Hindi Newsधर्मShakun Apshakun: होने वाली है अनहोनी या मिलेगी बड़ी खुशखबरी? शकुन शास्त्र की इन 5 बातों को कभी न करें नजरअंदाज!

Shakun Apshakun: होने वाली है अनहोनी या मिलेगी बड़ी खुशखबरी? शकुन शास्त्र की इन 5 बातों को कभी न करें नजरअंदाज!

Shakun Apshakun: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, घर से निकलने पर दिखने वाले कुछ चीजें, घटनाएं अपने वाले समय को लेकर सचेत करती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कौन-कौन से ऐसे संकेत हैं, जो किसी कार्य में सफलता की ओर ईशारा करते हैं और कौन से असफलता की पूर्व सूचना देते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 24, 2026, 06:34 PM IST
Shakun Apshakun: होने वाली है अनहोनी या मिलेगी बड़ी खुशखबरी? शकुन शास्त्र की इन 5 बातों को कभी न करें नजरअंदाज!

Shakun Apshakun: पौराणिक काल से समाज में यह मान्यता चली आ रही है कि जब हम किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए घर से निकलते हैं, तो रास्ते में मिलने वाली कुछ चीजें या घटनाएं हमारे कार्य की सफलता या असफलता का संकेत देती हैं. ज्योतिष शास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा शकुन शास्त्र इन्हीं संकेतों का अध्ययन करके उससे मिलने वाले फल को बताती है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों का कहना है कि जिस तरह पक्षियों और जानवरों को भूकंप या सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं का आभास पहले ही हो जाता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भी शुभ या अशुभ घटने से पहले प्रकृति हमें सचेत करती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन-कौन से ये संकेत हैं, जो बताते हैं कि कोई महत्वपूर्ण काम सफल होगा या नहीं.

काम में सफलता के संकेत

अगर आप किसी खास उद्देश्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कुंवारी कन्या का हाथ में जल, दूध, दही या घी से भरा पात्र लेकर दिखना अत्यंत शुभ माना जाता है. इसके साथ ही नेवले का दिखना धन लाभ का प्रतीक है. इसके अलावा नीलकंठ पक्षी, सफेद बैल, हाथी, घोड़ा या गाय का दिखना भी काम में सफलता की ओर इशारा करता है. जबकि, तिलक धारी ब्राह्मण, सौभाग्यशाली स्त्री, फूल बेचने वाला या कोई हंसता-खेलता बालक सामने आ जाए, तो यात्रा सफल और लाभदायक रहती है. अक्सर लोग शवयात्रा देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन शकुन शास्त्र के अनुसार सामने से आती शवयात्रा कार्य पूर्ण होने का प्रबल संकेत है. घर से चलते समय अचानक चिड़िया की बीट सिर पर गिरना भी कार्य के शीघ्र पूरा होने का शुभ लक्षण माना जाता है. 

इन संकेतों का अर्थ है कार्य में रुकावट

कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जिन्हें अपशकुन माना जाता है और जो हमें रुक जाने या सावधानी बरतने का संदेश देती हैं. ऐसे में घर से निकलते समय अगर कोई (माता-पिता और गुरु को छोड़कर) टोक दे कि कहां जा रहे हो?, तो कार्य में बाधा आने की संभावना रहती है. 

पशुओं से मिलने वाले संकेत

कीचड़ से सना जानवर कान फड़फड़ाता दिखे तो दुर्घटना का भय होता है. बिल्ली का रास्ता काटना या लड़ते हुए सांड/भैंसे देखना भी अशुभ माना जाता है. खाली घड़ा, घायल गौमाता, रोता हुआ कुत्ता, जलता हुआ घर या रास्ते में हड्डी का दिखना आने वाली परेशानियों का सूचक है. यात्रा के दौरान पैर से जूता अचानक निकल जाना या सामने किसी व्यक्ति का सिर खुजलाते हुए आना भी शुभ नहीं माना जाता.

अपशकुन हो जाए तो क्या करें?

शकुन शास्त्र का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि सचेत करना है. अगर आपको ऊपर बताए गए कोई अशुभ संकेत मिलते हैं, तो घबराएं नहीं. शास्त्र अनुसार इसके दोष को कम करने के लिए तो कुछ पल वहीं रुक जाएं, पानी पिएं और अपने इष्ट देव का स्मरण करके फिर आगे कदम बढ़ाएं. अगर संकेत बहुत नकारात्मक हों और कार्य टालना संभव हो, तो उस समय यात्रा रोक देना ही बुद्धिमानी है. अशुभ संकेतों के बाद दोगुनी मेहनत और पूरी सतर्कता के साथ कदम उठाएं ताकि संभावित नुकसान से बचा जा सके.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

