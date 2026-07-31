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Sawan Shivratri 2026: इस साल कब है सावन शिवरात्रि? नोट कर लें जलाभिषेक के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Sawan Shivratri 2026 Date: इस साल सावन शिवरात्रि पर्व कब मनाया जाएगा? आइए इस लेख में जानें इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के शुभ मुहूर्त क्या हैं और शिव जी की पूजा विधि क्या है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jul 31, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:37 PM IST
Sawan Shivratri 2026: इस साल कब है सावन शिवरात्रि? नोट कर लें जलाभिषेक के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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