Advertisement
trendingNow13181198
Hindi Newsधर्मShakun Apshakun: पूजा-पाठ के दौरान उबासी या नींद आना किस बात का है संकेत, जानें क्या कहते हैं शास्त्र-पुराण

Shakun Apshakun: पूजा-पाठ के दौरान उबासी या नींद आना किस बात का है संकेत, जानें क्या कहते हैं शास्त्र-पुराण

Puja Path related Shakun Apshakun: दैनिक जीवन में पूजा-पाठ का विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि नियमित रूप से पूजा करने पर देवी-देवताओं का विशेष कृपा प्राप्त होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा-पाठ के दौरान नींद या उबासी आना किस बात का संकेत हो सकता है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 16, 2026, 05:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shakun Apshakun: पूजा-पाठ के दौरान उबासी या नींद आना किस बात का है संकेत, जानें क्या कहते हैं शास्त्र-पुराण

Shakun Apshakun: शास्त्रों में पूजा-पाठ को दैनिक जीवन का अहम हिस्सा माना गया है. यही वजह है कि अधिकांश लोग दिन की शुरुआत पूजा-पाठ या अपने इष्ट का स्मरण कर करते हैं. शास्त्रों के मुताबिक, नियमित रूप से पूजा-पाठ करने पर जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है. यही वजह है कि साधु-संत और सन्यासी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने आराध्य या इष्ट देव का ध्यान करते हैं. मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा-पाठ करने से बेहद शुभ फल प्राप्त होता है. इसके अलावा इस दौरान भगवान का स्मरण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है. यही वजह है कि लोग अपने जीवन से कीमती समय निकालकर पूजा-पाठ करते हैं. पूजा-पाठ या मंत्र जाप के दौरान कई बार ऐसा होता है कि किन्हीं वजहों से उबासी या नींद आने लगती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा-पाठ के दौरान अचानक नींद या उबासी आना किस बात का संकेत हो सकता है. अगर आप भी पूजा-पाठ से जुड़े इन संकेतों से अनजान हैं, तो चलिए जानते हैं कि इस बारे में शास्त्र-पुराण क्या कहते हैं.

पूजा-पाठ के दौरान क्यों आती है नींद या उबासी?

पूजा-पाठ को लेकर पौराणिक मान्यता है कि अगर इस दौरान नींद या उबासी आ रही है तो, इसका अर्थ है कि आपका पूजा-पाठ में मन नहीं लग रहा है. इसके अलावा थकावट की वजह से भी उबासी या नींद आ सकती है. कई बार बेचैनी, चिंता और अनावश्यक उलझन की वजह से भी नींद या उबासी आ सकती है. कई बार शांत वातावरण की वजह से भी शरीर और मन आराम की अवस्था में चले जाते हैं, जिससे नींद आने लगती है. 

पूजन के दौरान नींद या उबासी आना किस बात का संकेत

शास्त्र-पुराणों के जानकार बताते हैं कि पूजन के दौरान नींद आना ऊर्जा के असंतुलन का संकेत देता है. शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक, शरीर में 7 चक्र होते हैं, जो ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं. ऐसे में जब इनमें से किसी भी एक चक्र का संतुलन बिगड़ता है तो, इसका मन और मस्तिष्क पर गहर प्रभाव पड़ता है. यही वजह है जब पूजा में मन एकाग्र या स्थिर नहीं रहता है तो, नींद या उबासी आने लगती है. शास्त्रों में इसे एक प्रकार का अपशकुन माना गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ईश्वर के प्रति भक्ति में कमी

शास्त्र-पुराण कहते हैं कि जब पूजा-पाठ के दौरान नींद या उबासी आती है तो, इसका अर्थ है कि व्यक्ति का पूरा समर्पण ईश्वर के प्रति नहीं है. ऐसी स्थिति में एकाग्रता ईश्वर से जुड़ने के बजाय दूसरी दिशा में चली जाती है. यही वजह है कि पूजा-पाठ के बीच में ही नींद या उबासी आने लगती है. 

यह भी पढ़ें: 33 कोटि देवताओं में क्यों नहीं है बजरंगबली का स्थान? जानिए हनुमान जी क्यों कहलाते हैं अतुलनीय

पूजन के समय उबासी या नींद आए तो क्या करें?

आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब व्यक्ति शरीर से थका रहता है तो उसे नींद या उबासी आने लगती है. ऐसे में व्यक्ति को अपने पूजा करने का समय बदलकर देखना चाहिए. अगर सुबह से समय पूजा करने में नींद या उबासी आ रही है तो, थोड़ी देर रुककर पूजा करनी चाहिए. इसके अलावा पूजन के दौरान बैठने की मुद्र में भी बदलाव करना चाहिए. ऐसा करने से लाभ हो सकता है.  

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

shakun apshakun

Trending news

'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा', TMC-कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी
West Bengal Election 2026
'बंगाल को बना दिया कठमुल्लापन की राजनीति का अड्डा', TMC-कांग्रेस पर जमकर बरसे योगी
Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा
Delhi airport
Akasa और SpiceJet के विमानों में टक्कर, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ हादसा
नारी शक्ति के हक से क्रेडिट तक... महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की 9 बड़ी बातें
PM Modi
नारी शक्ति के हक से क्रेडिट तक... महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी की 9 बड़ी बातें
घाटी में पुलिस की बड़ी कामयाबी, PAK कनेक्शन वाला नार्को आतंकी गुलजार अहमद गिरफ्तार
Jammu-kashmir
घाटी में पुलिस की बड़ी कामयाबी, PAK कनेक्शन वाला नार्को आतंकी गुलजार अहमद गिरफ्तार
'मोदी भी उसका हकदार नहीं होगा...', वीमेन रिजर्वेशन बिल पर पीएम ने विपक्ष को सुनाया
women reservation
'मोदी भी उसका हकदार नहीं होगा...', वीमेन रिजर्वेशन बिल पर पीएम ने विपक्ष को सुनाया
राज्यसभा उपसभापति चुनाव में विपक्ष करेगा बहिष्कार, जयराम रमेश बोले-नहीं लेंगे हिस्सा
Rajya sabha
राज्यसभा उपसभापति चुनाव में विपक्ष करेगा बहिष्कार, जयराम रमेश बोले-नहीं लेंगे हिस्सा
आप मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए सारे टिकट..अखिलेश यादव की किस बात पर खफा हुए अमित शाह
amit shah
आप मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए सारे टिकट..अखिलेश यादव की किस बात पर खफा हुए अमित शाह
वोट न डालने पर गिरफ्तारी का आदेश दे! वोटिंग अनिवार्य किए जाने की मांग SC ने ठुकराई
Supreme Court
वोट न डालने पर गिरफ्तारी का आदेश दे! वोटिंग अनिवार्य किए जाने की मांग SC ने ठुकराई
महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
muslim women
महिला आरक्षण बिल पर बरेली के मौलाना की मुस्लिम महिलाओं से अपील, कहा- सियासी दलदल...
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे
Nitesh Rane
हायरिंग बंद, ऑफिस आने से रोक...नासिक कंपनी कांड पर सख्ती,जमकर बरसे नितेश राणे