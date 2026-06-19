Raghunath bazaar ram temple: जम्मू के पुराने दिनों और इसके शानदार इतिहास को अगर आपको गहराई से समझना है, तो इतिहासकार दीवान नरसिंह दास नरगिस की एक बहुत पुरानी किताब है जिसका नाम तारीख ए डोगरा देश है. इस किताब को एक बार जरूर टटोलना चाहिए. इसके पुराने पन्नों में जम्मू के इस आलीशान मंदिर के बनने की पूरी दास्तान बहुत ही सलीके से बताई गई है.
किताब की मानें तो डोगरा राजवंश के राजाओं ने इस मंदिर को सिर्फ पूजा पाठ की जगह के तौर पर नहीं बनाया था, बल्कि इसे पूरे जम्मू की संस्कृति और सभ्यता का सबसे बड़ा गढ़ माना था. सदियों पुरानी इस कहानी से यह साफ हो जाता है कि यह दरबार सिर्फ मत्था टेकने के लिए नहीं है, बल्कि यह डोगरा संस्कृति और उनकी कमाल की कारीगरी का एक जीता जागता सबूत भी है.
चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि जम्मू की आन बान शान कहे जाने वाले इस खूबसूरत मंदिर को आखिर किसने और कब खड़ा किया था, क्योंकि इसकी टाइमलाइन भी बड़ी दिलचस्प है.
इस ऐतिहासिक मंदिर को बनाने की शुरुआत साल 1835 में डोगरा राजा महाराजा गुलाब सिंह ने की थी. मगर मंदिर का जो नक्शा था और इसकी बनावट थी, वो इतनी बड़ी थी कि इसे पूरा करने में सालों लग गए. इसी बीच महाराजा गुलाब सिंह का देहांत हो गया, जिसके बाद उनके बेटे महाराजा रणबीर सिंह ने अपने पिता के इस अधूरे सपने को पूरा करने का बीड़ा उठाया.
आखिरकार रात दिन काम चलने के बाद साल 1860 के आस पास महाराजा रणबीर सिंह के राज में यह मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो पाया. सीधे शब्दों में कहें तो इस भव्य मंदिर को अपना असली रूप पाने में पूरे 25 साल का एक लंबा समय लग गया था.
इस आलीशान मंदिर की सबसे बड़ी यूएसपी इसका वो मुख्य गर्भगृह है, जो भगवान विष्णु के अवतार प्रभु श्री राम को समर्पित है. यहां लोग भगवान राम को बड़े प्यार से रघुनाथ जी कहकर बुलाते हैं, जो डोगरा राजवंश के राजाओं के कुलदेवता भी थे. मंदिर की बनावट में कुछ ऐसा जादू है कि जैसे ही कोई भक्त यहां अपना पहला कदम रखता है, उसका मन एकदम शांत हो जाता है.
मंदिर के आसमान छूते ऊंचे ऊंचे शिखर इतनी दूर से दिखाई दे जाते हैं कि वे आज पूरे जम्मू शहर की पहचान बन चुके हैं. यही कारण है कि जो कोई भी जम्मू घूमने या माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आता है, वो यहां हाजिरी लगाए बिना वापस नहीं लौटता.
कारीगरी और वास्तुकला के मामले में इस मंदिर का ठाट बाट ऐसा है कि कोई भी इसे देखता रह जाए. मंदिर के अंदर के कमरों और मुख्य दीवारों पर सोने की बहुत ही बारीक और सुंदर परत चढ़ाई गई है. जब सुबह और शाम के समय सूरज की किरणें या मंदिर की आरतियों के दीये इस सुनहरी नक्काशी पर चमकते हैं, तो पूरा गर्भगृह सोने की तरह झिलमिला उठता है.
पत्थरों को काट काटकर जो नक्काशी की गई है और दीवारों पर जो देवी देवताओं की तस्वीरें उकेरी गई हैं, वो उस जमाने के कलाकारों के हुनर की कहानी खुद बयां करती हैं. सोने की यह चमक मंदिर की खूबसूरती को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है.
इस मंदिर परिसर की एक और सबसे अनोखी बात इसका बहुत बड़ा और खुला हुआ आंगन है, जो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है. इस एक बड़े परिसर के अंदर हिंदू धर्म के लगभग सभी मुख्य देवी देवताओं के छोटे छोटे और बेहद प्यारे मंदिर बनाए गए हैं.
यहां आपको एक ही जगह पर भगवान शिव, माता दुर्गा, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और राधा कृष्ण समेत कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मिल जाएंगी. इसी वजह से लोग इसे देवस्थानों का एक बहुत बड़ा केंद्र भी मानते हैं, जहां आने पर भक्तों को एक ही छत के नीचे सारे भगवानों के दर्शन का पुण्य मिल जाता है. यह विशाल परिसर आज भी पूरी दुनिया में जम्मू को एक पवित्र पहचान देता है.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)