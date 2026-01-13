Shakun Apshakun: सांपों से जुड़े ये 5 शकुन-अपशकुन खोलते हैं भाग्य के दरवाजे, जानें सांप का रास्ता काटना आपके लिए शुभ है या नहीं?

Shakun Apshakun related Snake: शकुन शास्त्र के अनुसार, सांपों का अचानक किसी स्थान पर प्रकट होना महज एक संयोग नहीं है, बल्कि यह भविष्य की ओर एक महत्वपूर्ण इशारा होता है. ऐसे में आइए जानते हैं सांप से जुड़े कुछ शकुन और अपशकुन.
Trending Photos
Shakun Apshakun: भारतीय ज्योतिष और शकुन शास्त्र में जीव-जंतुओं की गतिविधियों को आने वाली घटनाओं का सूचक माना गया है. इनमें सांपों का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है. सांपों को राहु और केतु का प्रतीक माना जाता है और हिंदू धर्म में इन्हें पूजनीय भी माना गया है. नाग पंचमी के दिन सांपों की विशेष पूजा की जाती है. मान्यता है कि अचानक सांप का दिखना आपके जीवन में धन, सफलता या आने वाले संकटों का पूर्व संकेत हो सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सांप का रास्ता काटना आपके लिए शुभ है या अशुभ और इससे जुड़े शकुन-अपशकुन क्या हैं.
पेड़ पर चढ़ते और उतरते सांप के मायने
अगर आप किसी सांप को वृक्ष या पेड़ पर ऊपर की ओर चढ़ते हुए देखते हैं, तो यह एक अत्यंत शुभ संकेत है. इसे आने वाले समय में धन लाभ और करियर में उन्नति का प्रतीक माना जाता है. वहीं, अगर कोई धनवान व्यक्ति सांप को पेड़ से नीचे उतरते देखे, तो इसे अपशकुन माना जाता है, जो आर्थिक नुकसान की ओर इशारा करता है. हालांकि, निर्धन व्यक्ति के लिए सांप का पेड़ से नीचे आना शुभ माना गया है.
रास्ता काटने की दिशा का प्रभाव
अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं और सांप दाहिनी दिशा से निकलकर आपका रास्ता काट दे, तो इसे कार्य की सफलता का सूचक माना जाता है. जबकि, अगर सांप बाईं दिशा से रास्ता काटे, तो यह कार्यों में आने वाली बाधाओं या असफलता का संकेत हो सकता है. ऐसी स्थिति में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है.
दुर्लभ और शुभ दर्शन
शकुन शास्त्र के मुताबिक, सफेद सांप का दिखना एक चमत्कारिक घटना मानी जाती है. यह सौभाग्य का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि आपके जीवन में सुख-समृद्धि आने वाली है. अगर मंदिर में पूजा के दौरान अचानक सांप दिख जाए, तो इसे ईश्वर की विशेष कृपा माना जाता है. यह संकेत है कि आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होने वाली हैं. इसके अलावा शिवलिंग पर सांप का लिपटा होना साक्षात महादेव के दर्शन के समान माना जाता है. यह व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान और दैवीय सुरक्षा का प्रतीक है.
यह भी पढ़ें: कुत्ता मुंह में दबाकर लाए मांस या कपड़े का टुकड़ा तो हो जाएं सावधान! जानें क्या कहता है शकुन शास्त्र
सावधानियां और निवारण
शास्त्रों के अनुसार, रास्ते में किसी मृत सांप को देखना अशुभ माना जाता है. यह पितृ दोष या आने वाले कष्टों की सूचना हो सकता है. इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करनी चाहिए और शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए. वहीं, अगर आप कहीं नाग-नागिन को मिलन की अवस्था में देखें, तो वहां रुकना या उन्हें परेशान करना वर्जित है. शास्त्रों के अनुसार, ऐसे समय में वहां से चुपचाप हट जाना ही उचित है, अन्यथा दोष लग सकता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)