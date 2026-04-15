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Hindi Newsधर्मशादियों के लिए सबसे शुभ दिन शुरू, मिलेगा 4 ग्रहों का साथ, बन रहे हैं मंगलमय योग

शादियों के लिए सबसे शुभ दिन शुरू, मिलेगा 4 ग्रहों का साथ, बन रहे हैं मंगलमय योग

Shadi Muhurat 2026: 15 अप्रैल 2026 से शादियों के मुहूर्त शुरू हो गए हैं. खरमास खत्‍म होने से 1 महीने से शुभ-मांगलिक कार्यों पर लगा ब्रेक हट गया है. अच्‍छी बात यह है कि 4 प्रमुख ग्रह भी शुभ स्थिति में हैं, जो विवाह के लिए मंगलमय योग बना रहे हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 15, 2026, 11:21 AM IST
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विवाह मुहूर्त अप्रैल से जुलाई 2026.
विवाह मुहूर्त अप्रैल से जुलाई 2026.

Wedding Dates 2026: सूर्य के मेष में गोचर से खरमास खत्‍म हो गया है. जिससे 15 अप्रैल से विवाह मुहूर्त खुल गए हैं. अप्रैल से लेकर जुलाई की शुरुआत तक शादियों के लिए कई शुभ मुहूर्त हैं. अच्‍छी बात ये भी है कि ज्‍योतिष की नजर से जिन ग्रहों को विवाह और सुखी दांपत्‍य जीवन का कारक माना जाता है, वे ग्रह भी इस दौरान शुभ स्थिति में रहेंगे. जिससे शादी करने के लिए ये मुहूर्त अत्‍यंत मंगलकारी हैं. 

4 ग्रह देंगे 'आशीर्वाद' 

14 अप्रैल 2026 को सूर्य गोचर करके अपनी उच्‍च राशि मेष में आ गए हैं, जिससे खरमास तो खत्‍म हुआ ही, साथ में सूर्य की ताकत भी बढ़ी है. सूर्य का मंगल की राशि मेष में होना विवाह जैसे मांगलिक कार्य के लिए शुभ है. साथ ही 19 अप्रैल को प्रेम के कारक शुक्र ग्रह स्‍वराशि वृषभ में आ रहे हैं, तो अत्‍यंत शुभ है. शादी मुहूर्त के लिए शुक्र ग्रह की स्थिति देखी जाती है, यदि शुक्र अस्‍त हों तो शादी जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं. 

(यह भी पढ़ें: मंगल बुध की खास युति, इन 4 राशियों का बढ़ेगा पैसा और पावर, मुश्किल काम भी होंगे आसान

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दांपत्‍य जीवन और सुख के कारक गुरु ग्रह भी 2 जून 2026 को अपनी उच्‍च राशि कर्क में गोचर करेंगे. विवाह मुहूर्त के लिए शुक्र की तरह गुरु का भी अच्‍छी स्थिति में होना जरूरी है. यदि गुरु ग्रह अस्‍त हों तो विवाह नहीं होता है. इसके अलावा शनि ग्रह मार्गी हैं, जो अच्‍छा है. ऐसे में इन 4 प्रमुख ग्रहों के शुभ स्थिति में होने से 15 अप्रैल से 8 जुलाई 2026 तक विवाह करना शुभ रहेगा. इसके बाद देवशयनी एकादशी से 4 महीनों के लिए फिर से शादियों पर रोक लग जाएगी. 

शुभ विवाह मुहूर्त 2026 

अप्रैल 2026 में शादी विवाह के मुहूर्त 

15 अप्रैल 2026
19 अप्रैल 2026
20 अप्रैल 2026
21 अप्रैल 2026
25 अप्रैल 2026
26 अप्रैल 2026
27 अप्रैल 2026
28 अप्रैल 2026
29 अप्रैल 2026

(यह भी पढ़ें: अप्रैल के बाकी 15 दिन: किन राशियों के लिए शुभ, किन्‍हें होगा नुकसान? ज्‍योतिषाचार्य से जानें भविष्‍यफल)

मई 2026 में शादी विवाह के मुहूर्त

1 मई 2026
3 मई 2026
5 मई 2026
6 मई 2026
7 मई 2026
8 मई 2026
13 मई 2026
14 मई 2026

(यह भी पढ़ें: 2032 तक इस राशि पर रहेगी शनि साढ़ेसाती, इन लोगों पर भी असर, क्‍या आप भी हैं शामिल?

जून 2026 में शादी विवाह के मुहूर्त

21 जून 2026
22 जून 2026
23 जून 2026
24 जून 2026
25 जून 2026
26 जून 2026
27 जून 2026
29 जून 2026

जुलाई 2026 में शादी विवाह के मुहूर्त

1 जुलाई 2026
6 जुलाई 2026
7 जुलाई 2026
8 जुलाई 2026

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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