/Somwar 2026: तीसरे सावन सोमवार पर अति शुभ योगों का संयोग, जान लें शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का क्या है मुहूर्त

धार्मिक मान्यताओं और पंचांग के अनुसार सावन के तीसरे सोमवार पर कई शुभ योगों का संयोग हो रहा है. तीसरे सोमवार को नाग पंचमी पर्व और स्कंद षष्ठी व्रत का शुभ संयोग हो रहा है. इस दिन रवि योग, सिंह संक्रांति और कई दुर्लभ शुभ योग बन रहे हैं. रवि योग सुबह 05:51 बजे से लेकर 08:04 बजे तक बना रहेगा. धार्मिक मान्यता के अनुसार इस योग में पूजा-पाठ और भगवान शिव का ध्यान करने से जीवन की नकारात्मक उर्जा का नाश होता है और किसी भी तरह का अनिष्ट नहीं होता है. सावन के तीसरे सोमवार को शुभ योग पूरे दिन प्रभावी रहेगा जो 18 अगस्त की प्रातःकाल 03 बजकर 29 बजे तक बना रहेगा.