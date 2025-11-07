Advertisement
trendingNow12992160
Hindi Newsधर्म

Vivah Muhurat: साल 2026 में कब-कब हैं शादी के मुहूर्त? देखें विवाह मुहूर्त की पूरी लिस्‍ट

2026 Marriage Dates with Muhurat​: साल 2026 में विवाह मुहूर्तों की भरमार है, हालांकि खरमास, चातुर्मास, शुक्र अस्‍त, गुरु अस्‍त आदि के कारण शादियों पर ब्रेक लगेगा. लेकिन समय-समय पर खूब शहनाइयां बजेंगी. 

 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 07, 2025, 12:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vivah Muhurat: साल 2026 में कब-कब हैं शादी के मुहूर्त? देखें विवाह मुहूर्त की पूरी लिस्‍ट

2026 Marriage Dates with Muhurat: साल 2026 की शुरुआत खरमास से ही हो रही है, खरमास में कोई भी शुभ कार्य जैसे-सगाई, शादी, जनेऊ, गृहप्रवेश, नए कार्य की शुरुआत आदि नहीं किए जाते हैं. 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के साथ ही खरमास खत्‍म होगा लेकिन शुक्र अस्‍त होने से खरमास खत्‍म होने के बाद भी शादियां नहीं हो सकेंगी. 9 दिसंबर 2025 को अस्‍त हो रहे शुक्र 3 फरवरी 2026 तक अस्‍त रहेंगे. इसके बाद 4 फरवरी 2026 से शादियां प्रारंभ होंगी. इसके बाद फरवरी के आखिर से 4 मार्च तक होलाष्‍टक चलने के कारण फिर से शादियों पर ब्रेक लग जाएगा. 

यह भी पढ़ें: तो क्‍या साल 2026 में खत्‍म हो जाएगा पाकिस्‍तान? लंबा चलेगा भारत-पाक युद्ध, एक नहीं कई इशारे दे रहे अहम संकेत

खरमास और चातुर्मास 2026 

Add Zee News as a Preferred Source

14 मार्च 2026 को सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही फिर से खरमास शुरू हो जाएगा. 13 अप्रैल 2026 तक खरमास चलेगा. इस बीच भी शादियां नहीं हो सकेंगी. इसके बाद फिर से शादियों का सीजन शुरू होगा जो चातुर्मास शुरू होने तक जारी रहेगा. 

चातुर्मास देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर खत्‍म होता है. देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह रचाया जाता है और इसी के साथ शुभ-मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं. साल 2026 में देवशयनी एकादशी 25 जुलाई 2026 को है और देवउठनी एकादशी 20 नवंबर 2026 को है. लिहाजा 25 जुलाई से 20 नवंबर 2026 के बीच मांगलिक कार्य नहीं होंगे. 

यह भी पढ़ें : पार्टनर से प्‍यार जताने के लिए परफेक्‍ट है यह सप्‍ताह, पढ़ें मेष से मीन राशि का साप्‍ताहिक लव राशिफल

2026 विवाह मुहूर्त जनवरी 

14 जनवरी, बुधवार
23 जनवरी, शुक्रवार
25 जनवरी, रविवार
28 जनवरी, बुधवार

2026 विवाह मुहूर्त फरवरी 

3 फरवरी, मंगलवार
6 फरवरी, शुक्रवार
9 फरवरी, सोमवार
12 फरवरी, गुरुवार
19 फरवरी, गुरुवार
20 फरवरी, शुक्रवार
26 फरवरी, गुरुवार

2026 विवाह मुहूर्त मार्च 

5 मार्च, गुरुवार
6 मार्च, शुक्रवार
8 मार्च, रविवार

2026 विवाह मुहूर्त अप्रैल

20 अप्रैल, सोमवार
21 अप्रैल, मंगलवार
27 अप्रैल, सोमवार
29 अप्रैल, बुधवार

यह भी पढ़ें : 10 नवंबर से बढ़ेगा इन लोगों का बैंक बैलेंस, बुध की उल्‍टी चाल धड़ाधड़ कराएगी धन लाभ

2026 विवाह मुहूर्त मई 

6 मई, बुधवार
13 मई, बुधवार
23 मई, शनिवार
25 मई, सोमवार
26 मई, मंगलवार
28 मई, गुरुवार
29 मई, शुक्रवार

2026 विवाह मुहूर्त जून 

1 जून, सोमवार
2 जून, मंगलवार
4 जून, गुरुवार
5 जून, शुक्रवार
11 जून, गुरुवार
19 जून, शुक्रवार
21 जून, रविवार
28 जून, रविवार

2026 विवाह मुहूर्त जुलाई 

7 जुलाई, मंगलवार
16 जुलाई, गुरुवार

2026 विवाह मुहूर्त नवंबर

20 नवंबर, शुक्रवार
25 नवंबर, बुधवार
26 नवंबर, गुरुवार

2026 विवाह मुहूर्त दिसंबर 

3 दिसंबर, गुरुवार
4 दिसंबर, शुक्रवार

यह भी पढ़ें: वृषभ राशि वालों का करियर छुएगा आसमान, बढ़ेगा रुतबा और ठाठ, मिलेगा पैसा और प्‍यार, पढ़ें साल 2026 का राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

vivah muhurat 2026

Trending news

दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
russiya
दूध लेने गया और हो गया लापता...19 दिन बाद रूस में मिला MBBS भारतीय छात्र का शव
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
best vande mataram
आप नमाज नहीं पढ़ सकते और मुसलमान वंदे मातरम... जश्न पर अबू आजमी ने विवाद को हवा दी
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court
स्कूल, अस्पताल, बस और रेलवे स्टेशन जैसी जगहों से कुत्तों को हटाएं: सुप्रीम कोर्ट
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
Vande Mataram
नेहरू ने जानबूझकर वंदे मातरम से मां दुर्गा के हटाए थे छंद, सीआर केसवन का आरोप
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
SIR के 'सुर्रे' का असर... बिहार में जबर्दस्त वोटिंग! सब खुश हैं पर फायदा किसे मिलेगा
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
President Droupadi Murmu
अफ्रीका के इन 2 देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर सभी को होगा गर्व
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
himachal pardesh congress
बिहार चुनाव के बीच इन 6 नेताओं को बुलाया गया दिल्ली, 10 दिनों में 'नाम' हो जाएगा तय!
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
congress
नवंबर रिवोल्‍यूशन की बात बेमानी, क्रांति 2028 में होगी! क्‍या कह गए कांग्रेस दिग्गज
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
love story
अंतिम संस्कार में मैरिज सर्टिफिकेट भी... बिस्तर पर थीं दादी और दादा ने ये वादा लिया
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट
#WeatherUpdate
कार्तिक पूर्णिमा के बाद मौसम इन राज्यों में मचाएगा कहर! 7-10 नवंबर तक का IMD अलर्ट