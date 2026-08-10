/Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर भोलेनाथ सभी ग्रह दोष करेंगे दूर, चुपके से कर लें 5 अचूक शक्तिशाली उपाय!

Sawan Shivratri 2026: इस साल 11 अगस्त 2026 को मंगलवार के दिन सावन शिवरात्रि पर्व मनाया जाएगा. सावन शिवरात्रि का व्रत रखने से शिव जी प्रसन्न होते हैं और जीवन के बड़े से बड़े कष्टों को दूर करते हैं. इस लेख में आइए उन 5 शक्तिशाली उपायों के बारे में जानें जिनको करने से सभी ग्रह के दोषों से मुक्ति मिलती है और कालसर्प दोष से लेकर मानसिक-आर्थिक दिक्कतें कोसों दूर हो जाती हैं.
सावन शिवरात्रि पर शिव जी को जल अर्पित करें. इसके अलावा 5 या 11 शमी के पत्ते और अक्षत शिवलिंग पर चढ़ाएं. इस एक उपाय को करने से एक साथ शिव जी और शनिदेव दोनों की कृपा प्राप्त होगी. इस उपाय को करने से ग्रह दोष दूर होगा और धन प्राप्ति हो सकती है.
सावन शिवरात्रि पर्व पर शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग के सामने बैठ जाएं. इसके बाद ध्यान करते हुए 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप भी कर सकते हैं. इस उपाय को शाम के समय करने से कालसर्प दोष, पितृ दोष के साथ ही अकाल मृत्यु का भय दूर होता है. लंबी बीमारी भी ठीक हो जाती है.
सावन शिवरात्रि की पूजा करें और शिव जी को धतूरा, भांग और मदार के फूल चढ़ाएं. इस एक उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जा, भय और गुप्त शत्रुओं का नाश होता है. इस उपाय से जीवन में स्थिरता आती है.
सावन शिवरात्रि पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करके शिव जी की पूजा करें और वहीं विराजमान नंदी महाराज को प्रणाम करें. इसके बाद नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना को कहें. इसके बाद जरूरतमंदों के बीच गरीबों को अन्न, वस्त्र और काले तिल का दान करें. इस उपाय को करने से शिव जी अति प्रसन्न होंगे और मनोकामना को पूर्ण करेंगे. इस उपाय से पाप और दरिद्रता का नाश होने लगता है.
सावन शिवरात्रि पर तांबे के लोटे से गंगाजल लें और उसमें मिश्रित शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद व शक्कर मिलाकर पंचामृत बना लें. इसके बाद इसे शिवलिंग पर अर्पित करें. अब 11 या 21 साफ और साबूत बेलपत्र भी चढ़ा दें और मन ही मन अपनी मनोकामना को दोहराएं. मनोकामना पूरी होगी, मानसिक तनाव दूर होगा और मन शांत होगा. कुंडली में चंद्रमा और सभी नवग्रह शुभ प्रभाव देंगे.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक शास्त्र की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)