Shakun Apshakun: घर या जीवन में दिखें ये अशुभ संकेत, तुरंत हो जाएं सतर्क, वरना हो सकता है भारी नुकसान!

Shakun Apshakun: सनातन धर्म में शकुन शास्त्र का विशेष महत्व माना गया है. इस शास्त्र के अनुसार, हमारे दैनिक जीवन में घटने वाली कई घटनाएं भविष्य में होने वाली शुभ या अशुभ परिस्थितियों का संकेत देती हैं. कभी-कभी यह संकेत हमें आने वाले सुख, सौभाग्य या संकट की पूर्व चेतावनी के रूप में मिलते हैं. कई बार किसी पशु-पक्षी का दिखना, किसी की आवाज सुनाई देना या कोई अजीब संयोग घट जाना भी शुभ-अशुभ फल दर्शाता है. ऐसे में आइए शकुन शास्त्र के अनुसार जानते हैं, कौन-सी घटनाएं शुभ मानी जाती हैं और किनसे सावधान रहना चाहिए.

शुभ संकेत देने वाली घटनाएं

गाय का दिखना या रंभाना- अगर आप किसी महत्वपूर्ण कार्य से घर से बाहर निकल रहे हैं और रास्ते में गाय दिख जाए या उसकी रंभाने की आवाज सुनाई दे, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है. यह संकेत देता है कि आपका कार्य निश्चित रूप से सफल होगा.

गोद में बच्चे वाली महिला का दिखना- यदि यात्रा के दौरान या घर से निकलते समय कोई महिला अपने गोद में बच्चा लिए दिखाई दे, तो इसे भी शुभ शकुन माना गया है. यह संकेत देता है कि आपके प्रयासों में सफलता मिलेगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी.

अंत्येष्टि यात्रा का मिलना- घर से निकलते समय यदि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की अंतिम यात्रा गाजे-बाजे के साथ दिखाई दे, तो यह आश्चर्यजनक रूप से शुभ संकेत माना जाता है. शकुन शास्त्र कहता है कि ऐसे समय आपके सारे रुके हुए कार्य शीघ्र पूरे हो जाते हैं.

बिल्ली का बच्चा दिखना- यदि रास्ते में आपको बिल्ली का बच्चा दिखाई दे, तो यह धन लाभ का प्रतीक होता है. अचानक आर्थिक लाभ या रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना रहती है.

पक्षी द्वारा आभूषण गिराना- अगर घर की छत या आंगन में कोई पक्षी कोई चमकदार वस्तु या आभूषण गिराकर चला जाए, तो यह देवी लक्ष्मी की कृपा का संकेत होता है. ऐसा माना जाता है कि इस समय घर में धन-संपदा और समृद्धि आने वाली है.

भिखारी का मिलना और दान देना- यदि घर से निकलते समय कोई भिखारी दिखाई दे, तो उसे कुछ दान अवश्य करें. शकुन शास्त्र के अनुसार, यह कर्ज से मुक्ति दिलाता है कर्मों को शुद्ध करता है.

अशुभ संकेत देने वाली घटनाएं

दूध का बार-बार गिरना- यदि आपके हाथ से बार-बार दूध गिर जाता है, तो यह एक नकारात्मक संकेत है. यह भविष्य में धन हानि या आर्थिक परेशानी की ओर इशारा करता है.

कौए का कंधे पर बैठना- अचानक किसी कौए का कंधे पर आकर बैठ जाना अत्यंत अशुभ माना गया है. यह आने वाले दुर्भाग्य या संकट का संकेत हो सकता है.

आभूषण खो जाना- यदि सोने या चांदी का आभूषण खो जाए, तो यह भी अपशकुन माना जाता है. यह घटना मान-सम्मान में कमी और आर्थिक नुकसान का संकेत देती है.

रास्ते में सिक्का या नोट मिलना- भले ही यह बाहरी रूप से अच्छा लगे, लेकिन शकुन शास्त्र के अनुसार, रास्ते में पैसा मिलना कोई शुभ संकेत नहीं है. यह दर्शाता है कि आपके कार्यों में अड़चन या देरी आ सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)