/तीसरे सावन सोमवार पर बन रहा खास संयोग, दूर होंगे कई कष्ट, मिलेगा पूजा का दोगुना फल!

सावन का तीसरा सोमवार इस बार बेहद खास होने वाला है. 17 अगस्त 2026 को तीसरा सावन सोमवार है और इसी दिन नागपंचमी पर्व भी मनाया जाएगा. भगवान शिव के प्रमुख गण नागदेवता की पूजा का पर्व सावन सोमवार को पड़ना कई परेशानियों से निजात दिला सकता है. साथ ही सुख-समृद्धि पाने का भी मौका है. जानिए 17 अगस्त को पूजा के शुभ मुहूर्त, विधि और नियम.
सावन सोमवार के दिन नागपंचमी पड़ने का संयोग 23 साल बाद बना है. पंचांगों के अनुसार, इससे पहले साल 2003 में नागपंचमी सोमवार के दिन पड़ी थी. इतने साल बाद इस संयोग का बनना बहुत शुभ माना जा रहा है.
सावन का सोमवार भगवान शिव का बेहद प्रिय है और नागपंचमी पर्व, भगवान शिव के प्रमुख गण और आभूषण नाग देवता का पर्व है. इन दोनों शुभ मौकों का एक साथ आना धर्म-शास्त्रों में शिव कृपा पाने के लिए विशेष माना गया है. नागों को धन का रक्षक माना गया है. ऐसे में सोमवती नागपंचमी पर शिव जी और नागदेवता की पूजा करने से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और धन-समृद्धि भी बढ़ती है.
नागपंचमी पर्व श्रावण शुक्ल पंचमी को मनाते हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त 2026, की शाम 04:52 बजे प्रारंभ होगी और 17 अगस्त 2026 की शाम 5 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के आधार पर 17 अगस्त, सोमवार को नागपंचमी मनेगी. इस दिन पूजा के लिए 4 शुभ मुहूर्त हैं.
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:24 बजे से सुबह 05:08 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक
रवि योग- सुबह 05:51 बजे से सुबह 08:04 बजे तक
शाम में पूजा मुहूर्त- शाम 06:59 बजे से रात 08:04 बजे तक
इस दिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करें. शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें. "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. भोग लगाएं. धूप-दीप जलाएं. साथ ही "ॐ नागदेवताय नमः" का जप करें. इसके अलावा नागपंचमी की पूजा के लिए घर के मुख्य द्वार पर गोबर या हल्दी-चंदन से नाग की आकृति बनाएं. यदि ऐसा न कर पाएं तो तांबे या चांदी के नाग-नागिन के जोड़े का पूजन करें.
जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष या राहु-केतु दोष है. च इस दिन इन दोषों के निवारण के लिए विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और नाग-नागिन के जोड़े को जल में प्रवाहित करने जैसे उपाय करें. ज्योतिष के अनुसार ये दोष तरक्की में बाधा, विवाह में रुकावट, तनाव, बीमारियां, दुर्घटना आदि के योग बनाते हैं.
- नागपंचमी के दिन जमीन खोदना वर्जित है. फिर चाहे वह खेत में खुदाई करना हो या किसी भी तरह के निर्माण के लिए खुदाई करना हो. इसके पीछे वजह है कि सांप जमीन में बिल बनाकर रहते हैं या खेतों में रहते हैं तो उन्हे नुकसान न हो.
- गलती से भी सांपों को न सताएं. उन्हें दूध न पिलाएं. केवल सांप की मूर्ति पर ही दूध अर्पित करें.
- नागपंचमी के दिन धारदार वस्तुओं के उपयोग की मनाही धर्म-शास्त्रों में की गई है. जैसे- सुई, धागा, कैंची, चाकू आदि.
- साथ ही इस दिन लोहे के बर्तनों का उपयोग न करने की भी मान्यता है.
(Disclaimer-यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)