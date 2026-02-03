Shab E Barat 2026: इबादत की रात के लिए कब होगा चांद का दीदार? जानें अपने शहर में चंद्रोदय और सूर्यास्त का सटीक समय

Shab E Barat 2026: इस्लाम धर्म में शब-ए-बारात का विशेष धार्मिक महत्व है. इसे शाबान महीने की 14वीं तारीख की रात और 15वीं तारीख के दिन मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह रात अल्लाह की असीम रहमतों और अपने पापों के लिए क्षमा मांगने का एक पावन अवसर होती है.
Shab E Barat 2026 Moonrise Time: इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 फरवरी 2026, मंगलवार को दुनिया भर के साथ भारत में भी 'शब-ए-बारात' की मुकद्दस रात मनाई जा रही है. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, शाबान महीने की 15वीं तारीख को मनाई जाने वाली यह रात इबादत, माफी और रूहानी सुकून के लिए जानी जाती है. इस मुबारक रात का आगाज सूर्यास्त (मगरिब की नमाज) के साथ होता है, इसलिए रोजेदारों और इबादत गुजारों के लिए चांद और सूर्यास्त का समय जानना बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शब-ए-बारात पर इबादत के लिए चांद का दीदार कब होगा. इसके अलावा शहरवार चंद्रोदय और सूर्यास्त का समय क्या है.
आज शाम इबादत का समय
सूर्यास्त और चंद्रोदय की गणनाखगोलीय विशेषज्ञों के अनुसार, आज भारत के अधिकांश हिस्सों में सूर्यास्त के लगभग 80 से 110 मिनट के भीतर चांद का दीदार होगा. चूंकि इबादत का सिलसिला सूरज ढलने के साथ ही तेज हो जाता है, इसलिए लोग समय की जानकारी लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं.
प्रमुख शहरों में सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय (3 फरवरी 2026)
क्यों खास है शब-ए-बारात की यह रात?
शब-ए-बारात, जिसे 'मिड-शाबान' या 'लैलतुल बारात' भी कहा जाता है, इस्लाम में 'निजात' यानी मुक्ति की रात मानी गई है. मान्यता है कि इस रात अल्लाह अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है और सच्चे दिल से मांगी गई माफी कुबूल होती है. कई इस्लामी विद्वानों के अनुसार, इस रात आगामी साल के लिए रिज्क (रोजी-रोटी), जीवन और मृत्यु के फैसले तय किए जाते हैं. यह रात मुसलमानों को आने वाले मुकद्दस महीने 'रमजान' के लिए मानसिक और रूहानी तौर पर तैयार होने का संकेत देती है.
चांद के दीदार का महत्व
शब-ए-बारात की रात जैसे ही चांद क्षितिज पर अपनी चमक बिखेरता है, मस्जिदों और घरों में इबादत का माहौल बन जाता है. लोग अपने मरहूम (पूर्वजों) के लिए दुआ करने कब्रिस्तान जाते हैं और रात भर जागकर नफिल नमाज, कुरान की तिलावत और जिक्र-ओ-अजकार में मशगूल रहते हैं.
