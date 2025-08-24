सितंबर महीने का हर दिन बहुत खास, पड़ेंगे 2 ग्रहण और पितृ पक्ष-नवरात्रि समेत ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, देखें पूरी लिस्‍ट
सितंबर महीने का हर दिन बहुत खास, पड़ेंगे 2 ग्रहण और पितृ पक्ष-नवरात्रि समेत ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, देखें पूरी लिस्‍ट

September 2025 Festival Calendar: साल 2025 का 9वां महीना सितंबर शुरू होने वाला है. इस महीने में ढेर सारे व्रत-त्‍योहार पड़ रहे हैं इसलिए इसे त्‍योहारी महिना कहना गलत नहीं होगा. देखें सितंबर महीने के व्रत-त्‍योहार की पूरी लिस्‍ट. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 24, 2025, 12:33 PM IST
सितंबर महीने का हर दिन बहुत खास, पड़ेंगे 2 ग्रहण और पितृ पक्ष-नवरात्रि समेत ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, देखें पूरी लिस्‍ट

September 2025 Vrat Tyohar List: सितंबर महीने की शुरुआत ही गणपति उत्‍सव से होगी. इसके बाद अनंत चतुर्दशी, पितृ पक्ष और शारदीय नवरात्रि जैसा महापर्व मनाया जाएगा. कुल मिलाकर सितंबर महीने का हर दिन बहुत खास है. इतना ही नहीं सितंबर महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लगेगा. हिंदी कैलेंडर के लिहाज से देखें तो सितंबर में कुछ दिन भाद्रपद महीने के और बाकी दिन आश्विन मास के अतंर्गत आएंगे. यहां देखें सितंबर 2025 के सभी व्रत त्‍योहार की लिस्‍ट और ग्रहण की तारीखें. 

यह भी पढ़ें: इन 5 राशि वालों को गणपति बप्‍पा देते हैं सुख-समृद्धि का विशेष वरदान, ये हैं गणेश जी की प्रिय राशियां

सितंबर 2025 के व्रत-त्योहार 

2 सितंबर, मंगलवार- तेजा दशमी
3 सितंबर, बुधवार- डोल ग्यारस, जलझूलनी एकादशी
4 सितंबर- गुरुवार- भगवान वामन प्रकटोत्सव
5 सितंबर, गुरुवार- ओनम, प्रदोष व्रत
6 सितंबर, शनिवार- अनंत चतुर्दशी
7 सितंबर, रविवार- स्नान-दान पूर्णिमा, पितृ पक्ष आरंभ, चंद्र ग्रहण
10 सितंबर, बुधवार- गणेश चतुर्थी व्रत
12 सितंबर, शुक्रवार- कुंवारा पंचमी श्राद्ध
14 सितंबर, रविवार- जिऊतिया व्रत, महालक्ष्मी व्रत
15 सितंबर, सोमवार- मातृ नवमी श्राद्ध
17 सितंबर, बुधवार- इंदिरा एकादशी, भगवान विश्वकर्मा पूजा
19 सितंबर, शुक्रवार- प्रदोष व्रत
20 सितंबर, शनिवार- शिव चतुर्दशी व्रत, अकाल मृतका श्राद्ध
21 सितंबर, रविवार- पितृ मोक्ष अमावस्या, सूर्यग्रहण (विदेश में)
22 सितंबर, सोमवार- शारदीय नवरात्रि, घट स्थापना
25 सितंबर, गुरुवार- विनायकी चतुर्थी व्रत
26 सितंबर, शुक्रवार- उपांग ललिता व्रत
30 सितंबर, मंगलवार- महाष्टमी व्रत

यह भी पढ़ें: नोटों के बिस्‍तर पर सोएंगे 5 राशि वाले लोग, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण पर कुबेर खोलेंगे खजाना!

गणेश उत्‍सव - वैसे तो गणेश उत्‍सव 27 अगस्‍त से प्रारंभ होगा लेकिन समापन सितंबर में होगा. 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन होगा. 

श्राद्ध पक्ष 2025 - श्राद्ध पक्ष की शुरूआत 7 सितंबर, रविवार से होगी. इसी दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है. वहीं 21 सितंबर को पितृ पक्ष समाप्‍त होगा. इसी दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है. 

शारदीय नवरात्रि 2025 - इसके बाद 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरूआत होगी. 1 अक्‍टूबर को महानवमी के दिन नवरात्रि का समापन होगा. इसके बाद 2 अक्‍टूबर को दशहरा मनाया जाएगा. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;