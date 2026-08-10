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Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर भोलेनाथ सभी ग्रह दोष करेंगे दूर, चुपके से कर लें 5 अचूक शक्तिशाली उपाय!

Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर अगर भोलेनाथ को प्रसन्न करना है और सभी ग्रह दोष को दूर करना है तो इस दिन 5 अचूक उपाय किए जा सकते हैं. आइए इन 5 उपायों के बारे में जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 10, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 09:17 PM IST
Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर भोलेनाथ सभी ग्रह दोष करेंगे दूर, चुपके से कर लें 5 अचूक शक्तिशाली उपाय!

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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