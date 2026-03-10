Advertisement
trendingNow13136238
Hindi Newsधर्मShakun Apshakun: चूहे और छछूंदर भी देते हैं शकुन-अपशकुन के संकेत, जानें इनका घर में रहना शुभ है या अशुभ

Shakun Apshakun: चूहे और छछूंदर भी देते हैं शकुन-अपशकुन के संकेत, जानें इनका घर में रहना शुभ है या अशुभ

Shakun Apshakun: शकुन शास्त्र में जीव-जंतुओं से जुड़े कुछ संकेतों का जिक्र किया गया है. जीव-जंतुओं से जुड़े शकुन या अपशकुन खास संकतों की ओर इशारा करते हैं. अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न होता है कि आखिर घर में चूहे या छछूंदर का होना क्या कुछ संकेत देता है. आइए जानते हैं चूहे और छछूंदर से जुड़े कुछ शकुन-अपशकुन.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 10, 2026, 07:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shakun Apshakun: चूहे और छछूंदर भी देते हैं शकुन-अपशकुन के संकेत, जानें इनका घर में रहना शुभ है या अशुभ

Shakun Apshakun: हमारे घरों में अक्सर कई जीव-जंतु अपना बसेरा बना लेते हैं. इनमें से कुछ को हम शौक से पालते हैं, तो कुछ बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं. शकुन शास्त्र के अनुसार, घर में रहने वाले इन जीवों की गतिविधियां महज इत्तेफाक नहीं होतीं, बल्कि ये आने वाले समय के शुभ या अशुभ संकेतों की ओर इशारा करती हैं. खासतौर पर घरों में दिखने वाले चूहे और छछूंदर हमारे भाग्य और आर्थिक स्थिति से गहरे जुड़े होते हैं. चूहे और छछूंदर से जुड़े कुछ संकेत शुभ होते हैं. जबकि, कुछ अपशकुन की ओर इशारा कहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं, चूहे और छछूंद का घर में होना क्या शकुन या अपशकुन संकेत देता है. 

काले चूहों की बढ़ती संख्या क्या देती है संकेत

अक्सर हर घर में एकाध काले चूहे का दिखना सामान्य माना जाता है. लेकिन, अगर अचानक आपके घर में चूहों की संख्या बेतहाशा बढ़ने लगे, तो इसे नजरअंदाज न करें. शकुन शास्त्र के अनुसार, चूहों की अचानक बढ़ोत्तरी किसी बड़े आर्थिक नुकसान या आगामी संकट का पूर्व संकेत हो सकती है. बहुत अधिक चूहे घर में मानसिक तनाव और नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं. इसलिए, इनकी संख्या को नियंत्रित करना न सिर्फ सेहत के लिए, बल्कि वास्तु के नजरिए से भी जरूरी है.

छछूंदर को मानते हैं लक्ष्मी का स्वरूप

शकुन शास्त्र के अनुसार, घर में छछूंदर का होना अत्यंत मंगलकारी है. वास्तु और ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जिस घर में छछूंदर का बसेरा होता है, वहां माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है. छछूंदर स्वभाव से सफाई पसंद होती है. यह घर के हानिकारक कीड़ों, सांपों और बैक्टीरिया को खाकर वातावरण को शुद्ध रखता है. कहते हैं कि जहां साफ-सफाई होती है, वहां सुख-समृद्धि का वास अपने आप ही हो जाता है. हालांकि छछूंदर शुभ है, लेकिन इसका थूक विषैला होता है. इसलिए इसे छूने या इसके काटने से बचना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: रुपये-पैसों से जुड़े वो 5 शकुन, जो देते हैं मालामाल होने के संकेत

छछूंदर से जुड़े विशेष शकुन

छछूंदर की कुछ विशेष गतिविधियां भाग्य बदलने का संकेत देती हैं. अगर कोई छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा ले, तो समझ लें कि उसे निकट भविष्य में कोई बड़ा आर्थिक लाभ होने वाला है. दीपावली की रात यदि आपको छछूंदर दिख जाए, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है. यह इस बात का संकेत है कि पूरे साल आपके घर में धन-धान्य की कमी नहीं होगी.  जबकि, अगर छछूंदर घर के चारों ओर घूम ले, तो माना जाता है कि उस परिवार पर आने वाली बड़ी विपदा टल गई है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

shakun apshakun

Trending news

जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
LPG shortage
जंग ने धीमी की चूल्हे की आंच, LPG गैस में आई किल्लत; संकट में इन राज्यों के होटल
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
israel iran war
'LPG उत्पादन बढ़ाएं कंपनियां', सरकार का फरमान; PM मोदी से मिले जयशंकर और हरदीप पुरी
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
india
पड़ोसी पहले: मुश्किल समय में सहारा बना भारत, पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश भेजेगा डीजल
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
LPG Crisis
गैस किल्लत के बीच देश में क्या रोक लगी? एस्मा और कमोडिटी एक्ट में अंतर जान लीजिए
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
Sir
आरोप बर्दाश्त नहीं... SIR मामले पर SC सख्त, बोला- खारिज दावों के लिए बने ट्रिब्यूनल
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
Kerala News
बीवी का आरोप- बेडरूम में पकड़ा, केरल के मंत्री ने दी सफाई- प्यार कोई जुर्म नहीं है
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
nasik
मां-बहन की गाली देने वालों की अब खैर नहीं! इस गांव में लागू हुई सख्त व्‍यवस्‍था
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
jammu kashmir news
'मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं...' लालू की तरह बोलने वाला कश्मीरी विधायक कौन है?
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में
Budget Session 2 Phase Live
Parliament Budget Session Phase 2 Live: स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देंगे अमित शाह, बुधवार को बोल सकते हैं लोकसभा में
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?
US Israel Iran War
विदेशियों के खिलाफ एकजुट हो जाते हैं ईरानी...जंग के बीच क्या-क्या बोले राजदूत?