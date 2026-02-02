Shakun Apshakun: उल्लू और कौए से जुड़े ये संकेत बताते हैं कि कब पलटने वाली है आपकी तकदीर! जानें शकुन-अपशकुन

Advertisement
Shakun Apshakun: शकुन शास्त्र में उल्लू और कौए से जुड़े संकतों को खास महत्व दिया गया है. इन पक्षियों से जुड़े कुछ संकेत शुभ और मंगलकारी, जबकि कुछ अपशकुन साबित होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि कौए और उल्लू से जुड़े कुछ खास शकुन-अपशकुन.

 

Feb 02, 2026, 02:39 PM IST
Shakun Apshakun: प्रकृति और पक्षियों के माध्यम से भविष्य के संकेत समझना भारतीय परंपरा का एक प्राचीन हिस्सा रहा है. शकुन शास्त्र के अनुसार, हमारे आसपास होने वाली गतिविधियां आने वाले समय का आईना होती हैं. खासतौर पर कौआ और उल्लू से जुड़े कुछ शकुन-अपशकुन हमारे जीवन में होने वाले बड़े बदलाव का पूर्व संकेत देते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि उल्लू साक्षात मां लक्ष्मी का वाहन है, जबकि कौआ पितृ पक्ष के दौरान पितरों से जुड़े खास संकेत देते हैं. अक्सर लोगों को कौए या उल्लू से जुड़े कुछ संकेत नजर आते हैं, लेकिन वे उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. शकुन शास्त्र में पशु-पक्षियों से मिलने वाले संकेतों को बेहद खास माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि उल्लू और कौए से जुड़े कौन-कौन से शकुन या अपशकुन खास संकेत देते हैं.

कौए से जुड़े शकुन-अपशकुन

हिंदू मान्यताओं में कौए को पितरों का प्रतीक और उल्लू को धन की देवी लक्ष्मी का वाहन माना जाता है. लेकिन इनके व्यवहार और उपस्थिति से कुछ ऐसे शुभ-अशुभ संकेत जुड़े हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. शकुन शास्त्र के अनुसार, कौए की हरकते आने वाले संकट या सफलता की पूर्व सूचना देती हैं. अगर किसी घर की छत पर बहुत सारे कौए एक साथ इकट्ठा होकर शोर मचाने लगें, तो यह उस परिवार पर आने वाले किसी बड़े सामूहिक संकट या विवाद का संकेत माना जाता है. अगर, उड़ता हुआ कौआ किसी व्यक्ति के सिर पर बीट कर दे, तो इसे शारीरिक रोग या मानसिक कष्ट का सूचक माना जाता है. वहीं, अगर कौआ किसी के ऊपर हड्डी का टुकड़ा गिरा दे, तो यह प्राण घातक संकट की चेतावनी हो सकती है.

कर्कश आवाज और पंख फड़फड़ाना

कौए का आक्रामक होकर पंख फड़फड़ाना और कर्कश आवाज में बोलना अशुभ माना जाता है, जो किसी अनहोनी का इशारा है. अगर आप किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और कौआ आपके सामने आकर सामान्य स्वर में बोलकर उड़ जाए, तो समझ लें कि आपका वह कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होने वाला है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अगर किसी महिला के सिर पर कौआ आकर बैठ जाए, तो यह उसके जीवनसाथी के लिए आर्थिक या शारीरिक कष्ट का संकेत हो सकता है.

उल्लू से जुड़े शकुन-अपशकुन

उल्लू को रात का राजा माना जाता है. इसकी दृष्टि और आवाज जीवन में बड़े उलटफेर का संकेत देती हैं. अगर कोई उल्लू किसी घर को अपना स्थायी ठिकाना बना ले या बार-बार वहां आने लगे, तो यह उस घर की शांति और समृद्धि के लिए शुभ नहीं माना जाता. यह घर के स्वामी पर बड़ी आर्थिक विपत्ति आने का संकेत है. इसके साथ ही अगर उल्लू किसी घर के मुख्य द्वार पर लगातार तीन रातों तक बोलता (रोता) है, तो यह चोरी, डकैती या भारी धन हानि की पूर्व सूचना हो सकती है. एक शकुन यह है कि अगर आपके घर आए किसी मेहमान के पीछे की ओर से उल्लू दिखाई दे, तो आपकी कोई दबी हुई इच्छा या अटका हुआ काम जल्द ही पूरा होने वाला है. इसके अलावा अगर रात के समय यात्रा के दौरान यदि उल्लू होम-होम जैसी मधुर ध्वनि करता सुनाई दे, तो यह यात्रा के सफल होने और धन लाभ का संकेत है.

सफेद उल्लू का दिखना किस बात का संकेत

शास्त्रों के अनुसार, सफेद उल्लू का दिखना अत्यंत दुर्लभ और सौभाग्यशाली माना जाता है. ऐसे में अगर रात में सफेद उल्लू नजर आए, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का बुरा दौर समाप्त होने वाला है और खुशियां दस्तक देने वाली हैं. शास्त्रों में इन संकेतों को सिर्फ सचेत करने के माध्यम के रूप में देखा जाता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

