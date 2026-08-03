/सावन सोमवार पर सुबह छूट गई पूजा? परेशान न हों, शाम को इस समय करें शिवलिंग का अभिषेक

सावन सोमवार का दिन भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद खास है. आज व्रत रखते है पूजा करते हैं लेकिन कई बार ऑफिस, यात्रा या अन्य कारणों से सुबह पूजा करना संभव नहीं हो पाता है. ऐसे में परेशान न हों, बल्कि शाम को शिव जी की पूजा-अभिषेक कर लें. बल्कि शिव जी की पूजा शाम को प्रदोष काल में करना विशेष शुभ माना गया है.
ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर के अनुसार, 3 अगस्त 2026 के सावन सोमवार पर दोपहर और शाम के दौरान भी कई शुभ मुहूर्त उपलब्ध हैं, जिनमें विधिपूर्वक पूजा-अर्चना और अभिषेक करना शुभ फलदायी माना जाता है.
दोपहर के शुभ मुहूर्त
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:00 PM से 12:54 PM
चर चौघड़िया: दोपहर 02:08 PM से 03:49 PM
लाभ चौघड़िया: दोपहर 03:49 PM से शाम 05:30 PM
शाम का अमृत काल व संध्या मुहूर्त शाम 05:07 PM से 06:45 PM तक उत्तम रहेगा. लेकिन ध्यान रखें कि पूजा करने से पहले स्नान करें या अच्छे से हाथ-मुंह धो लें. साफ कपड़े पहनें. पूजा करते समय शुद्धता जरूरी है.
अमृत काल: शाम 05:07 PM से 06:45 PM
अमृत चौघड़िया: शाम 05:30 PM से 07:11 PM
(ये सभी मुहूर्त खासतौर पर दिल्ली-एनसीआर के लिए हैं)
हो सकता है कि कुछ लोगों के पास शाम को भी विधिवत सावन सोमवार की पूजा करने का समय या अन्य सामग्री न हो. तब ऐसे में शिवलिंग पर जल अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप. बेलपत्र अर्पित करें और दीपक जलाएं. ऐसा करने से भी शिव पूजा का पूरा फल पाया जा सकता है. शिव पुराण में वर्णित है कि शिव जी बहुत भोले हैं और सच्चे मन से चढ़ाए गए केवल एक लोटा जल या एक सूखे बेलपत्र से भी प्रसन्न हो जाते हैं.
(Disclaimer- यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पंचांग और ज्योतिषाचार्य द्वारा बताए गए मुहूर्त पर आधारित है. पूजा का समय स्थान के अनुसार बदल सकता है. यहां दिए गए समय विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर के लिए हैं.)