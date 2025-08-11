Peacock in Dream: सपने में बार बार दिख रहा है मोर, जान लें क्या मिल रहे हैं जीवन से जुड़े गहरे संकेत!

Peacock Dream Meaning In Hindi: सपने में कई ऐसी चीजें हमे दिखाई देती है जो शुभ भी हो सकती है और उसके अर्थ अशुभ भी हो सकते हैं. स्वप्न शास्त्र के अनुसार, सपने में दिखने वाले दृश्य या किसी भी का संबंध हमारे भविष्य से होता है जो कोई न कोई संकेत लेकर ही आते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि सपने में मोर देखना शुभ होता है या अशुभ. इस कड़ी में हम विस्तार से जानेंगे कि अलग-अलग स्थितियों और अलग अलग तरह के मोर को सपने में देखने का क्या मतलब है.

सपने में मोर को देखना शुभ होता है या अशुभ

हिंदू धर्म में मोर को एक शुभ पक्षी के रूप में देखा जाता है जिसका संबंध भगवान श्रीकृष्ण से है. भगवान को मोर पंख इतना प्रिय है कि वे इसे अपने मुकुट में धारण करते हैं. मोर भगवान कार्तिकेय भगवान का वाहन है. ऐसे में स्वप्न शास्त्र के अनुसार, अगर सपने में मोर को दिखे तो इसे अति शुभ सपना माना जाता है. हालांकि कुछ स्थिति में मोर को सपने में देखना अशुभ भी होता है. जैसे मरा हुआ मोर या मोरों को लड़ते हुए देखाना. यहां हम शुभ संकेतों की बात करेंगे.

सपने में मोर को नाचते देखना

सपने में बार बार नाचता हुआ मोर दिखाई दे तो समझ लें कि यह एक शुभ संकेत है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को धन प्राप्ति, समृद्धि व सुख की प्राप्ति होने वाली है. आर्थिक लाभ के साथ ही समाज में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है.

सपने में मोर को पकड़ते देखना

अगर आपके सपने में आप खुद को मोर पकड़ते देखें और वो आपके हाथ लग जाए तो समझ लें कि जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है.

सपने में सफेद मोर दिखाई देना

सपने में सफेद मोर देखना अति शुभ संकेत देने वाला सपना है. यह सपना खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है. जीवन में जल्द ही मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है यानी जल्द ही आर्थिक स्थित अच्छी होने वाली है.

सपने में नीला मोर दिखाई

स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में नीला मोर दिखाई देना संकेत देता है कि व्यक्ति के जीवन में शुभ समय की शुरुआत होने वाली है और हर क्षेत्र में सफलता के रास्ते खुलने वाले हैं. भगवान कृष्ण की कृपा प्रप्त होने वाली है.

सपने में मोरों का झुंड दिखाई देना

सपने में अगर ढेर सारे मोरों का झुंड दिखाई दे तो समझ ले कि आपका भाग्य खुलने वाला है. स्वप्न शास्त्र के अनुसार झुंड में मोरों को देखना जल्द ही अच्छे दिन के आने के संकेत देता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

