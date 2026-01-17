Shakun Apshakun: शुभ संकेत या आने वाले संकट की आहट? जानें कलश से पानी गिरने का असली मतलब

Shakun Apshakun: भारतीय संस्कृति में पौराणिक काल से ही शगुन शास्त्र का विशेष महत्व रहा है. हमारे पूर्वजों ने प्रकृति और दैनिक जीवन की घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन कर कुछ ऐसे नियम बनाए, जिन्हें हम शुभ (शगुन) और अशुभ (अपशगुन) के रूप में जानते हैं. यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक प्रकार का प्रतीकात्मक विज्ञान है. शकुन या अपशकुन हमें आने वाले समय (शुभ-अशुभ) का संकेत देते हैं. कई बार जाने-अनजाने में पानी से भरा कलश हमारी हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. शकुन शास्त्र में इनसे जुड़े शकुन और अपशकुनों के बारे में बताया गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कुछ ऐसे शकुन-अपशकुनों के बारे में.

मंगल कलश का महत्व

कलश को पूर्णता, प्रचुरता और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है. घर में जल से भरा पात्र या पूजा का मंगल कलश रखना सुख-समृद्धि का सूचक है. ऐसे में अगर कलश का पानी अचानक सूख जाए या कलश गिरकर पानी बह जाए, तो इसे धन की हानि या सकारात्मक ऊर्जा में कमी का संकेत माना जाता है. ऐसे में पात्र को तुरंत साफ जल से भरकर फिर से स्थापित करना चाहिए.

हाथी दंत

हाथी को विघ्नहर्ता गणेश जी का स्वरूप माना जाता है, जो बुद्धि और शक्ति का प्रतीक है. घर में हाथी दांत (नकली या प्रतीकात्मक) रखना सौभाग्य लाता है. लेकिन अगर यह अचानक टूट जाए या इसमें दरार आ जाए, तो इसे आने वाली बाधाओं का पूर्व संकेत माना जाता है. ऐसे क्षतिग्रस्त प्रतीक को घर से तुरंत हटा देना चाहिए.

सुपारी से जुड़े शकुन-अपशकुन

धार्मिक अनुष्ठानों में सुपारी को गणेश जी का प्रतीक मानकर पूजा जाता है. यह जीवन के उतार-चढ़ाव का प्रतिनिधित्व करती है. मांगलिक कार्यों में सुपारी का दान अत्यंत शुभ है. हालांकि, मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद सुपारी का सेवन करना वर्जित है, क्योंकि इसे आर्थिक प्रगति में बाधक माना जाता है.

काला टीका

नजर दोष से बचने के लिए काला टीका लगाने की परंपरा सदियों पुरानी है. इसे दिव्य सुरक्षा का कवच माना जाता है. पूजा के बाद माथे पर स्पष्ट तिलक या काला टीका लगाना शुभ फलदायी है. लेकिन अगर यह टीका अस्पष्ट, फैला हुआ या कलंकित हो, तो यह एकाग्रता की कमी या नकारात्मकता को दर्शाता है.

लाल चूड़ियां

लाल रंग ऊर्जा और सुहाग का प्रतीक है. भारतीय समाज में विवाहित महिलाओं के लिए लाल चूड़ियां पहनना समृद्धि का शगुन है. ऐसे में चूड़ियों का अचानक चटकना या टूट जाना वैवाहिक जीवन में तनाव या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकता है. ऐसे में कांच के टुकड़ों को सहेजकर विसर्जित करना चाहिए.

खंडित वस्तुएं

शगुन शास्त्र के अनुसार, घर में वस्तुओं की पूर्णता ही स्थिरता का प्रतीक है. घर में टूटे हुए दर्पण (शीशे), चटके हुए बर्तन या खराब फर्नीचर रखना सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है. ये चीजें दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं और घर के सदस्यों की प्रगति रोकती हैं. बेकार और टूटी-फूटी वस्तुओं का तुरंत त्याग कर देना चाहिए.

स्वप्न में शव दिखना

सपनों की दुनिया भी हमें भविष्य के प्रति आगाह करती है. अगर सपने में पूर्वज या किसी अन्य का शव दिखाई दे, तो इसे आमतौर पर शुभ माना जाता है. माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद मिलने वाला है. वहीं, अगर कोई खुद की मृत्यु या अपना ही शव देखे, तो यह मानसिक चिंता का सूचक है. ऐसे में ईश्वर का ध्यान और दान-पुण्य करना लाभकारी होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)