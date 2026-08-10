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Mangala Gauri Vrat 2026: सावन के मंगला गौरी व्रत पर कैसे करें मां पार्वती की पूजा, जान लें इसके नियम

Mangala Gauri Vrat 2026 Ke Niyam: सावन के मंगला गौरी व्रत पर मां पार्वती की पूजा विधि-विधान से करें तो विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है. इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 10, 2026, 08:14 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:14 PM IST
Mangala Gauri Vrat 2026: सावन के मंगला गौरी व्रत पर कैसे करें मां पार्वती की पूजा, जान लें इसके नियम
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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