धर्म

Shakun Apshakun: अपशकुन मानी जाती हैं जीवन में घटने वाली ये 5 घटनाएं, जानें किन बातों का मिलता है संकेत

Shakun Apshakun: शकुन शास्त्र में बताए गए कुछ संकेत हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों को लेकर हमें सतर्क करते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी घटनाएं हैं, जो अपशकुन का संकेत देती हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:30 PM IST
Shakun Apshakun: अपशकुन मानी जाती हैं जीवन में घटने वाली ये 5 घटनाएं, जानें किन बातों का मिलता है संकेत

Shakun Apshakun Sanket: शकुन शास्त्र के अनुसार, इंसान के जीवन में घटने वाली कई घटनाएं भविष्य में होने वाले शुभ या अशुभ संकेतों से जुड़ी होती हैं. कुछ घटनाएं शुभ फल का संदेश देती हैं, जबकि कुछ को अपशकुन माना जाता है, जो बाधा या हानि का संकेत देती हैं. माना जाता है कि यदि इन संकेतों को समय रहते समझ लिया जाए, तो संभावित नुकसान से बचा जा सकता है. शकुन शास्त्र के अनुसार, कुछ घटनाएं अपशकुन मानी जाती हैं. आइए जानते हैं कि जीवन में घटने वाली कौन-कौन सी घटनाएं अशुभ संकेत देती हैं और इसका मन-मस्तिष्क पर क्या पड़ता है.

दूध से जुड़ा अपशकुन

यदि कभी-कभार दूध उबलकर गिर जाए, तो इसे सामान्य माना जाता है, लेकिन यदि ऐसा बार-बार होने लगे तो यह एक गंभीर अपशकुन माना जाता है. शकुन शास्त्र के अनुसार, बार-बार दूध का उबलकर गिरना किसी बड़ी हानि या दुर्घटना का संकेत देता है.

पानी से जुड़ा अपशकुन

नल से लगातार पानी टपकना धन हानि का सूचक माना गया है. इसके साथ ही, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना भी अपशकुन माना जाता है. कहा जाता है कि खाली बाल्टी न सिर्फ आर्थिक संकट लाती है, बल्कि मानसिक तनाव भी बढ़ाती है. इसलिए हमेशा बाल्टी में कुछ पानी भरा रखना शुभ माना गया है.

कांच टूटने का अपशकुन

शकुन शास्त्र में कांच या शीशे की वस्तुओं का टूटना अत्यंत अपशकुन माना गया है. यह दरिद्रता और अशांति का संकेत देता है. यदि घर में कांच का कोई सामान टूट जाए, तो उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए.

यह भी पढ़ें: शुक्र करेंगे अपनी मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश, इन 3 राशि वालों को होगा अपार धन लाभ

चाकू से जुड़ा अपशकुन

चाकू का अचानक गिर जाना या उसे आग के पास रखना अशुभ माना गया है. इसके अलावा, छुरी या कांटे को एक-दूसरे के ऊपर रखने से भी परिवार में कलह बढ़ने की संभावना बताई गई है. इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा सावधानी से रखें.

छींक का अपशकुन

घर से बाहर निकलते समय किसी का छींकना भी अपशकुन माना गया है. माना जाता है कि इससे कार्यों में रुकावट आ सकती है या मनचाहा फल नहीं मिलता. ऐसी स्थिति में तुरंत बाहर न निकलकर कुछ देर रुकना और पानी पीना शुभ माना जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

shakun apshakun

