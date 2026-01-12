Advertisement
trendingNow13072025
Hindi Newsधर्मShakun Apshakun: कुत्ता मुंह में दबाकर लाए मांस या कपड़े का टुकड़ा तो हो जाएं सावधान! जानें क्या कहता है शकुन शास्त्र

Shakun Apshakun: कुत्ता मुंह में दबाकर लाए मांस या कपड़े का टुकड़ा तो हो जाएं सावधान! जानें क्या कहता है शकुन शास्त्र

Kutte ke Shakun Apshakun: शकुन शास्त्र में पशु-पक्षियों की गतिविधियों से जुड़े कुछ खास संकेतों के बारे में बताया गया है. अक्सर आपने देखा होगा कुत्ते को मुंह में हड्डी या कपड़ों को दबाकर जाते हुए, लेकिन क्या आपने सोचा है कि कुत्तों को ऐसी हरकतें किस बात का संकेत देती हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 12, 2026, 05:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shakun Apshakun: कुत्ता मुंह में दबाकर लाए मांस या कपड़े का टुकड़ा तो हो जाएं सावधान! जानें क्या कहता है शकुन शास्त्र

Shakun Apshakun: शकुन शास्त्र में पशु-पक्षियों की गतिविधियों को भविष्य का आईना माना गया है. इनमें कुत्ते का व्यवहार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है. मान्यताओं के अनुसार, कुत्ता अपनी इंद्रियों से आने वाले समय की आहट को पहचान लेता है और अपनी हरकतों के जरिए हमें शुभ या अशुभ संकेत देता है. हालांकि, इन बातों का कोई आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन वर्षों से चले आ रहे जन-विश्वास और अनुभवों के आधार पर इन्हें आज भी प्रासंगिक माना जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर कुत्ता अपने मुंह में कोई वस्तु दबाकर ले आए, तो उसका क्या संकेत हो सकता है शकुन या अपशकुन.

मुंह में रोटी दबाए दिखना

शकुन शास्त्र के अनुसार, अगर आपको कोई कुत्ता अपने मुंह में रोटी या पूरी दबाकर अपनी ओर आता हुआ दिखाई दे, तो इसे एक अत्यंत भाग्यशाली संकेत माना जाना चाहिए. यह इस बात का संकेत है कि आपको व्यापार में बड़ा धन लाभ होने वाला है. इसके अलावा अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो यह पदोन्नति या वेतन वृद्धि का संकेत हो सकता है. किसी इंटरव्यू या महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाते समय ऐसा दृश्य दिखना आपकी सफलता सुनिश्चित होने की ओर इशारा करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

मुंह में पन्नी या कूड़ा-करकट

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर कुत्ता अपने मुंह में प्लास्टिक की पन्नी (पॉलिथीन), कोई गंदा कपड़ा या कूड़ा-कचरा दबाकर चलता हुआ दिखे, तो आपको सचेत होने की जरूरत है. शकुन शास्त्र के मुताबिक, यह इस बात का प्रतीक है कि आप जिस उद्देश्य से बाहर निकले हैं, उसमें बाधाएं आ सकती हैं. इसलिए ऐसे समय में आपको अपने कार्यों के प्रति अधिक गंभीर और योजनाबद्ध होना चाहिए, क्योंकि असफलता की संभावना बढ़ जाती है.

कपड़े का टुकड़ा ले जाता कुत्ता

कुत्ते के मुंह में कपड़े का टुकड़ा देखना शुभ नहीं माना जाता. यह संकेत भविष्य में आने वाली कुछ परेशानियों का पूर्वाभास देता है. शकुन शास्त्र के अनुसार, यह घर में होने वाले वैचारिक मतभेद या क्लेश का संकेत हो सकता है, जिससे मानसिक अशांति बढ़ सकती है. ऐसे में अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं और ऐसा कुछ देखते हैं, तो विशेष सावधानी बरतें. यह यात्रा में असुविधा या कार्य के बीच में अटकने का संकेत है.

यह भी पढ़ें: घर के पास इन इन जीवों दिखना माना जाता है 'अशुभ', ला सकता है कंगाली और शोक

मांस का टुकड़ा 

सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन शकुन शास्त्र में कुत्ते के मुंह में मांस का टुकड़ा देखना, विशेषकर यदि वह हल्दी लगा हो, तो इसे बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है. यह इस बात का संकेत है कि आपका अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है या आपको कोई अप्रत्याशित उपहार प्राप्त हो सकता है. इसके अलावा यह यह शत्रुओं पर विजय और कठिन कार्यों में सफलता का प्रतीक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

shakun apshakun

Trending news

राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
Bjp annamalai slams raj thackeray on his rasmalai jibe
राज ठाकरे के रसमलाई वाले बयान पर भड़के अन्नामलाई, MNS चीफ को दे डाली बड़ी चुनौती
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
indian social media influencers
हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकी, घर पहुंचे कट्टरपंथी
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
Kashmir news
घाटी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर छिड़ा विवाद, सीएम उमर अब्दल्ला ने उठाए सवाल
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
om birla
42 देश भारत में लगाने जा रहे हैं हाजिरी!पाकिस्तान-बांग्लादेश एंट्री बैन? जानें क्यों
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
Actor Vijay
करूर भगदड़ केस में CBI के सामने पेश हुए थलापति विजय, गई थी 41 लोगों जान
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
creamy layer
'SC/ST में अमीर लोगों को न मिले आरक्षण', क्रीमीलेयर पर SC ने भेजा नोटिस, जानें मामला
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
Maharashtra local body elections
'वोटों का बंटवारा रोकना था मकसद...' एनसीपी से गठबंधन पर अजित पवार की दो टूक
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
​ Weather News
1, 2, 3... जनवरी के महीने में सर्दी की डिंग-डांग, 15 शहरों का हाल कंपकंपी बढ़ा देगा
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर