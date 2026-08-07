/Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि के शुभ मौके पर शिव जी के इन चमत्कारी मंत्रों का करें जाप, सभी परेशानियों का होगा अंत!

Sawan Shivratri 2026 Shiv Ji Ke Mantra: सावन शिवरात्रि पर्व शिव को समर्पित है. इस मौके पर भक्त शिव जी की विशेष कृपा पा सकते हैं. इस साल सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को है. इस दिन शिव जी की विशेष पूजा करें और उनके कुछ खास मंत्रों का जाप करें. इससे शिव जी की कृपा प्राप्त हो सकती है. जीवन के सारे कष्टों का अंत होता है. सावन शिवरात्रि के दिन किन मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी होता है आइए जानें.
'ॐ ह्रीं नम: शिवाय'
'ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥'
'ॐ नम: शिवाय।
'श्री शिवाय नम:।।'
'श्री शंकराय नम:।।'
'श्री महेश्वराय नम:।।'
'श्री सांबसदाशिवाय नम:।।'
'श्री रुद्राय नम:।।'
'ॐ पार्वतीपतये नम:।।'
'ॐ नमो नीलकण्ठाय नम:।।'
'ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव
'ॐ नमः पार्वती पतये, हर-हर महादेव
'ॐ नमो भगवते रुद्राय नमः'
'ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्!'
सावन शिवरात्रि पर भगवान शिव के प्रिय मंत्रों का जाप करने से सभी तरह के ग्रह दोष दूर होते हैं और जीवन की नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. रोग और भय से मुक्ति मिलती है. शिव जी के मंत्रों का जाप करने से जीवन में शांति और सकारात्मकता आती है.
सावन शिवरात्रि पर सुबह जल्दी उठें और स्नानादि कर साफ वस्त्र धारण कर लें. शिव परिवार की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें. इसके बाद नंदी महाराज की मूर्ति भी स्थापित करें. अब घी का दीपक जलाएं और पूजा शुरू करें. शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाएं. अब भगवान को बेलपत्र, मौसमी फल, फूल, भांग, धतूरा और भोग चढ़ाएं. शिवलिंग पर इत्र भी चढ़ा दें. शिव चालीसा का पाठ करें . इसके बाद शिवाष्टक का भी पाठ करें. पूजा के समय मन ही मन शिव जी के मंत्रों का श्रद्ध पूर्व जाप करें. भगवान को भोग लगाएं. माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं और अब सावन शिवरात्रि की कथा सुनें सुनाएं. कपूर जलाएं और शिव जी की आरती कर पूजा को संपन्न करें. अब भक्तों में प्रसाद बांटें.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक की मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)