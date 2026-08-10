/Mangala Gauri Vrat 2026: सावन के मंगला गौरी व्रत पर कैसे करें मां पार्वती की पूजा, जान लें इसके नियम

सावन के दूसरे मंगला गौरी व्रत पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें.

स्नान आदि करें और साफ कपड़े पहनें.

अब एक चौकी पर मां मंगला गौरी यानी मां पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें.

अब मां पार्वती के मंत्रों का जाप करें और षोडशोपचार पूजा करें.

माता के पूजन करते हुए सभी वस्तुएं 16 सामग्री चढ़ाएं.

16 मालाएं, इलायची, फल, पान, लौंग, सुपारी, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियां और मिठाई.

5 तरह के सूखे मेवे, 7 तरह के अनाज- गेहूं, जौ, उड़द, मूंग, चना, चावल और मसूर चढ़ाएं.

अब मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ करें.

अब व्रत में एक समय का अन्न ग्रहण करें.