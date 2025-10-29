Advertisement
trendingNow12980469
Hindi Newsधर्म

Mahabharata: महाभारत का अनसुना रहस्य! अर्जुन और नागकन्या का प्रेम, जिनसे जन्मा किन्नरों का देवता

Arjuna Mythological Story: महाभारत के वीर योद्धा अर्जुन के जीवन में अनेक रोचक प्रसंग मिलते हैं. उनके विवाहों में सबसे प्रसिद्ध द्रौपदी के साथ उनका विवाह रहा, जिसकी कथा हर कोई जानता है. लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि अर्जुन की एक और पत्नी भी थीं, जो जलपरी थीं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 29, 2025, 08:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mahabharata: महाभारत का अनसुना रहस्य! अर्जुन और नागकन्या का प्रेम, जिनसे जन्मा किन्नरों का देवता

Mahabharata Mythological Story: महाभारत के महायोद्धा अर्जुन की वीरता, तप और प्रेम से जुड़ी कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। लोग मुख्य रूप से द्रौपदी, सुभद्रा और चित्रांगदा के साथ उनकी कहानियां जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह ज्ञात है कि अर्जुन की एक और पत्नी भी थीं- नागकन्या उलूपी, जो एक जलपरी के रूप में जानी जाती थीं. उलूपी अर्जुन की चौथी पत्नी थीं और उनसे जुड़ी यह कथा अद्भुत प्रेम, त्याग और रहस्य से भरी है. आइए जानते हैं महाभारत के योद्धा अर्जुन और नागकन्या उलूपी से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

जब अर्जुन से हुई उलूपी की पहली मुलाकात

वनवास के बारह वर्षों के दौरान अर्जुन एक बार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे. उस समय नागलोक के निवासी पांडवों से, विशेष रूप से अर्जुन से, रुष्ट थे क्योंकि इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय अर्जुन ने कई नागों का संहार किया था. इस अवसर का लाभ उठाते हुए नागलोक के वासियों ने अर्जुन को मारने की योजना बनाई और इस कार्य का दायित्व नागराजकुमारी उलूपी को सौंपा गया.

Add Zee News as a Preferred Source

उलूपी सुंदर और शक्तिशाली नागकन्या थीं. वे अर्जुन को मारने के इरादे से गंगा तट पर पहुंचीं. मगर जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, उनके हृदय में परिवर्तन आ गया. वीर अर्जुन की दिव्य आभा और तेज से प्रभावित होकर उलूपी उनसे प्रेम करने लगीं. उन्होंने अर्जुन को विष देकर बेहोश किया और नागलोक ले आईं, जहां सभी को लगा कि उलूपी ने अपने शत्रु को बंदी बनाया है.

उलूपी का प्रेम और विवाह

कुछ समय बाद जब अर्जुन को होश आया, तो उन्होंने अपने सामने अत्यंत सुंदर नागकन्या को देखा. उलूपी ने पूरी सच्चाई बताते हुए अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव रखा. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें अर्जुन की अन्य पत्नियों से कोई आपत्ति नहीं है. अर्जुन ने भी उलूपी के प्रेम को स्वीकार किया और नागराज की अनुमति से दोनों का विवाह संपन्न हुआ. अर्जुन कुछ समय नागलोक में रहे, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर लौटना था. विदा होते समय उलूपी ने बताया कि वह उनके पुत्र को जन्म देंगी. समय आने पर उलूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया.

यह भी पढ़ें: मरने से पहले महाभारत के इन योद्धाओं ने मांगी थी ऐसी इच्छा, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे

किन्नरों के देवता इरावन

महाभारत युद्ध में इरावन ने पांडवों की जीत के लिए स्वयं का बलिदान दिया. उनके इस त्याग के कारण उन्हें बाद में किन्नरों का देवता माना गया. 

उलूपी का वरदान

उलूपी, जो जल की अधिष्ठात्री थीं, ने अर्जुन को वरदान दिया कि वे कभी भी जल में पराजित नहीं होंगे, और जलचर प्राणी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे. यह वरदान अर्जुन की वीरता को और भी अद्वितीय बना गया.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Mahabharata

Trending news

लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
Mehbooba Mufti
लैंड बिल पर चढ़ा J-K की सियासत का पारा, मुफ्ती बोलीं- उमर ने लोगों को दिया धोखा
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
Guru Nanak Jayanti
गुरु नानक जयंती से पहले PAK का फैसला, 2100 से ज्यादा सिख श्रद्धालुओं को दिया VISA
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
Supreme Court News
सालों तक जेल में बंद, पर मुकदमा शुरू नहीं... न्याय में देरी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट,
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
Narendra Modi
'ट्रंप कर रहे बेइज्जती, मोदी के मुंह से चूं तक नहीं निकला', बिहार में गरजे राहुल
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
earthquake news in hindi
भारत का वो शहर, जो लगातार भूकंप की दहशत में जी रहा; 2 महीने में आ चुके हैं 11 झटके
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
Shivangi Singh
खून के आंसू रोएगा पाकिस्तान, राष्ट्रपति की इस फोटो को देख उड़ीं झूठ की धज्जियां
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
shagun parihar
'किश्तवाड़ में राष्ट्रवादी हिंदू, नहीं हो रहा कोई काम', BJP MLA के बयान पर हंगामा
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
launching pads
120 आतंकी LoC पार करके जहन्नुम में जाने को बेताब, 6 हाईटेक लॉन्च पैड भी बनाया
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप, जापान में डील करके गए, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल