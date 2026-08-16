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Somwar 2026: तीसरे सावन सोमवार पर अति शुभ योगों का संयोग, जान लें शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का क्या है मुहूर्त

Sawan Third Somwar 2026 Kab Hai: इस साल 17 अगस्त को सावन माह का तीसरा सोमवार है. शिव जी को समर्पित सावन सोमवार को कौन-कौन से शुभ योग बन रहे हैं और जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त क्या है? आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 16, 2026, 02:10 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 02:10 PM IST
Somwar 2026: तीसरे सावन सोमवार पर अति शुभ योगों का संयोग, जान लें शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का क्या है मुहूर्त
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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