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Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि के शुभ मौके पर शिव जी के इन चमत्कारी मंत्रों का करें जाप, सभी परेशानियों का होगा अंत!

Shiv Mantra: सावन शिवरात्रि के शुभ मौके पर भगवान शिव की असीम कृपा पाने के लिए कुछ विशेष मंत्रों का जाप करें जो जीवन की परेशानियों का अंत हो सकता है और सकारात्मकता का संचार हो सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 07, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 08:04 PM IST
Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि के शुभ मौके पर शिव जी के इन चमत्कारी मंत्रों का करें जाप, सभी परेशानियों का होगा अंत!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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