/घर में दूसरों का पुराना सामान लाने से पहले 10 बार सोचें, छा सकती है कंगाली!

आजकल घर को सजाने के लिए पुरानी एंटीक चीजें या सेकंड-हैंड फर्नीचर खरीदने का चलन बहुत बढ़ गया है. कम दाम में विंटेज लुक पाने के चक्कर में लोग दूसरों का इस्तेमाल किया हुआ सामान खुशी-खुशी अपने घर ले आते हैं.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सामान आपके हंसते-खेलते घर की शांति को पल भर में छीन सकता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, हर वस्तु अपने मालिक की ऊर्जा और विचारों को अपने अंदर सोख लेती है.
जब आप किसी दूसरे व्यक्ति का इस्तेमाल किया हुआ सामान बिना साफ या शुद्ध किए अपने घर में रखते हैं, तो उस इंसान की पुरानी नेगेटिव एनर्जी भी आपके घर में प्रवेश कर जाती है. इससे परिवार की सुख-समृद्धि और आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है.
सोफा, बेड या लकड़ी की टेबल जैसी चीजें लंबे समय तक किसी के इस्तेमाल में रहती हैं. यदि पुराना मालिक किसी गंभीर बीमारी, कर्ज या भारी मानसिक तनाव से गुजर रहा था, तो उसकी वो नकारात्मक ऊर्जा उस फर्नीचर में समा जाती है.
जब ऐसा बेड या सोफा आप अपने घर में लगाते हैं, तो घर के सदस्यों की सेहत अचानक बिगड़ने लगती है. रात को सुकून की नींद नहीं आती और मन में बिना वजह घबराहट बनी रहती है.
वास्तु विज्ञान के मुताबिक, दूसरों का इस्तेमाल किया हुआ बेड तो शादीशुदा जिंदगी में भी दरार पैदा कर सकता है. इसलिए पुराना फर्नीचर घर लाने से हमेशा बचना चाहिए.
घड़ी को वास्तु में इंसान की प्रगति और अच्छे समय का प्रतीक माना गया है. किसी दूसरे व्यक्ति की पुरानी घड़ी घर में लगाना अपने भाग्य को दूसरों के हाथों में सौंपने जैसा है.
यदि वह घड़ी पुरानी, बंद या सुस्त चलती है, तो ये आपके पूरे परिवार के बनते काम बिगाड़ सकती है. दूसरों की इस्तेमाल की हुई घड़ी घर में टांगने से इंसान की अपनी तरक्की रुक जाती है.
ऑफिस में सहकर्मियों के साथ अनबन होने लगती है और बिजनेस में अचानक नुकसान झेलना पड़ता है. समय को सही चक्र में चलाने के लिए हमेशा अपने लिए नई और सही चलने वाली घड़ी ही खरीदनी चाहिए.
पुराने शो-पीस, पेंटिंग्स या विंटेज धातु का सामान दिखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक लगता है. लोग अक्सर इन्हें घर के मुख्य हॉल में बड़े चाव से सजा देते हैं.
लेकिन इतिहास और वास्तु दोनों यह मानते हैं कि एंटीक चीजों के साथ एक पुराना इतिहास और कई तरह की सकारात्मक-नकारात्मक भावनाएं जुड़ी होती हैं.
यदि किसी एंटीक वस्तु का इतिहास दुखद या विवादित रहा हो, तो वह आपके घर के सकारात्मक माहौल को पूरी तरह खत्म कर सकती है. इससे घर के सदस्यों के बीच छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन और भयंकर विवाद होना शुरू हो जाता है.
फर्नीचर और घड़ी के अलावा कई लोग दूसरों के महंगे कपड़े, जूते या एंटीक गहने इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. वास्तु शास्त्र में इसे बहुत बड़ा दोष माना गया है.
किसी और के कपड़े पहनने से उस व्यक्ति की नकारात्मक सोच और उसके ग्रह दोष सीधे आप पर असर डालने लगते हैं. विशेष रूप से पुराने रत्न या धातु के बने गहने अपने पूर्व मालिक की शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बहुत गहराई से सोखकर रखते हैं.
इन्हें बिना किसी ज्योतिषी सलाह या शुद्धि के धारण करने से इंसान धीरे-धीरे आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और गंभीर डिप्रेशन की चपेट में आ जाता है.
यदि आपको कोई पुरानी या सेकंड-हैंड चीज बहुत पसंद आ गई है और उसे घर लाना बेहद जरूरी है, तो उसे बिना शुद्ध किए कभी इस्तेमाल न करें.
किसी भी पुराने सामान को घर में जगह देने से पहले उसे गंगाजल का छिड़काव करके अच्छी तरह साफ करें. लकड़ी या धातु की चीजों को कुछ देर के लिए धूप में जरूर रखें, क्योंकि सूर्य की किरणें हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं.
इसके अलावा कपूर और सेंधा नमक के पानी से सामान की सफाई करना भी एक बेहतरीन उपाय है. इन आसान नियमों का ध्यान रखकर आप अपने घर को वास्तु दोष और अनजानी परेशानियों से बचा सकते हैं.
(Disclaimer):इस लेख में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र, प्राचीन मान्यताओं और सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों पर आधारित है. इसे केवल पाठकों की रुचि, शिक्षा और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है. यह किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक, कानूनी या व्यावसायिक सलाह का विकल्प नहीं है. अपने घर में किसी भी प्रकार का बदलाव या वास्तु उपाय आजमाने से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.