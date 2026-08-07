/उत्तर भारत की इस जगह पर लिए थे शिव-पार्वती ने 7 फेरे! आज भी धधक रहा है अग्निकुंड, जानें क्या है मान्यता

महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था. यह पर्व हर महीने मासिक शिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें सावन महीने की शिवरात्रि का विशेष महत्व है. इस साल सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को है. इस मौके पर जानिए आखिर शिव-पार्वती का विवाह कहां हुआ था और इस स्थान पर आज भी इसका कौन-सा सुबूत मौजूद होने की मान्यता प्रचलित है.
यह स्थान उत्तर भारत में स्थित है. जिसे लेकर मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह यहीं हुआ था और जिस कुंड के फेरे शिव-पार्वती ने लिए थे, उसमें आज भी अग्नि जल रही है.
मान्यता है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित त्रियुगीनारायण मंदिर में महादेव और पार्वती जी का विवाह हुआ था. इस मंदिर में स्थित एक कुंड में आज भी अग्नि जल रही है, जिसे लेकर प्रचलित है कि शिव जी और पार्वती जी ने इसी कुंड के फेरे लिए थे, जिसमें आज भी अग्नि प्रज्वलित है. यह मंदिर बेहद प्राचीन है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस त्रियुगीनारायण मंदिर की स्थापना त्रेता युग में हुई थी.
त्रियुगीनारायण मंदिर जाने के लिए 3 तरीके हैं. आप हरिद्वार से भी यहां सीधे जा सकते हैं. इसके अलावा ऋषिकेश तक ट्रेन से जाकर फिर यहां से इस मंदिर तक की यात्रा बस या टैक्सी से कर सकते हैं.
त्रियुगीनारायण मंदिर केदारनाथ मंदिर की तरह दिखता है और यहां गर्मियों के मौसम में ही जाना अच्छा होता है. जब यहां तापमान 20 से 35 डिग्री के आसपास होता है.
पौराणिक कथाओं के मुताबिक, जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था तब ब्रह्मा जी पुरोहित बने थे. इसलिए इस मंदिर में विवाह के स्थान को ब्रह्म शिला भी कहा जाता है. यह जगह त्रियुगीनारायण मंदिर के ठीक सामने स्थित है. वहीं भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी.
शिव-पार्वती के विवाह से पहले देवी-देवताओं के स्नान के लिए यहां तीन जल कुंड का निर्माण किया गया था, जिन्हें रूद्र कुंड, विष्णु कुंड और ब्रह्मा कुंड के नाम से जाना जाता है. मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान करने से संतान सुख मिलता है.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय परंपराओं पर आधारित है. विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, लोककथाओं और मान्यताओं में भगवान शिव एवं माता पार्वती के विवाह स्थल का अलग-अलग उल्लेख मिलता है. Zee News इन मान्यताओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता.)