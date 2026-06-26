हिंदू मान्यताओं के अनुसार, शनिवार का दिन न्याय और कर्मफल के कारक शनि देव को समर्पित है. वैसे तो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है. शनि देव की कृपा पाने के लिए इस दिन वैसे तो कुछ उपाय कर सकते हैं लेकिन शनिवार के दिन अगर कुछ संकेत दिख जाएं तब भी समझ लेना चाहिए कि शनि देव की कृपा प्राप्त होने वाला है. जीवन की सभी परेशानियों का अंत होने वाला है और संघर्ष खत्म होगा.
शनिवार के दिन 4 चीजों का दिखना अति शुभ माना जाता है. वो कौन सी चीजें हैं जिनके शनिवार के दिन दिखने से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
शनिवार के दिन अगर रास्ते में चलते-चलते अचानक काली गाय दिख जाए तो इसे अति शुभ माना जाता है. वहीं, अगर दिख जाएं कि गाय बछड़े को दूध पिला रही हो तो यह दृश्य तो सबसे शुभ और भाग्य खोलने वाला सिद्ध हो सकता है. समझ लेना चाहिए कि अच्छे दिन आने वाले हैं और छप्परफाड़ कर धन प्राप्त होने वाले हैं. गाय का दिखना सुख को बढ़ाता है.
शनिवार के दिन अगर कौआ दिख जाए तो इसे बहुत शुभ माना जाता है. घर की छत पर या बालकनी में कौए का दिखना संकेत देता है कि शनि देव आपके जीवन के कष्टों को जल्द से जल्द दूर करेंगे. जीवन में संतुलन आने वाला है.
शनिवार के दिन अगर काले कुत्ता दिख जाए तो इसे अति शुभ माना जाता है. खास बात ये है कि काले कुत्ते का अचानक दिखना लाभ के संकेत देता है. शनिवार के दिन काला कुत्ता दिख जाए तो जरूर उसे रोटी खिला दें. ऐसा करने से शनिदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं. काले कुत्ते का दिखना बताता है कि शनि देव की कृपा से जीवन की परेशानियों और संघर्षों का जल्द अंत हो जाएगा.
शनिवार को अगर कोई व्यक्ति सरसों के तेल से भरा बर्तन देख ले या कोई आपसे सरसों का तेल मांगने आ जाए तो समझ लें शनि देव आपके जीवन पर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं. संकेत मिलता है कि जीवन की दिक्कतों का अंत होने वाला है और शनिदोष दूर होने वाला है.
(डिस्क्लेमर- यह जानकारी पारंपरिक धार्मिक शास्त्र एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)