2026 Marriage Dates with Muhurat: साल 2026 की शुरुआत खरमास से ही हो रही है, खरमास में कोई भी शुभ कार्य जैसे-सगाई, शादी, जनेऊ, गृहप्रवेश, नए कार्य की शुरुआत आदि नहीं किए जाते हैं. 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के साथ ही खरमास खत्‍म होगा लेकिन शुक्र अस्‍त होने से खरमास खत्‍म होने के बाद भी शादियां नहीं हो सकेंगी. 9 दिसंबर 2025 को अस्‍त हो रहे शुक्र 3 फरवरी 2026 तक अस्‍त रहेंगे. इसके बाद 4 फरवरी 2026 से शादियां प्रारंभ होंगी. इसके बाद फरवरी के आखिर से 4 मार्च तक होलाष्‍टक चलने के कारण फिर से शादियों पर ब्रेक लग जाएगा.

खरमास और चातुर्मास 2026

14 मार्च 2026 को सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही फिर से खरमास शुरू हो जाएगा. 13 अप्रैल 2026 तक खरमास चलेगा. इस बीच भी शादियां नहीं हो सकेंगी. इसके बाद फिर से शादियों का सीजन शुरू होगा जो चातुर्मास शुरू होने तक जारी रहेगा.

चातुर्मास देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर खत्‍म होता है. देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह रचाया जाता है और इसी के साथ शुभ-मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं. साल 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 को है और देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 को है. लिहाजा 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 के बीच मांगलिक कार्य नहीं होंगे.

2026 विवाह मुहूर्त जनवरी

14 जनवरी, बुधवार

23 जनवरी, शुक्रवार

25 जनवरी, रविवार

28 जनवरी, बुधवार

2026 विवाह मुहूर्त फरवरी

3 फरवरी, मंगलवार

6 फरवरी, शुक्रवार

9 फरवरी, सोमवार

12 फरवरी, गुरुवार

19 फरवरी, गुरुवार

20 फरवरी, शुक्रवार

26 फरवरी, गुरुवार

2026 विवाह मुहूर्त मार्च

5 मार्च, गुरुवार

6 मार्च, शुक्रवार

8 मार्च, रविवार

2026 विवाह मुहूर्त अप्रैल

20 अप्रैल, सोमवार

21 अप्रैल, मंगलवार

27 अप्रैल, सोमवार

29 अप्रैल, बुधवार

2026 विवाह मुहूर्त मई

6 मई, बुधवार

13 मई, बुधवार

23 मई, शनिवार

25 मई, सोमवार

26 मई, मंगलवार

28 मई, गुरुवार

29 मई, शुक्रवार

2026 विवाह मुहूर्त जून

1 जून, सोमवार

2 जून, मंगलवार

4 जून, गुरुवार

5 जून, शुक्रवार

11 जून, गुरुवार

19 जून, शुक्रवार

21 जून, रविवार

28 जून, रविवार

2026 विवाह मुहूर्त जुलाई

7 जुलाई, मंगलवार

16 जुलाई, गुरुवार

2026 विवाह मुहूर्त नवंबर

20 नवंबर, शुक्रवार

25 नवंबर, बुधवार

26 नवंबर, गुरुवार

2026 विवाह मुहूर्त दिसंबर

3 दिसंबर, गुरुवार

4 दिसंबर, शुक्रवार

