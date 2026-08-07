/Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि के शुभ मौके पर शिव जी के इन चमत्कारी मंत्रों का करें जाप, सभी परेशानियों का होगा अंत!

सावन शिवरात्रि पर सुबह जल्दी उठें और स्नानादि कर साफ वस्त्र धारण कर लें. शिव परिवार की प्रतिमा को एक चौकी पर स्थापित करें. इसके बाद नंदी महाराज की मूर्ति भी स्थापित करें. अब घी का दीपक जलाएं और पूजा शुरू करें. शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाएं. अब भगवान को बेलपत्र, मौसमी फल, फूल, भांग, धतूरा और भोग चढ़ाएं. शिवलिंग पर इत्र भी चढ़ा दें. शिव चालीसा का पाठ करें . इसके बाद शिवाष्टक का भी पाठ करें. पूजा के समय मन ही मन शिव जी के मंत्रों का श्रद्ध पूर्व जाप करें. भगवान को भोग लगाएं. माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं और अब सावन शिवरात्रि की कथा सुनें सुनाएं. कपूर जलाएं और शिव जी की आरती कर पूजा को संपन्न करें. अब भक्तों में प्रसाद बांटें.