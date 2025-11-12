Advertisement
trendingNow12999260
Hindi Newsधर्म

Manikarnika Ghat: यहां मौत भी लेती है मुस्कान! मणिकर्णिका घाट के वो अनकहे रहस्य जिनसे दुनिया अब तक है अनजान

Manikarnika Ghat Kashi Secrets: काशी का मणिकर्णिका घाट सिर्फ एक श्मशान नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के रहस्यों का प्रतीक है. एक ऐसा स्थान जहां अंत और आरंभ का मिलन होता है, और जहां हर चिता आत्मा की अनंत यात्रा का नया अध्याय खोलती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 12, 2025, 05:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Manikarnika Ghat: यहां मौत भी लेती है मुस्कान! मणिकर्णिका घाट के वो अनकहे रहस्य जिनसे दुनिया अब तक है अनजान

Manikarnika Ghat Kashi: जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना तय है. लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा की एक नई यात्रा आरंभ होती है. जीवन और मरण का यही शाश्वत चक्र वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट में साकार रूप में दिखाई देता है. मान्यता है कि इस घाट पर जिसका दाह संस्कार होता है, उसे मोक्ष, यानी जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है. यह घाट न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि अपने भीतर कई रहस्यमयी परंपराएं भी समेटे हुए है. इन्हीं रहस्यों में से एक है ‘94 अंक’ का रहस्य. आइए जानते हैं मणिकर्णिका घाट से जुड़े रहस्यों के बारे में.

मणिकर्णिका घाट और 94 अंक का रहस्य

कहते हैं कि जब मणिकर्णिका घाट पर किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है और उसकी चिता की राख ठंडी होने लगती है, तब वहां ‘94’ लिखा जाता है। इसके पीछे एक गूढ़ धार्मिक मान्यता है. पुराणों के अनुसार, मनुष्य में कुल 100 गुण होते हैं. मृत्यु के बाद केवल 6 गुण आत्मा के साथ आगे की यात्रा में जाते हैं- एक ‘मन’ से जुड़ा होता है और शेष पांच ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होते हैं. बाकी 94 गुण मानव के कर्मों से जुड़े माने गए हैं, जो पृथ्वी पर ही रह जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इसी कारण चिता की राख पर 94 लिखा जाता है, ताकि यह संकेत रहे कि व्यक्ति अपने 94 सांसारिक गुणों से मुक्त होकर नई यात्रा पर जा चुका है. यह संख्या मोक्ष की ओर अग्रसर आत्मा की पहचान मानी जाती है और विश्वास है कि इससे मृत आत्मा भटकती नहीं और किसी अन्य योनि में फंसने से बच जाती है.

भगवान विष्णु की मणिकर्णिका और घाट की उत्पत्ति

एक अन्य कथा के अनुसार, भगवान विष्णु ने कभी यहां भगवान शिव की आराधना के लिए कठोर तप किया था. तपस्या के दौरान उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया, जिसमें उनके पसीने की बूंदें भर गईं.
भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए. तभी विष्णु जी के कान की मणिकर्णिका (कुंडल) उस कुंड में गिर गई. इसी घटना के कारण इस स्थान का नाम “मणिकर्णिका घाट” पड़ा. हालांकि कुछ अन्य कथाओं में भी इस नाम के अलग-अलग कारण बताए गए हैं.

यह भी पढ़ें: गरुड़ पुराण के अनुसार इन 4 लोगों से रखें दूरी, वरना जीवन में कभी नहीं मिलेगा सुख

माता पार्वती का श्राप

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने भी इस घाट को एक बार श्राप दिया था. कहा जाता है कि जब वे स्नान के लिए घाट पर आईं, तो उनके कान की बाली खो गई. काफी खोजबीन के बाद भी जब वह नहीं मिली, तो माता पार्वती क्रोधित हो उठीं और उन्होंने इस घाट को श्राप दिया कि यहां की अग्नि कभी शांत नहीं होगी. इसी कारण माना जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर अनंत काल से अग्नि निरंतर जल रही है, और यही इसे विश्व का सबसे रहस्यमयी और पवित्र श्मशान बनाती है.

अंतिम संस्कार के समय पूछे जाने वाला प्रश्न

एक प्रचलित लोककथा के अनुसार, जब किसी व्यक्ति का दाह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया जाता है, तो उसकी आत्मा से प्रतीकात्मक रूप में पूछा जाता है. “क्या तुमने भगवान शिव की मणिकर्णिका देखी?” यह प्रश्न इस विश्वास से जुड़ा है कि जिसने वास्तव में शिव की मणिकर्णिका देखी है, उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता और वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

abour manikarnika ghat

Trending news

दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
delhi bomb blast news
दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री का विवादित बयान
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
bomb blast
पाक जिंदाबाद, ब्लास्ट और IS...महानगरी एक्सप्रेस में ऐसा क्या मिला, जो मचा हड़कंप
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
Delhi blast
आतंकियों के लिए पसीजा महबूबा मुफ्ती का दिल! कहा- डॉक्टर के माता-पिता को न करें तंग
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Viral Video
शादी में खूनी खेल; दूल्हे को घोंपा चाकू, भागते शैतान को ड्रोन ने 2 KM तक दौड़ाया
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
Delhi blast
Delhi Blast: आंखें नम, कंधे पर हाथ, बेड पर झुककर दर्द सुनते रहे पीएम मोदी
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
Shortest Train in India
'3 डिब्बे और 9 KM का सफर...', कहां से कहां तक चलती है भारत की सबसे छोटी ट्रेन?
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
delhi red fort blast
'दावत', 'बिरयानी' जैसे कोडवर्ड्स इस्तेमाल करके दिल्ली में आतंकियों ने किया धमाका
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पी, पो, प्र... बिहार का एग्जिट पोल बताने वाले ये कौन लोग हैं? चुनाव बाद क्या करेंगे
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
Bihar Election 2025
बिहार के एग्जिट पोल तो आ गए लेकिन पिछले 5 चुनावों में ये अनुमान कितने रहे कामयाब?
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें
Dr. Shaheen Shahid
'मरते ही जन्नत', महिला डॉक्टर शाहीन का प्लान 'शोबा ए दावत' हुआ डिकोड, आप भी समझें