Shakun Apshakun: पूजा करते वक्त हाथ से माला छूटना शुभ या अशुभ? जानें इससे जुड़े खास शकुन-अपशकुन

Jap Mala Shakun Apshakun: हिंदू धर्म में मंत्रों के जाप का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. शास्त्रों में मंत्र जाप से जुड़े विशेष नियम बताए गए हैं. अक्सर ऐसा होता है कि मंत्र जाप के दौरान माला अचानक छूट जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंत्र जाप के दौरान हाथ के माला गिरने का क्या संकेत हो सकता है? आइए जानते हैं जाप माला से जुड़े खास शकुन और अपशुकन.
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Shakun Apshakun: जाप करते समय माला का उपयोग मन को एकाग्र करने और मंत्रों की गिनती के लिए किया जाता है. हिंदू धर्म और शास्त्रों में माला को अत्यंत पवित्र माना गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ी होती है. मंत्र जाप करते वक्त कई बार अचानक हाथ के माला छूट जाती है. ऐसे में मंत्र जाप करने वालों के मन में यह सवाल चुभता रहता है कि क्या अगर पूजा के दौरान अचानक हाथ से माला छूट जाए, तो यह किसी अनहोनी का संकेत है या कोई सामान्य घटना? हालांकि, कई बार लोग इसे समान्य बात समझकर टाल देते हैं और उससे मिलने वाले संकतों पर भी ध्यान नहीं देते. ऐसे में आइए जानते हैं कि मंत्र जाप के दौरान अगर माला अचानक हाथ से छूट जाए तो इसका क्या शुभ या अशुभ संकेत हो सकता है.
एकाग्रता में कमी का संकेत- अगर मंत्र जाप करते समय माला बार-बार हाथ से छूट रही है, तो इसका अर्थ है कि आपका मन पूजा में पूरी तरह स्थिर नहीं है. यह संकेत देता है कि आपके मन में सांसारिक चिंताएं या विचार चल रहे हैं, जिससे आपकी साधना खंडित हो रही है.
आने वाले संकट का संकेत- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हाथ से माला का अचानक गिरना भविष्य में आने वाली किसी बाधा या कार्य में असफलता का पूर्व संकेत हो सकता है. इसे एक प्रकार की ईश्वरीय चेतावनी माना जाता है कि आपको अपने कार्यों और विचारों के प्रति अधिक सजग रहने की जरूरत है.
साधना का खंडित होना- मंत्र जाप के क्रम में माला गिरना जप की निरंतरता को तोड़ता है. मान्यता है कि इससे जप का पूर्ण फल प्राप्त करने में बाधा आती है. इसलिए शास्त्रों के जानकार मंत्र जाप के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, ताकि पूजन का फल प्राप्त हो सके.
अगर अनजाने में आपके हाथ से माला गिर जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है. शास्त्रों में इसके दोष निवारण के लिए कुछ आसान उपाय बताए गए हैं. माला गिरने पर सबसे पहले उसे उठाकर अपने माथे से लगाएं और भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगें. इसके बाद हाथ में थोड़ा जल लेकर आचमन करें और दोबारा आसन पर बैठकर मंत्र जाप का संकल्प पूरा करें. ध्यान रखें- माला गिरने के बाद सीधे फिर से जप शुरू न करें. कम से कम एक बार 'ॐ नमः शिवाय' या अपने इष्ट देव के मंत्र का मानसिक जाप करें, फिर माला फेरना शुरू करें.
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माला का टूटना- अगर मंत्र जाप करते समय माला के मोती बिखर जाएं या धागा टूट जाए, तो यह अशुभ माना जाता है. यह परिवार में कलह या आर्थिक नुकसान का संकेत हो सकता है. ऐसे में माला के दानों को एकत्रित कर दोबारा पिरोना चाहिए या नई माला लेनी चाहिए.
सुमेरु का उल्लंघन- माला के सबसे ऊपर वाले बड़े मोती को सुमेरु कहते हैं. ऐसे में मंत्र जाप करते समय इसे कभी नहीं लांघना चाहिए. इसे लांघना पूजा का अनादर माना जाता है. ध्यान रखें कि माला का जाप हमेशा गोमुखी के अंदर या किसी साफ कपड़े से ढंक कर करना चाहिए. खुली माला से जाप करना उतना फलदायी नहीं होता.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)