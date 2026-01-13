Advertisement
trendingNow13073255
Hindi Newsधर्मShakun Apshakun: सांपों से जुड़े ये 5 शकुन-अपशकुन खोलते हैं भाग्य के दरवाजे, जानें सांप का रास्ता काटना आपके लिए शुभ है या नहीं?

Shakun Apshakun: सांपों से जुड़े ये 5 शकुन-अपशकुन खोलते हैं भाग्य के दरवाजे, जानें सांप का रास्ता काटना आपके लिए शुभ है या नहीं?

Shakun Apshakun related Snake: शकुन शास्त्र के अनुसार, सांपों का अचानक किसी स्थान पर प्रकट होना महज एक संयोग नहीं है, बल्कि यह भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण इशारा होता है. ऐसे में आइए जानते हैं सांप से जुड़े कुछ शकुन और अपशकुन.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shakun Apshakun: सांपों से जुड़े ये 5 शकुन-अपशकुन खोलते हैं भाग्य के दरवाजे, जानें सांप का रास्ता काटना आपके लिए शुभ है या नहीं?

Shakun Apshakun: भारतीय ज्योतिष और शकुन शास्त्र में जीव-जंतुओं की गतिविधियों को आने वाली घटनाओं का सूचक माना गया है. इनमें सांपों का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है. सांपों को राहु और केतु का प्रतीक माना जाता है और हिंदू धर्म में इन्हें पूजनीय भी माना गया है. नाग पंचमी के दिन सांपों की विशेष पूजा की जाती है. मान्यता है कि अचानक सांप का दिखना आपके जीवन में धन, सफलता या आने वाले संकटों का पूर्व संकेत हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सांप का रास्ता काटना आपके लिए शुभ है या अशुभ और इससे जुड़े शकुन-अपशकुन क्या हैं.

पेड़ पर चढ़ते और उतरते सांप के मायने

अगर आप किसी सांप को वृक्ष या पेड़ पर ऊपर की ओर चढ़ते हुए देखते हैं, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है. इसे आने वाले समय में धन लाभ और करियर में उन्नति का प्रतीक माना जाता है. वहीं, अगर कोई धनवान व्यक्ति सांप को पेड़ से नीचे उतरते देखे, तो इसे अपशकुन माना जाता है, जो आर्थिक नुकसान की ओर इशारा करता है. हालांकि, निर्धन व्यक्ति के लिए सांप का पेड़ से नीचे आना शुभ माना गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रास्ता काटने की दिशा का प्रभाव

अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं और सांप दाहिनी दिशा से निकलकर आपका रास्ता काट दे, तो इसे कार्य की सफलता का सूचक माना जाता है. जबकि, अगर सांप बाईं दिशा से रास्ता काटे, तो यह कार्यों में आने वाली बाधाओं या असफलता का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.

दुर्लभ और शुभ दर्शन

शकुन शास्त्र के मुताबिक, सफेद सांप का दिखना एक चमत्कारिक घटना मानी जाती है. यह सौभाग्य का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि आपके जीवन में सुख-समृद्धि आने वाली है. अगर मंदिर में पूजा के दौरान अचानक सांप दिख जाए, तो इसे ईश्वर की विशेष कृपा माना जाता है. यह संकेत है कि आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होने वाली हैं. इसके अलावा शिवलिंग पर सांप का लिपटा होना साक्षात महादेव के दर्शन के समान माना जाता है. यह व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान और दैवीय सुरक्षा का प्रतीक है.

यह भी पढ़ें: कुत्ता मुंह में दबाकर लाए मांस या कपड़े का टुकड़ा तो हो जाएं सावधान! जानें क्या कहता है शकुन शास्त्र

सावधानियां और निवारण

शास्त्रों के अनुसार, रास्ते में किसी मृत सांप को देखना अशुभ माना जाता है. यह पितृ दोष या आने वाले कष्टों की सूचना हो सकता है. इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करनी चाहिए और शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए. वहीं, अगर आप कहीं नाग-नागिन को मिलन की अवस्था में देखें, तो वहां रुकना या उन्हें परेशान करना वर्जित है. शास्त्रों के अनुसार, ऐसे समय में वहां से चुपचाप हट जाना ही उचित है, अन्यथा दोष लग सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

shakun apshakun

Trending news

चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
Odisha news
चिप्स के पैकेट में निकला खिलौना बना नासूर, ब्लास्ट से गई बच्चे की आंख की रोशनी
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
mumbai
भारत की सबसे अमीर म्युनिसिपालिटी, इतना पैसा कहां से कमाती है BMC?
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
Rahul Gandhi
'संविधान खतरे में...', Gen Z के सामने तमिलनाडु से राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
Politics
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
MC Mary Kom News
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Jammu Kashmir
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
Shaksgam Valley
कहां है शक्सगाम वैली, जिस पर चीन-भारत के बीच बढ़ गया तनाव, क्यों PAK है फसाद की जड़
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
Jammu Kashmir
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
veer savarkar
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
Indian Army news
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज