Shakambhari Navratri 2025 : साल 2026 शुरू होने वाला है और इसकी शुरुआत एक अद्भुत शुभ योग में हो रही है. यह ऐसा शुभ योग है, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे. साल 2026 नवरात्रि के दौरान शुरू हो रहा है, अब आप सोच रहे होंगे कि दिसंबर-जनवरी में कौनसी नवरात्रि आती हैं? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 12, 2025, 01:20 PM IST
Navratri in December 2025: हिंदू धर्म में साल में 4 बार नवरात्रि आती हैं, जिनमें 2 गुप्‍त नवरात्रि होती हैं और 2 प्रत्‍यक्ष नवरात्रि. इन नवरात्रि के अलावा भी एक और नवरात्रि आती हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. कमाल की बात यह है कि ये नवरात्रि दिसंबर 2025 के अंत में शुरू होने जा रही हैं और नए साल 2026 का आगाज भी इन्‍ही नवरात्रि के दौरान होगा. यानी कि साल 2026 की शुरुआत नवरात्रि के शुभ योग में होगी. अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये पांचवी नवरात्रि कौनसी हैं. 

शुरू होने वाली हैं शाकंभरी नवरात्रि? 

शाकंभरी नवरात्रि पौष मास में आती हैं. ये नवरात्रि पौष मास के शुक्‍ल पक्ष की अष्‍टमी तिथि को शुरू होती हैं और पौष पूर्णिमा के दिन समाप्‍त होती हैं. इस नवरात्रि के दौरान मां शाकंभरी की पूजा की जाती है. लेकिन इस नवरात्रि की एक खास बात यह है कि ये 9 दिन की बजाय 8 दिन की होती हैं. पंचांग के अनुसार इस साल शाकंभरी नवरात्रि 28 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और 3 जनवरी 2026 को समाप्‍त होंगी. प्रमुख तौर पर ये नवरात्रि से राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों में बहुत  धूमधाम के साथ मनाई जाती है.

वनस्‍पति की देवी हैं मां शाकंभरी?

मां शाकंभरी को वनस्पति की देवी कहा जाता है. वे मां भगवती का ही रूप हैं. पौराणिक कथाओं के अनुसार मां भगवती ने धरती को अकाल या खाद्य संकट से बचाने के लिए देवी शाकंभरी के रूप में अवतार लिया था. शाकंभरी देवी को चार या अष्टभुजाओं वाली, सौम्य देवी के रूप में दर्शाया जाता है, जो भक्तों को अन्न-जल प्रदान करती हैं. शाकंभरी देवी की पूजा करने से अन्‍न की कमी दूर होती है. जीवन में धन-धान्‍य बढ़ता है. शाकंभरी नवरात्रि के 8 दिनों में रोज सुबह उठकर विधि-विधान से मां शाकंभरी की पूजा करें. साथ ही नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के पात्र में जौ के बीज बोकर विधिवत घटस्‍थापना करें. 

