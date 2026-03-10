Shakun Apshakun: चूहे और छछूंदर भी देते हैं शकुन-अपशकुन के संकेत, जानें इनका घर में रहना शुभ है या अशुभ

Shakun Apshakun: शकुन शास्त्र में जीव-जंतुओं से जुड़े कुछ संकेतों का जिक्र किया गया है. जीव-जंतुओं से जुड़े शकुन या अपशकुन खास संकतों की ओर इशारा करते हैं. अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि आखिर घर में चूहे या छछूंदर का होना क्या कुछ संकेत देता है. आइए जानते हैं चूहे और छछूंदर से जुड़े कुछ शकुन-अपशकुन.
Shakun Apshakun: हमारे घरों में अक्सर कई जीव-जंतु अपना बसेरा बना लेते हैं. इनमें से कुछ को हम शौक से पालते हैं, तो कुछ बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं. शकुन शास्त्र के अनुसार, घर में रहने वाले इन जीवों की गतिविधियां महज इत्तेफाक नहीं होतीं, बल्कि ये आने वाले समय के शुभ या अशुभ संकेतों की ओर इशारा करती हैं. खासतौर पर घरों में दिखने वाले चूहे और छछूंदर हमारे भाग्य और आर्थिक स्थिति से गहरे जुड़े होते हैं. चूहे और छछूंदर से जुड़े कुछ संकेत शुभ होते हैं. जबकि, कुछ अपशकुन की ओर इशारा कहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, चूहे और छछूंद का घर में होना क्या शकुन या अपशकुन संकेत देता है.
अक्सर हर घर में एकाध काले चूहे का दिखना सामान्य माना जाता है. लेकिन, अगर अचानक आपके घर में चूहों की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगे, तो इसे नजरअंदाज न करें. शकुन शास्त्र के अनुसार, चूहों की अचानक बढ़ोत्तरी किसी बड़े आर्थिक नुकसान या आगामी संकट का पूर्व संकेत हो सकती है. बहुत अधिक चूहे घर में मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं. इसलिए, इनकी संख्या को नियंत्रित करना न सिर्फ सेहत के लिए, बल्कि वास्तु के नजरिए से भी जरूरी है.
शकुन शास्त्र के अनुसार, घर में छछूंदर का होना अत्यंत मंगलकारी है. वास्तु और ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जिस घर में छछूंदर का बसेरा होता है, वहां माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है. छछूंदर स्वभाव से सफाई पसंद होती है. यह घर के हानिकारक कीड़ों, सांपों और बैक्टीरिया को खाकर वातावरण को शुद्ध रखता है. कहते हैं कि जहां साफ-सफाई होती है, वहां सुख-समृद्धि का वास अपने आप ही हो जाता है. हालांकि छछूंदर शुभ है, लेकिन इसका थूक विषैला होता है. इसलिए इसे छूने या इसके काटने से बचना चाहिए.
छछूंदर की कुछ विशेष गतिविधियां भाग्य बदलने का संकेत देती हैं. अगर कोई छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा ले, तो समझ लें कि उसे निकट भविष्य में कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है. दीपावली की रात यदि आपको छछूंदर दिख जाए, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है. यह इस बात का संकेत है कि पूरे साल आपके घर में धन-धान्य की कमी नहीं होगी. जबकि, अगर छछूंदर घर के चारों ओर घूम ले, तो माना जाता है कि उस परिवार पर आने वाली बड़ी विपदा टल गई है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)