल या पीला साफ वस्त्र बिछाएं.
चौकी पर शिवजी और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें.
पूजा स्थल पर और खुद पर गंगाजल छिड़कें.
मन में शिवजी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें.
दही, गंगाजल, शहद, कच्चा दूध, शक्कर से शिवजी का अभिषेक करें.
'ओम नम: शिवाय' मंत्र का जाप लगातार करते रहें.
अब शिवजी को बेलपत्र अर्पित करें और चंदन का तिलक लगाएं.
माता पार्वती को कुमकुम का तिलक अर्पित करें.सुहाग की सामग्री चढ़ाएं.
घी का दीपक जलाएं और शिवजी और माता पार्वती के सामने रखें.
शिव जी और माता पार्वती को फल, मिठाई आदि का भोग चढ़ाएं.
अब शिव चालीसा का पाठ करें और सावन व्रत कथा का पाठ करें.
पूजा को आरती के साथ संपन्न करें और भक्तों में प्रसाद बांटें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)