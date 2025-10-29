Mahabharata: महाभारत का अनसुना रहस्य! अर्जुन और नागकन्या का प्रेम, जिनसे जन्मा किन्नरों का देवता

Mahabharata Mythological Story: महाभारत के महायोद्धा अर्जुन की वीरता, तप और प्रेम से जुड़ी कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। लोग मुख्य रूप से द्रौपदी, सुभद्रा और चित्रांगदा के साथ उनकी कहानियां जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह ज्ञात है कि अर्जुन की एक और पत्नी भी थीं- नागकन्या उलूपी, जो एक जलपरी के रूप में जानी जाती थीं. उलूपी अर्जुन की चौथी पत्नी थीं और उनसे जुड़ी यह कथा अद्भुत प्रेम, त्याग और रहस्य से भरी है. आइए जानते हैं महाभारत के योद्धा अर्जुन और नागकन्या उलूपी से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है.

जब अर्जुन से हुई उलूपी की पहली मुलाकात

वनवास के बारह वर्षों के दौरान अर्जुन एक बार गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे. उस समय नागलोक के निवासी पांडवों से, विशेष रूप से अर्जुन से, रुष्ट थे क्योंकि इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय अर्जुन ने कई नागों का संहार किया था. इस अवसर का लाभ उठाते हुए नागलोक के वासियों ने अर्जुन को मारने की योजना बनाई और इस कार्य का दायित्व नागराजकुमारी उलूपी को सौंपा गया.

उलूपी सुंदर और शक्तिशाली नागकन्या थीं. वे अर्जुन को मारने के इरादे से गंगा तट पर पहुंचीं. मगर जैसे ही उन्होंने अर्जुन को देखा, उनके हृदय में परिवर्तन आ गया. वीर अर्जुन की दिव्य आभा और तेज से प्रभावित होकर उलूपी उनसे प्रेम करने लगीं. उन्होंने अर्जुन को विष देकर बेहोश किया और नागलोक ले आईं, जहां सभी को लगा कि उलूपी ने अपने शत्रु को बंदी बनाया है.

उलूपी का प्रेम और विवाह

कुछ समय बाद जब अर्जुन को होश आया, तो उन्होंने अपने सामने अत्यंत सुंदर नागकन्या को देखा. उलूपी ने पूरी सच्चाई बताते हुए अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव रखा. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें अर्जुन की अन्य पत्नियों से कोई आपत्ति नहीं है. अर्जुन ने भी उलूपी के प्रेम को स्वीकार किया और नागराज की अनुमति से दोनों का विवाह संपन्न हुआ. अर्जुन कुछ समय नागलोक में रहे, लेकिन उन्हें पृथ्वी पर लौटना था. विदा होते समय उलूपी ने बताया कि वह उनके पुत्र को जन्म देंगी. समय आने पर उलूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया.

किन्नरों के देवता इरावन

महाभारत युद्ध में इरावन ने पांडवों की जीत के लिए स्वयं का बलिदान दिया. उनके इस त्याग के कारण उन्हें बाद में किन्नरों का देवता माना गया.

उलूपी का वरदान

उलूपी, जो जल की अधिष्ठात्री थीं, ने अर्जुन को वरदान दिया कि वे कभी भी जल में पराजित नहीं होंगे, और जलचर प्राणी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे. यह वरदान अर्जुन की वीरता को और भी अद्वितीय बना गया.

