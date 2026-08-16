/Somwar 2026: तीसरे सावन सोमवार पर अति शुभ योगों का संयोग, जान लें शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का क्या है मुहूर्त

Sawan Third Somwar 2026 Shubh Sanyog: शिव जी को अति प्रिय सावन महीने के तीसरे सोमवार पर कई शुभ योग बन रहे हैं और शिव जी की पूजा करने के लिए कई शुभ मुहूर्त भी हैं. इस साल सावन माह का तीसरा सोमवार 17 अगस्त 2026 को है. इस दिन शिव जी की पूजा शुभ मुहूर्त में और पूरे विधि-विधान से करें तो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है और शिव जी की कृपा प्राप्त हो सकती है. शिवलिंग पर इस दिन जल से अभिषेक करें तो कष्टों, परेशानियों और नकारात्मकताओं का नाश होगा. आइए जानें सावन के तीसरे सोमवार पर शुभ योग, मुहूर्त और पूजा विधि क्या है.
धार्मिक मान्यताओं और पंचांग के अनुसार सावन के तीसरे सोमवार पर कई शुभ योगों का संयोग हो रहा है. तीसरे सोमवार को नाग पंचमी पर्व और स्कंद षष्ठी व्रत का शुभ संयोग हो रहा है. इस दिन रवि योग, सिंह संक्रांति और कई दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं. रवि योग सुबह 05:51 बजे से लेकर 08:04 बजे तक बना रहेगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस योग में पूजा-पाठ और भगवान शिव का ध्यान करने से जीवन की नकारात्मक उर्जा का नाश होता है और किसी भी तरह का अनिष्ट नहीं होता है. सावन के तीसरे सोमवार को शुभ योग पूरे दिन प्रभावी रहेगा जो 18 अगस्त की प्रातःकाल 03 बजकर 29 बजे तक बना रहेगा.
तीसरे सावन सोमवार पर पूजा और शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए कई शुभ मुहू्र्त हैं. आप तीसरे सावन सोमवार पर ब्रह्म मुहूर्त में या प्रदोष काल में शिवलिंग पर अभिषक कर सकते हैं. इसके लिए अभिजीत मुहूर्त भी उत्तम माना गया है.
ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:25 से लेकर 05:08 बजे तक (मंत्र जाप और मानसिक संकल्प करें)
अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 11:59 से लेकर 12:51 बजे तक (जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करें)
प्रदोष काल - शाम 06:45 से लेकर रात 08:12 बजे तक (शिव पूजा और आरती पूजा करें)
सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहनें.
इसके बाद भगवान शिव के सामने बैठ जाएं और मन ही मन पूजा का संकल्प लें.
अब तांबे के लोटे में जल लें और उसमें गंगाजल, कच्चा दूध और थोड़ा शहद मिलाएं.
अब इस पवित्र जल से भगवान शिव का अभिषेक करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
भगवान शिव को सफेद फूल चढ़ाएं. शमी पत्र और भस्म अर्पित करें और धूप-दीप जलाएं.
महादेव को फल और मिठाई का भोग अर्पित करें.
शिव चालीसा और सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ करें.
अब शिव जी की आरती कर पूजा को संपन्न करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)