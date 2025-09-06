Masik Shivratri 2025: कब है आश्विन माह का मासिक शिवरात्रि व्रत? नोट कर लें सही डेट और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त
Masik Shivratri 2025: कब है आश्विन माह का मासिक शिवरात्रि व्रत? नोट कर लें सही डेट और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त

Masik Shivratri 2025 Date: आश्विन महीने में देवी मां दुर्गा की पूजा की जाती है. हालांकि हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भोलेनाथ को समर्पित पर्व मासिक शिवरात्रि (Masik Shivratri 2025) मनाई जाती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Sep 06, 2025, 04:48 PM IST
September Masik Shivratri 2025
September Masik Shivratri 2025

Masik Shivratri 2025 Kab Hai: आश्विन महीने में देवी मां दुर्गा की आराधना की जाती है. हालांकि हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि महादेव को समर्पित है. इस दिन महादेव और मां पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. शिव-शक्ति की कृपा प्राप्ति के लिए मासिक शिवरात्रि पर व्रत का संकल्प किया जाता है और विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की जाती है. इस मासिक व्रत को विवाहित जातक तो कर ही सकते हैं. साथ ही अविवाहित जातक इच्छित वर प्राप्ति और इच्छित फल प्राप्ति के लिए मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं. आइए जानें आश्वीन माह में कब मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और इस दिन योग और मुहूर्त कौन से बन रहे हैं.

सावन शिवरात्रि शुभ मुहूर्त (Masik Shivratri 2025 Shubh Muhurat )
वैदिक पंचांग के अनुसार, आश्विन कृष्ण चतुर्दशी तिथि 19 सितंबर को रात 11:36 बजे शुरू होगी और तिथि का समापन 21 सितंबर की बीच रात को 12:16 बजे होगा. भगवान शिव की पूजा के लिए मासिक शिवरात्रि पर रात्रिकाल में पूजा करने का विधान है. इस तरह 19 सितंबर को आश्विन मासिक शिवरात्रि मान्य होगा और इसी रात्रि निशा काल में पूजा रात 11:51 बजे से 12:38 बजे तक की जाएगी.

सावन शिवरात्रि शुभ मुहूर्त (Masik Shivratri 2025 Shubh Muhurat)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:34 मिनट से लेकर 05:21 मिनट तक
विजय मुहूर्त - दोपहर 02:17 मिनट से लेकर 03:06 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त - शाम 06:21 मिनट से लेकर 06:45 मिनट तक
निशिता मुहूर्त - रात्रि 11:51 मिनट से लेकर 12:38 मिनट तक

सावन शिवरात्रि शुभ योग (Masik Shivratri 2025 Shubh Yog)
पंचांग के अनुसार मानें तो आश्विन शिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग, अमृत योग, अमृत सिद्धि योग, शुभ योग बन रहे हैं. वहीं अभिजीत मुहूर्त और मघा नक्षत्र के संयोग में शिवजी और मां पार्वती की पूजा करने वाले साधक की सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- 108 Names Of Maa Tulsi: एकादशी तिथि पर मां तुलसी के इन 108 नामों का करें जाप, मां लक्ष्मी देंगी सुख और धन का आशीर्वाद!

और पढ़ें- Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण के दौरान चुपके से कर लें ये 5 टोटके, पैसों की तंगी और कर्ज का जीवन से मिट जाएगा निशान

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

Masik Shivratri 2025

