भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का क्या है रहस्य, जानें पद्मनाभ स्वामी मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा

Lord Vishnu Padmanabha Form: हिंदू धर्मग्रंथों में भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का विशेष महत्व बताया गया है. "पद्म" का अर्थ है कमल और "नाभ" का अर्थ है नाभि. पुराणों के अनुसार, जब संपूर्ण ब्रह्मांड जलमग्न था, तब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे. उनकी नाभि से उत्पन्न कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने सृष्टि की रचना की. इसी कारण उन्हें "पद्मनाभ" कहा जाता है. इस स्वरूप में वे शेषनाग पर विश्राम मुद्रा में स्थित रहते हैं, जो संतुलन, स्थिरता और ब्रह्मांडीय शांति का प्रतीक है. उनके साथ श्रीदेवी, भूदेवी और ब्रह्मा जी भी विराजमान हैं. आइए जानते हैं कि भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का रहस्य क्या है और इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा.

पद्मनाभ स्वरूप का आध्यात्मिक अर्थ

पद्मनाभ स्वरूप में कमल ज्ञान और सृजन का प्रतीक है. भगवान विष्णु की नाभि से कमल का उत्पन्न होना ब्रह्मांडीय चेतना के जागरण का संकेत है. विष्णु का क्षीरसागर पर शयन करना यह दर्शाता है कि वे जगत में विद्यमान हैं, किंतु उससे परे भी हैं. इस स्वरूप की उपासना करने से साधक के जीवन में शांति, स्थिरता और समृद्धि आती है. यह आराधना अज्ञान, भय और मानसिक अस्थिरता को दूर करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पद्मनाभस्वामी मंदिर और उसकी कथा

पद्मनाभस्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसे भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप के लिए समर्पित किया गया है. यह मंदिर अपने रहस्य, भव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और विश्व के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है.

कथा के अनुसार, महर्षि दिवाकर मुनि अंजुता वन में तपस्या कर रहे थे. वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे. एक दिन एक बालक उनके आश्रम में आया. शुरुआत में उन्होंने उसका स्वागत किया, परंतु वह बार-बार उनकी साधना में विघ्न डालने लगा. क्रोधित होकर जब मुनि ने कारण पूछा, तब उस बालक ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया- वह स्वयं भगवान विष्णु थे. उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे इस स्थान पर अनंत शयन मुद्रा में सदैव निवास करेंगे ताकि भक्तों को मोक्ष प्राप्त हो. इसके बाद देवताओं की सहायता से भगवान की विशाल मूर्ति की स्थापना की गई.

यह भी पढ़ें: इस श्राप की वजह से रोजाना तिल के बराबर घटता जा रहा है गोवर्धन पर्वत, जानें पौराणिक कथा

मंदिर का इतिहास और विशेषताएं

माना जाता है कि इस मूर्ति का निर्माण लगभग 12,000 साल पहले किया गया था. यह मूर्ति नेपाल की गंडकी नदी से लाई गई पवित्र शालिग्राम शिलाओं से बनाई गई है. इन्हें जोड़ने के लिए "कदान कज़ु" नामक रहस्यमयी पदार्थ का उपयोग किया गया, जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है.

भगवान विष्णु की मूर्ति तीन द्वारों से देखी जाती है- पहले द्वार से उनका मुख और शेषनाग, दूसरे से नाभिकमल और ब्रह्मा जी, तथा तीसरे से उनके पवित्र चरण. 1750 ईस्वी में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने स्वयं को "पद्मनाभदास" घोषित कर दिया और अपना राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया. तभी से यह मंदिर और राज्य ईश्वर की संपत्ति माने जाते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)