सितंबर का हर दिन खास, पड़ रहे ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, ग्रहण और ग्रह गोचर; देखें पूरा फेस्टिकल कैलेंडर
धर्म

सितंबर का हर दिन खास, पड़ रहे ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, ग्रहण और ग्रह गोचर; देखें पूरा फेस्टिकल कैलेंडर

September 2025 Calendar Festivals: सितंबर महीना धार्मिक लिहाज से बहुत ही खास रहने वाला है. इस महीने में गणेश उत्‍सव, पितृ पक्ष और शारदीय नवरात्रि महापर्व मनाया जाएगा. इसके अलावा कई महत्‍वपूर्ण ग्रह-गोचर भी होंगे जो लोगों की जिंदगी पर बड़ा असर डालेंगे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 01, 2025, 08:22 AM IST
सितंबर का हर दिन खास, पड़ रहे ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, ग्रहण और ग्रह गोचर; देखें पूरा फेस्टिकल कैलेंडर

September 2025 Festival: गणेश उत्‍सव पर्व चल रहा है, इसके बाद 15 दिन का पितृ पक्ष शुरू होगा और फिर शारदीय नवरात्रि महापर्व की शुरुआत होगी. यानी कि सितंबर का पूरा महीना बहुत खास है. हर दिन कोई ना कोई व्रत-त्‍योहार या श्राद्ध की तिथि पड़ेगी. गणेश उत्‍सव और शारदीय नवरात्रि जैसे महापर्व मनेंगे. 
 
साल के आखिरी ग्रहण भी सितंबर में 

इतना ही नहीं धार्मिक कारणों के अलावा भी सितंबर विशेष है, क्‍योंकि इस महीने में साल 2025 के आखिरी ग्रहण भी लगेंगे और कई ग्रह-गोचर भी होंगे. 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा. इसके अलावा सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ग्रह गोचर करेंगे. यानी कि खगोलीय और ज्‍योतिषीय लिहाज से भी सितंबर महीना खास है. यहां देखें सितंबर महीने के सारे व्रत त्‍योहार, ग्रहण और ग्रह गोचर की पूरी लिस्‍ट. 

यह भी पढ़ें: सितंबर 4 राशि वालों के जीवन में लाएगा बड़े बदलाव, वजह जानकर खुशी से उछल पड़ेंगे!

सितंबर 2025 के व्रत और त्योहार

3 सितंबर : अगस्त्य अर्घ्य और पार्श्व एकादशी
4 सितंबर : वामन जयंती, भुवनेश्वरी जयंती, कल्कि द्वादशी
5 सितंबर : ओणम, शिक्षक दिवस और शुक्र प्रदोष व्रत
6 सितंबर : गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी
7 सितंबर : पूर्णिमा श्राद्ध और पूर्ण चंद्र ग्रहण
8 सितंबर (21 सितंबर तक जारी) : पितृ पक्ष प्रारंभ
14 सितंबर : जीवित्पुत्रिका व्रत और अष्टमी रोहिणी
15 सितंबर : इंजीनियर्स दिवस और विश्वेश्वरैया जयंती
17 सितंबर : विश्वकर्मा पूजा और इंदिरा एकादशी
19 सितंबर : मासिक शिवरात्रि एवं कलियुग पालन
21 सितंबर : सर्व पितृ अमावस्या और सूर्य ग्रहण
22 सितंबर : शारदीय नवरात्रि और घटस्थापना (शरद विषुव)
30 सितंबर : दुर्गा अष्टमी और संधि पूजा 

यह भी पढ़ें: भाद्रपद पूर्णिमा कब है, 6 सितंबर या 7 सितंबर? सही तारीख के साथ जानें पूजा विधि

सितंबर 2025 में ग्रहों का गोचर

13 सितंबर को मंगल का तुला राशि में गोचर 
15 सितंबर शुक्र का सिंह राशि में गोचर
15 सितंबर को बुध का कन्या राशि में गोचर 
17 सितंबर सूर्य का कन्या राशि में गोचर

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;