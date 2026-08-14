पीले कपड़े, हल्दी और शादी... आखिर इस रस्म का क्या है कनेक्शन? जानिए वजह

भारतीय शादियों में हल्दी की रस्म का माहौल ही अलग होता है. घर के छोटे बड़े सभी लोग इसमें शामिल होते हैं. कोई दूल्हे को हल्दी लगाता है तो कोई दुल्हन के साथ मस्ती करता है. खूब हंसी मजाक होता है और कई जगह तो डांस और गाने का भी पूरा इंतजाम रहता है.
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शादी से पहले हल्दी लगाने की शुरुआत क्यों हुई थी? इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं, बल्कि कई मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे.
हमारे यहां हल्दी को काफी समय से शुभ चीज माना जाता रहा है. पूजा पाठ से लेकर शादी ब्याह तक में इसका इस्तेमाल होता है. शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाने के पीछे भी यही सोच मानी जाती है कि नए जीवन की शुरुआत किसी शुभ चीज से हो.
ज्योतिष में हल्दी और पीले रंग का संबंध गुरु ग्रह से बताया जाता है. माना जाता है कि गुरु विवाह और दांपत्य जीवन से जुड़ा ग्रह है. इसलिए शादी से पहले वर वधू को हल्दी लगाने की परंपरा बनाई गई.
हिंदू धर्म में पीले रंग को भगवान विष्णु से जोड़कर देखा जाता है. आपने भी भगवान विष्णु की तस्वीरों में उन्हें पीले कपड़ों में देखा होगा. इसी वजह से कई शुभ कामों में पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है.
शादी भी जीवन का एक बड़ा और शुभ पड़ाव है. ऐसे में हल्दी की रस्म के जरिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेने की मान्यता है. लोगों का विश्वास है कि इससे नए जोड़े के घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है.
शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन पर हर किसी की नजर रहती है. रिश्तेदार, दोस्त और आसपास के लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं. पुराने समय में माना जाता था कि ऐसे मौके पर वर वधू को किसी की बुरी नजर लग सकती है.
हल्दी को शुभ और पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे नजर से बचाने वाली रस्म से भी जोड़ दिया गया. कई परिवारों में इसी वजह से हल्दी लगने के बाद दूल्हा दुल्हन को शादी तक घर से बाहर जाने से भी रोका जाता है.
हल्दी की रस्म का एक सीधा सा फायदा भी है. पुराने जमाने में शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी, बेसन और दूसरी चीजें मिलाकर उबटन लगाया जाता था. इससे शरीर की सफाई हो जाती थी और त्वचा भी थोड़ी चमकदार दिखती थी.
उस समय आज की तरह अलग अलग तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं होते थे. ऐसे में हल्दी और उबटन ही शादी से पहले तैयार होने का एक आसान तरीका था.
हल्दी की रस्म में दूल्हा दुल्हन को अक्सर पीले कपड़े ही पहनाए जाते हैं. इसके पीछे भी शुभता से जुड़ी मान्यता है. पीला रंग खुशी और उत्साह से जोड़ा जाता है.
शादी से पहले दोनों परिवार एक साथ बैठकर इस रस्म को मनाते हैं, इसलिए इसका मकसद सिर्फ हल्दी लगाना नहीं होता. असल में यह शादी से पहले परिवार के लोगों के साथ खुशियां बांटने और नए रिश्ते की शुरुआत करने का मौका भी होता है.
यानी हल्दी की रस्म में धार्मिक मान्यताएं भी हैं और पुराने समय की व्यवहारिक सोच भी. आज भले ही इसका अंदाज बदल गया हो, लेकिन दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाने की यह परंपरा आज भी भारतीय शादियों का खास हिस्सा बनी हुई है.