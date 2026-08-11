/देश भ्रमण का झंझट खत्म! जानें पलामू के भगवती भवन में कैसे होते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन?

भगवान शिव के हर भक्त की यही इच्छा होती है कि वह जीवन में कम से कम एक बार देश के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन जरूर कर ले. लेकिन सच कहें तो लंबी यात्राएं करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है.
कभी बजट की दिक्कत, तो कभी सेहत या समय की कमी आड़े आ जाती है. अगर आप भी इन्हीं वजहों से अब तक ज्योतिर्लिंग नहीं जा पाए हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.
झारखंड के पलामू जिले में एक ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां आप एक ही जगह पर सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं. इस जगह का नाम भगवती भवन मंदिर है और यहां हर दिन सैकड़ों भक्त माथा टेकने आते हैं.
झारखंड के पलामू इलाके में रहने वाले लोगों के लिए भगवती भवन मंदिर बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है. इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां 12 ज्योतिर्लिंगों के स्वरूप स्थापित किए गए हैं.
यानी मंदिर के प्रांगण में कदम रखते ही आपको शिवजी के 12 रूपों के दर्शन एक साथ हो जाते हैं. वैसे यह बात समझना जरूरी है कि ये असली ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक रूप हैं.
देश के मुख्य 12 ज्योतिर्लिंग अपनी-अपनी पावन जगहों पर ही स्थित हैं, लेकिन यहां बनाए गए रूप भी भक्तों को बहुत सुकून देते हैं.
हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों को सबसे ज्यादा पवित्र और फलदायी माना गया है. इनमें गुजरात के सोमनाथ से लेकर आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन, उज्जैन के महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, उत्तराखंड के केदारनाथ, महाराष्ट्र के भीमशंकर, बनारस के काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, देवघर के बैद्यनाथ, गुजरात के नागेश्वर, तमिलनाडु के रामेश्वरम और महाराष्ट्र के घृष्णेश्वर शामिल हैं. इनमें से जो बैद्यनाथ धाम है, वो खुद झारखंड के देवघर में ही मौजूद है. सावन के महीने में वहां भारी भीड़ उमड़ती है.
अब जो लोग उम्रदराज हैं, बीमार रहते हैं या फिर जिनके पास दूर-दूर जाने का बजट नहीं है, उनके लिए यह मंदिर किसी सौगात से कम नहीं है. कई लोग पूरे देश में घूमकर दर्शन नहीं कर पाते, तो वे पलामू के इस मंदिर में आकर ही अपनी मनोकामना मांग लेते हैं.
यहां आकर पूजा करने से लोगों को ऐसा महसूस होता है मानो उन्होंने सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए हों. यहां का शांत माहौल और धार्मिक वाइब्स हर किसी का मन मोह लेती हैं.
अगर आपने पलामू के भगवती भवन जाने का प्लान बना लिया है, तो निकलने से पहले थोड़ी तैयारी जरूर कर लें. मंदिर खुलने और बंद होने का समय क्या है, आरती कब होती है और वहां तक आसानी से कैसे पहुंचें इन सब बातों का पता स्थानीय लोगों या मंदिर प्रबंधन से कर लें.
इससे आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो जाएगी. इसके अलावा मंदिर के इतिहास और वहां की परंपराओं के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेंगे, तो दर्शन का आनंद दोगुना हो जाएगा.
देखा जाए तो झारखंड सिर्फ अपने घने जंगलों, पहाड़ों और झरनों के लिए ही मशहूर नहीं है. यह राज्य धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी बहुत खास होता जा रहा है.
एक तरफ जहां देवघर का बैद्यनाथ धाम पूरे देश के श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है, वहीं दूसरी तरफ पलामू का भगवती भवन जैसे स्थानीय मंदिर भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं. अगर आप कभी झारखंड की तरफ रुख करें, तो पलामू के इस अनोखे मंदिर का रुख करना बिल्कुल न भूलें.
डिस्क्लेमर: यह लेख पलामू स्थित भगवती भवन मंदिर से जुड़ी स्थानीय धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित जानकारियों पर आधारित है. इसे पाठकों तक धार्मिक और पर्यटन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से लिखा गया है.