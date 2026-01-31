Shakun Apshkun: क्या आप भी रविवार को खरीदते हैं ये चीजें? हो जाएं सतर्क, बन सकता है बड़े अपशकुन का कारण

Shakun Apshkun: भारतीय संस्कृति और शकुन शास्त्र में हर दिन का अपना एक विशेष महत्व और ऊर्जा बताई गई है. जिस प्रकार कुछ कार्यों को करने के लिए विशेष दिन शुभ होते हैं, ठीक उसी तरह कुछ दिनों में कुछ वस्तुओं की खरीदारी को वर्जित माना गया है. सप्ताह का आखिरी दिन यानी रविवार, सूर्य देव को समर्पित है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, रविवार के दिन अनजाने में की गई कुछ खरीदारी आपके घर की सुख-समृद्धि में बाधा डाल सकती है और दरिद्रता को आमंत्रण दे सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि रविवार को किन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए और इसके जुड़े अपशकुन क्या हो सकते हैं.

लकड़ी से बनी वस्तुएं

शकुन शास्त्र के अनुसार, रविवार के दिन लकड़ी या लकड़ी से बना फर्नीचर घर लाना शुभ नहीं माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन लकड़ी की खरीदारी करने से घर में संचित धन धीरे-धीरे कम होने लगता है और परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में अगर आपको फर्नीचर या लकड़ी का कोई सामान लेना है, तो रविवार के बजाय किसी अन्य शुभ दिन का चुनाव करना बेहतर होता है.

बागवानी और गार्डनिंग का सामान

अक्सर लोग रविवार की छुट्टी का उपयोग अपने घर के बगीचे को संवारने में करते हैं. हालांकि पौधों की देखभाल करना अच्छा है, लेकिन इस दिन बागवानी से जुड़ी नई चीजें (जैसे मिट्टी, गमले या औजार) खरीदना अपशकुन माना जाता है. ज्योतिषीय दृष्टि से ऐसी खरीदारी धन के आगमन को रोकती है और आपके कारोबार या कार्यक्षेत्र में नुकसान का कारण बन सकती है.

हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक सामान

रविवार के दिन लोहे का सामान, हार्डवेयर, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीदारी से बचना चाहिए. माना जाता है कि सूर्य के दिन इन वस्तुओं (जो अक्सर शनि या राहु से प्रभावित होती हैं) को खरीदने से घर और ऑफिस में अनावश्यक खर्चे बढ़ जाते हैं और बने-बनाए काम बिगड़ने लगते हैं. यह न सिर्फ आर्थिक क्षति पहुंचाता है बल्कि मानसिक तनाव का कारण भी बन सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)