Advertisement
trendingNow13096968
Hindi Newsधर्मShab E Barat 2026: इबादत की रात के लिए कब होगा चांद का दीदार? जानें अपने शहर में चंद्रोदय और सूर्यास्त का सटीक समय

Shab E Barat 2026: इबादत की रात के लिए कब होगा चांद का दीदार? जानें अपने शहर में चंद्रोदय और सूर्यास्त का सटीक समय

Shab E Barat 2026: इस्लाम धर्म में शब-ए-बारात का विशेष धार्मिक महत्व है. इसे शाबान महीने की 14वीं तारीख की रात और 15वीं तारीख के दिन मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह रात अल्लाह की असीम रहमतों और अपने पापों के लिए क्षमा मांगने का एक पावन अवसर होती है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 03, 2026, 08:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shab E Barat 2026: इबादत की रात के लिए कब होगा चांद का दीदार? जानें अपने शहर में चंद्रोदय और सूर्यास्त का सटीक समय

Shab E Barat 2026 Moonrise Time: इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 फरवरी 2026, मंगलवार को दुनिया भर के साथ भारत में भी 'शब-ए-बारात' की मुकद्दस रात मनाई जा रही है. इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, शाबान महीने की 15वीं तारीख को मनाई जाने वाली यह रात इबादत, माफी और रूहानी सुकून के लिए जानी जाती है. इस मुबारक रात का आगाज सूर्यास्त (मगरिब की नमाज) के साथ होता है, इसलिए रोजेदारों और इबादत गुजारों के लिए चांद और सूर्यास्त का समय जानना बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शब-ए-बारात पर इबादत के लिए चांद का दीदार कब होगा. इसके अलावा शहरवार चंद्रोदय और सूर्यास्त का समय क्या है.

आज शाम इबादत का समय

सूर्यास्त और चंद्रोदय की गणनाखगोलीय विशेषज्ञों के अनुसार, आज भारत के अधिकांश हिस्सों में सूर्यास्त के लगभग 80 से 110 मिनट के भीतर चांद का दीदार होगा. चूंकि इबादत का सिलसिला सूरज ढलने के साथ ही तेज हो जाता है, इसलिए लोग समय की जानकारी लेकर अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रमुख शहरों में सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय (3 फरवरी 2026)

  • नई दिल्ली/नोएडा- 6:11 PM7:38 – 7:45 PM
  • गाजियाबाद/फरीदाबाद- 6:11 PM7:38 – 7:45 PM
  • लखनऊ/कानपुर- 6:08 PM7:42 – 7:50 PM
  • मुंबई/पुणे- 6:28 PM7:55 – 8:05 PM
  • जयपुर/उदयपुर- 6:14 PM7:45 – 7:53 PM
  • पटना/वाराणसी- 5:55 PM7:35 – 7:50 PM
  • भोपाल/इंदौर- 6:20 PM7:50 – 8:02 PM
  • अहमदाबाद/सूरत- 6:25 PM7:52 – 8:03 PM
  • कोलकाता- 5:43 PM7:30 – 7:40 PM
  • बेंगलुरु/चेन्नई- 6:20 PM7:55 – 8:10 PM
  • हैदराबाद- 6:18 PM7:50 – 8:00 PM

क्यों खास है शब-ए-बारात की यह रात?

शब-ए-बारात, जिसे 'मिड-शाबान' या 'लैलतुल बारात' भी कहा जाता है, इस्लाम में 'निजात' यानी मुक्ति की रात मानी गई है. मान्यता है कि इस रात अल्लाह अपने बंदों के लिए रहमत के दरवाजे खोल देता है और सच्चे दिल से मांगी गई माफी कुबूल होती है. कई इस्लामी विद्वानों के अनुसार, इस रात आगामी साल के लिए रिज्क (रोजी-रोटी), जीवन और मृत्यु के फैसले तय किए जाते हैं. यह रात मुसलमानों को आने वाले मुकद्दस महीने 'रमजान' के लिए मानसिक और रूहानी तौर पर तैयार होने का संकेत देती है. 

यह भी पढ़ें: पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगी शुक्र-सूर्य की अद्भुत युति, इन 5 राशि वालों को होगा अपार धन लाभ

चांद के दीदार का महत्व

शब-ए-बारात की रात जैसे ही चांद क्षितिज पर अपनी चमक बिखेरता है, मस्जिदों और घरों में इबादत का माहौल बन जाता है. लोग अपने मरहूम (पूर्वजों) के लिए दुआ करने कब्रिस्तान जाते हैं और रात भर जागकर नफिल नमाज, कुरान की तिलावत और जिक्र-ओ-अजकार में मशगूल रहते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Shab E Barat 2026

Trending news

पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
Punjab
पंजाब एसजीएसटी विकास दर के मामले में पूरे भारत में सबसे आगे, 14.4% की बढ़ोतरी दर्ज
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
Defence
आसमान में दहाड़ेगी भारत की मिसाइल, DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का किया सफल परीक्षण
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
Manipur CM
कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह, जो होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री, सियासी संकट हुआ खत्म
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
Chicken Neck
चिकन नेक के नीचे होगा 'फौलाद का कवच', 40 किमी लंबी रेल सुरंग बनाएगी मोदी सरकार
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
Mamata Banerjee
'एक मौका भी नहीं दिया जा रहा, मेरे ही क्षेत्र में...', EC पर क्यों बरसीं सीएम ममता?
उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, रामनगर में जैश का दहशतगर्द ढेर होने की खबर
jammu kashmir encounter
उधमपुर में आतंकवादियों से मुठभेड़ जारी, रामनगर में जैश का दहशतगर्द ढेर होने की खबर
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
Rahul Gandhi
'पीएम मोदी डरे हुए, देश बेच दिया…', भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर राहुल का तीखा वार
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
Budget Session
लोकसभा में भारी हंगामा, वोटिंग के बाद आठ सांसद निलंबित, इन नेताओं पर गिरी गाज; LIST
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
congress rahul gandhi news
कल स्पीकर ने रोका तो आज तैयारी से आए राहुल गांधी? आते ही कागज अथेंटिकेट किया लेकिन..
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल
india us trade deal
India-US Trade Deal: अमेरिका भारत से ट्रेड डील को क्यों मजबूर हुआ; कहां हुआ असली खेल