/Mangala Gauri Vrat 2026: सावन के मंगला गौरी व्रत पर कैसे करें मां पार्वती की पूजा, जान लें इसके नियम

Second Mangala Gauri Vrat 2026: सावन माह के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है. इस पर्व का बड़ा धार्मिक महत्व है. यह व्रत मां पार्वती को समर्पित है जिसका संकल्प कर सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं. मंगला गौरी व्रत रखने से सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. वहीं अविवाहित कन्याएं मनचाहा और योग्य वर के लिए यह व्रत रखती हैं. इस साल 11 अगस्त 2026 को सावन मास का दूसरा मंगला गौरी व्रत रखा जाएगा. आइए जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जरूरी नियम क्या हैं.
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:18 से लेकर दोपहर 01:09 बजे तक.
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:52 से लेकर दोपहर 03:43 बजे तक.
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:49 से लेकर सुबह 05:34 बजे तक.
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:04 से लेकर शाम 07:26 बजे तक.
सायाह्न सन्ध्या: शाम07:04 से लेकर रात 08:09 बजे तक.
अमृत काल: सुबह 07:59 से लेकर सुबह 09:25 बजे तक.
निशिता मुहूर्त: आधी रात 12:05 से लेकर आधी रात 12:48 बजे 12 अगस्त तक,
सावन के दूसरे मंगला गौरी व्रत पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें.
स्नान आदि करें और साफ कपड़े पहनें.
अब एक चौकी पर मां मंगला गौरी यानी मां पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें.
अब मां पार्वती के मंत्रों का जाप करें और षोडशोपचार पूजा करें.
माता के पूजन करते हुए सभी वस्तुएं 16 सामग्री चढ़ाएं.
16 मालाएं, इलायची, फल, पान, लौंग, सुपारी, लड्डू, सुहाग की सामग्री, 16 चूड़ियां और मिठाई.
5 तरह के सूखे मेवे, 7 तरह के अनाज- गेहूं, जौ, उड़द, मूंग, चना, चावल और मसूर चढ़ाएं.
अब मंगला गौरी व्रत कथा का पाठ करें.
अब व्रत में एक समय का अन्न ग्रहण करें.
मंगला गौरी व्रत पर अन्न न खाएं. व्रती महिलाएं फलाहार करें या सात्विक भोजन करें. भोजन में सेंधा नमक डालकर खा सकते हैं. मां पार्वती को सोलह श्रृंगार की सामग्री पूजा के समय जरूर अर्पित करें. किसी के साथ बहस या झगड़ा न करें और हो सके तो इस दिन सोए नहीं. इन नियमों का ध्यान रखते हुए व्रत रखने व पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख का संचार होता है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)