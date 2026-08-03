क्या आप भी सावन सोमवार पर शिवलिंग का अभिषेक करते हैं? यदि हां तो जान लीजिए कि अभिषेक अगर अपनी मनोकामना पूर्ति के मुताबिक किया जाए तो उसके जल्दी पूरी होने के योग बनते हैं. जैसे- धन, सुख, संतान, स्वास्थ्य, करियर, विवाह आदि की मनोकामना पूर्ति के लिए धर्म-शास्त्रों में दूध, दही, जल, गंगाजल, शहद, गन्ने के रस आदि से अभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है. साथ ही उल्लेख किया गया है कि किस मनोकामना को पूरा करने के लिए किस सामग्री से अभिषेक करें.
गंगाजल - शिवपुराण के अनुसार, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष मिलता है.
सामान्य जल - शिवलिंग पर सामान्य जल से अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है, शुद्धता बढ़ती है.
कच्चा दूध - लंबी आयु, अच्छी सेहत, और रोगों से मुक्ति के लिए शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए.
दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक- पारिवारिक सुख और मानसिक शांति पाने के लिए शिवलिंग पर दूध में शक्कर मिलाकर अभिषेक करने से लाभ होता है.
घी - शिवलिंग पर घी अर्पित करने से वंश बढ़ता है. उत्तम संतान की प्राप्ति होती है. साथ ही शारीरिक बल और ऊर्जा बढ़ती है.
शहद - शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रोगों से मुक्ति मिलती है और मनवांछित फल मिलते हैं. इसके लिए कर्ज से मुक्ति और वैवाहिक सुख पाने के लिए भी शहर से अभिषेक करना लाभदायी माना गया है. शहद से अभिषेक करना शिक्षा में सफलता, ऊंचा पद और सम्मान दिलाता है. इससे कुंडली में शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति को धन-समृद्धि, प्रेम मिलता है.
गन्ने का रस - शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से धन-धान्य और संपत्ति मिलती है. वैवाहिक सुख मिलता है. शोहरत मिलती है.
केसर या हल्दी मिश्रित दूध - जल या दूध में थोड़ा केसर या हल्दी मिलाकर अभिषेक करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं. इसके साथ ही माता पार्वती को सुहाग की सामग्री (सिंदूर, कुमकुम, चूड़ी) भी अर्पित करें.
पंचामृत - सावन के महीने में पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है. ऐसा करने से सारे मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है.
बेलपत्र - भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से हर तरह की मनोकामना पूरी होने की मान्यता है क्योंकि बेलपत्र शिवजी को बेहद प्रिय है. इसके अलावा धर्म-शास्त्रों के अनुसार, बेलपत्र के तीन दल ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं. इसे चढ़ाने से तीनों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं.
Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, शास्त्रों और विद्वानों द्वारा बताए गए पारंपरिक मतों पर आधारित है. अलग-अलग संप्रदायों, क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा-पद्धति एवं नियम भिन्न हो सकते हैं. Zee News इसकी पूर्ण पुष्टि नहीं करता.)