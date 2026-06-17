Sawan 2026 Start Date and End Date: आषाढ़ महीने के बाद श्रावस मास शुरू होता है, जिसे आमतौर पर सावन महीना कहते हैं. हिंदू धर्म में सावन महीने को बेहद पवित्र माना गया है. सावन में भगवान शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है. सोमवार व्रत औश्र मंगला गौरी व्रत रखे जाते हैं.
कांवड़िए लंबी पदयात्रा करके पवित्र तीर्थों से नदियों का जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं. ये पूरा महीना शिवभक्ति के लिए होता है. जानिए इस साल सावन महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त होगा. साथ ही इस दौरान कौन-से प्रमुख व्रत रखे जाएंगे.
वैदिक पंचांग के अनुसार, सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 जुलाई 2026, बुधवार को रात 08:05 बजे से शुरू होगी और 30 जुलाई, 2026, गुरुवार को रात 09:30 तक रहेगी. ऐसे में उदयातिथि की मान्यता के अनुसार, सावन माह का प्रारंभ 30 जुलाई गुरुवार से होगा. वहीं सावन महीना 28 अगस्त 2026 को सावन पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा. इसी दिन रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है.
इस साल सावन महीने की शुरुआत आयुष्मान योग में हो रही है, जिसे धर्म-ज्योतिष में बहुत शुभ माना गया है. इस योग को अच्छी सेहत और लंबी आयु देने वाला माना गया है.
इस साल श्रावण मास में 4 सावन सोमवार व्रत हैं.
पहला सावन सोमवार: 3 अगस्त
दूसरा सावन सोमवार: 10 अगस्त
तीसरा सावन सोमवार: 17 अगस्त
चौथा सावन सोमवार: 24 अगस्त
इस श्रावण मास में 4 मंगला गौरी व्रत रखे जाएंगे.
पहला मंगला गौरी व्रत: 4 अगस्त, मंगलवार
दूसरा मंगला गौरी व्रत: 11 अगस्त, मंगलवार
तीसरा मंगला गौरी व्रत: 18 अगस्त, मंगलवार
चौथा मंगला गौरी व्रत: 25 अगस्त, मंगलवार
सावन महीने के सोमवार और मंगलवार के अलावा इस महीने के प्रदोष व्रत और सावन शिवरात्रि भी बहुत अहम माने गए हैं.
सावन का पहला प्रदोष व्रत - 10 अगस्त 2026, सोमवार को सोम प्रदोष व्रत
सावन का दूसरा प्रदोष व्रत - 25 अगस्त 2026, मंगलवार को भौम प्रदोष व्रत
सावन शिवरात्रि व्रत - सावन शिवरात्रि व्रत सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रखा जाता है. हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि और सावन शिवरात्रि को बहुत अहम माना गया है. इस साल यह व्रत 11 अगस्त 2026 को रखा जाएगा.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)