Shakun Apshakun: दरवाजे पर दस्तक या काल का बुलावा? भूलकर भी न करें इन 'अशुभ संकेतों' को नजरअंदाज

Shakun Apshakun: शकुन शास्त्र में जीव-जंतुओं और पक्षियों से जुड़े कई ऐसे संकेत दिए गए हैं, जो आने वाले समय को लेकर सतर्क करते हैं. कुछ पशु-पक्षियों से जुड़े कुछ शकुन जहां शुभ होते हैं, वहीं कुछ अपशकुन डरावने भी होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कुछ अशुभ संकेतों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 25, 2026, 05:45 PM IST
Shakun Apshakun: हमेशा से मनुष्य प्रकृति में होने वाली घटनाओं के पीछे छिपे संकेतों को समझने की कोशिश करता रहा है. ज्योतिष और लोक मान्यताओं में इन्हीं संकेतों को शकुन और अपशकुन के रूप में जाना जाता है. शुभ संकेत भविष्य की खुशहाली की ओर इशारा करते हैं, वहीं अपशकुन हमें आने वाले संभावित संकटों के प्रति सचेत करते हैं. हालांकि, इन मान्यताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन सदियों से चली आ रही मान्यताओं को लेकर लोग इन्हें नजरअंदाज नहीं कर पाते. शकुन शास्त्र के अनुसार, कुछ अपशकुन ऐसे होते हैं, जो मृत्यु का संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन-कौन से अपशकुन अनहोनी का संकेत देते हैं. 

दरवाजे पर रहस्यमयी दस्तक

अमेरिका सहित दुनिया के कई पश्चिमी देशों में यह माना जाता है कि अगर आपके मुख्य द्वार पर तीन बार दस्तक सुनाई दे और बाहर कोई न हो, तो यह काल (मृत्यु) की चेतावनी हो सकती है. इसे अदृश्य शक्तियों के आगमन का संकेत माना जाता है.

जीव-जंतुओं से जुड़े विचित्र संकेत

काली तितली-  चीन और मध्य अमेरिका की संस्कृतियों में काली तितली का रास्ता काटना बेहद अशुभ माना जाता है. इसे मृत्यु के दूत का प्रतीक या किसी प्रियजन के जाने का संकेत माना जाता है.

उल्लू का घर की छत पर बैठना- शकुन शास्त्र के अनुसार अगर कोई उल्लू किसी के घर की छत पर बैठकर अजीब स्वर में चिल्लाए, तो उस घर के किसी सदस्य पर प्राण संकट मंडरा सकता है.

कौए से जुड़ी अनहोनी- शकुन शास्त्र के अनुसार, अगर कौआ किसी व्यक्ति के सिर पर हड्डी का टुकड़ा गिरा दे, तो इसे मृत्यु तुल्य कष्ट का सूचक माना जाता है. जबकि, आकाश की ओर मुख करके पंख फड़फड़ाते हुए कड़वी आवाज करना भी मृत्यु का पूर्व संकेत माना गया है. 

घर की वस्तुओं में अचानक बदलाव

घड़ी का टूटना- घर में दीवार घड़ी की सुई का अचानक टूटकर गिर जाना एक गंभीर अपशकुन माना जाता है. इसी तरह, अगर कोई अलार्म घड़ी गलत समय पर (जैसे 12 के बजाय 13 बार) बजने लगे, तो इसे परिवार में किसी के समय पूरा होने का संकेत समझा जाता है.

ओपल रत्न का रंग बदलना- ओपल पहनने वालों के बीच मान्यता है कि यदि रत्न का रंग गहरा होने लगे, तो यह गिरते स्वास्थ्य का संकेत है. इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि शरीर का तापमान कम होने पर रत्न का रंग बदलता है.

बच्चों से जुड़ी पुरानी धारणाएं

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अगर किसी शिशु का पहला दांत ऊपरी जबड़े से निकलता है, तो पुराने समय में इसे बच्चे की लंबी आयु के लिए चिंता का विषय माना जाता था. हालांकि, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इसे पूरी तरह सामान्य प्रक्रिया मानता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

shakun apshakun

