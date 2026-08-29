/सितंबर में त्योहारों की लगेगी लाइन! मनेंगी तीज, जन्माष्टमी और गणेश उत्सव, देखें पूरी लिस्ट

हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद महीना 29 अगस्त से शुरू हो गया है, जो कि 26 सितंबर तब चलेगा. वहीं अंग्रेजी कैलेंडर का सितंबर महीना शुरू होने वाला है. हिंदू धर्म में भाद्रपद महीने में कई बड़े व्रत त्योहार मनाए जाते हैं. जिसमें 5 प्रमुख हैं. ये सभी सितंबर में पड़ रहे हैं. इसमें जन्माष्टमी से लेकर हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी और पितृ पक्ष की शुरुआत शामिल है. यानी कि इस पूरे महीने में पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों का सिलसिला बना रहेगा. देखें सितंबर 2026 के 5 बड़े त्योहार समेत पूरा फेस्टिवल कैलेंडर.
जन्माष्टमी - 4 सितंबर: भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है. इस साल जन्माष्टमी तिथि 3 व 4 सितंबर की रात 02:25 बजे से 4 व 5 सितंबर की रात 12:13 बजे तक रहेगी. चूंकि कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, वह 3 व 4 सितंबर की रात 12:29 बजे से अगले दिन 4 सितंबर की रात 11:04 बजे तक रहेगा. इसलिए 4 सितंबर की रात 12 बजे जन्माष्टमी मनाई जाएगी.
हरतालिका तीज - 14 सितंबर : भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है. इस साल यह तिथि 13 सितंबर की सुबह 07:08 बजे से प्रारंभ होगी और 14 सितंबर की सुबह 07:06 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर हरतालिका तीज 14 सितंबर को मनाई जाएगी.
गणेश चतुर्थी - 14 सितंबर : भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्मदिवस माना जाता है और इसी दिन से 10 दिन का गणेशोत्सव प्रारंभ होता है. इस साल चतुर्थी तिथि 14 सितंबर की सुबह 07:06 बजे से शुरू होगी और 15 सितंबर की सुबह 07:44 बजे समाप्त होगी. लिहाजा 14 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू होगा.
अनंत चतुर्दशी - 25 सितंबर : भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को गणेश विसर्जन होता है. साथ ही भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है. चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात 11:18 बजे शुरू होगी और 25 सितंबर की रात 11:06 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि के आधार पर 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी मनाई जाएगी.
पितृ पक्ष की शुरुआत - 27 सितंबर : अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से पितृ पक्ष शुरू होगा. 15 दिन के पितरों के प्रति सम्मान जताने के इस पर्व में रोजाना श्राद्ध, तर्पण आदि पितृ कर्म किए जाएंगे. इस साल 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पितृ पक्ष चलेंगे.
(Disclaimer- यहां दी गई धार्मिक मान्यताएं और व्रत-त्योहार से जुड़ी जानकारी सामान्य मान्यताओं एवं पंचांग पर आधारित है. अलग-अलग स्थान और परंपरा के अनुसार तिथि या पूजा के समय में अंतर हो सकता है. सही मुहूर्त के लिए स्थानीय पंचांग या विशेषज्ञ की सलाह लें.)