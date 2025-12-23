धन लाभ या भारी नुकसान? महिलाओं के शरीर के इन 5 हिस्सों पर छिपकली गिरना देता है खास संकेत

Lizard Shakun Apshakun: शकुन शास्त्र में छिपकली को भविष्य की घटनाओं का सूचक माना गया है. शास्त्रों के अनुसार, शरीर के अंगों पर छिपकली का गिरना महज एक संयोग नहीं, बल्कि आने वाले समय के लाभ या हानि का संकेत है. खासतौर पर महिलाओं के लिए इसके परिणाम पुरुषों से अलग बताए गए हैं. महलाओं के शरीर पर छिपकली गिरना कई मायनों में शुभ और लाभकारी माना गया है. शकुन शास्त्र में महिलाओं के शरीर के कुछ ऐसे अंगों का जिक्र किया गया है, जिन पर छिपकली गिरना भविष्य के लिए गहरे संकेत देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि महिलाओं के शरीर पर अचानक छिपकली गिरना धन लाभ या भारी आर्थिक नुकसान का संकेत देता है.

सौभाग्य और धन लाभ के शुभ संकेत

माथे का बायां हिस्सा- अगर छिपकली महिला के माथे के बाईं ओर गिरती है, तो यह खुशहाली का प्रतीक है. मान्यता है कि निकट भविष्य में आपको आकस्मिक धन प्राप्त हो सकता है और जीवन में चल रहे तनाव या रिश्तों की कड़वाहट दूर हो सकती है.

दाहिना हाथ- महिलाओं के दाहिने हाथ पर छिपकली का गिरना करियर के लिहाज से बहुत अच्छा माना जाता है. यह नौकरी में उन्नति, व्यापार में मुनाफा और आमदनी के नए स्रोत खुलने का संकेत है.

गला- गले पर छिपकली गिरना परिवार के लिए शुभ होता है. यह घर में किसी मांगलिक कार्य (जैसे विवाह या मुंडन) के आयोजन और सुख-समृद्धि के आगमन की पूर्व सूचना है.

दाहिना पैर- अगर छिपकली महिलाओं के दाएं पैर पर गिरे, तो इसका अर्थ है कि जल्द ही किसी सुखद यात्रा के योग बनेंगे. साथ ही, मायके या ससुराल पक्ष से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है.

किन अंगों पर छिपकली का गिरना है अशुभ

सिर पर गिरना- शकुन शास्त्र के अनुसार, सिर पर छिपकली का गिरना मानसिक कष्ट का संकेत है. यह आने वाले समय में किसी अप्रिय समाचार या स्वास्थ्य संबंधी चिंता का कारण बन सकता है.

बायां हाथ- पुरुषों के लिए बायां हाथ शुभ होता है, लेकिन महिलाओं के बाएं हाथ पर छिपकली गिरना आर्थिक संकट का सूचक है. यह फालतू के खर्चों और जमा पूंजी के नुकसान की ओर इशारा करता है.

बायां पैर- अगर बाएं पैर पर छिपकली गिरती है, तो यात्रा करने से बचना चाहिए. यह संकेत देता है कि आपकी योजनाएं विफल हो सकती हैं या यात्रा के दौरान आपको शारीरिक और आर्थिक कष्ट उठाना पड़ सकता है.

पीठ- पीठ पर छिपकली का गिरना विवादों का संकेत है. आपके करीबी लोगों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ अनबन हो सकती है. ऐसे समय में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी बताया गया है.

पेट- पेट पर छिपकली का गिरना स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी है. यह आने वाले समय में पाचन या पेट संबंधी रोग होने का संकेत देता है.

शरीर पर छिपकली गिर जाए तो क्या करें?

शास्त्रों के अनुसार, अगर छिपकली किसी अशुभ अंग पर गिर जाए, तो तुरंत स्नान करना चाहिए और अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए. कुछ लोग घी का दीपक जलाना या तिल का दान करना भी शुभ मानते हैं ताकि नकारात्मक प्रभाव कम हो सके.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)