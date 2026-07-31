/Sawan Shivratri 2026: इस साल कब है सावन शिवरात्रि? नोट कर लें जलाभिषेक के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

Sawan Shivratri 2026 Kab Hai: वैसे तो मासिक शिवरात्रि हर माह में आती है लेकिन सावन माह की शिवरात्रि का बड़ा महत्व है. हिंदू धर्म में इस पर्व को अति शुभ माना जाता है. इस दिन शिवभक्त विधि-विधान पूजा उपासना करते हैं. सावन शिवरात्रि पर कांवड़िया भी पास के शिवालय जातक जलाभिषेक करते हैं. हर माह की तरह सावन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि व्रत रखा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन शिवरात्रि पर बेलपत्र और एक लोटा जल चढ़ाकर भी महादेव को प्रसन्न किया जा सकता है. आइए जानें इस साल यानी सावन 2026 के शिवरात्रि पर्व की तिथि, शुभ मुहूर्त और शिव जी की पूजा विधि क्या है.