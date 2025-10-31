Shaligram Ji Ki Aarti: शालिग्राम भगवान की आरती, शालिग्राम सुनो विनती मेरी...

Shaligram Ji Ki Aarti: मां तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह बड़े ही धूमधाम से कार्तिक माह में कराई जाती है. इस दिन मां तुलसी और शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है और भगवान शालीग्राम की आरती की जाती है.
Shaligram Bhagwan Ki Arti: हिंदू धर्म में तुलसी विवाह पर्व का बहुत महत्व है. कार्तिक माह में पड़ने वाले इस त्योहार पर बड़ो ही धूमधाम से भगवान शालीग्राम की पूजा आराधना की जाती है. देवउठनी एकादशी पर यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु चार माह की योग निद्रा से उठते हैं और जगत का पालपोषण फिर से शुरू करते हैं. इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और फिर इसके अगले दिन द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह किया जाता है जिसें शालीग्राम भगवान के साथ देवी तुलसी का विवाह किया जाता है. भगवान विष्णु के स्वरूप श्री शालिग्राम भगवान और तुलसी देवी का शुभ विवाह करते हुए पूजा उपासना की जाती है और इस दिन लोग व्रत का संकल्प भी करते हैं. इस दिन तुलसी जी के साथ भगवान शालीग्राम की पूजा करते हुए आरती के साथ अनुष्ठान को संपन्न किया जाता है. आइए शालिग्राम भगवान की आरती जानें.
॥शालिग्राम भगवान की आरती॥
शालिग्राम सुनो विनती मेरी ।
यह वरदान दयाकर पाऊं ॥
प्रात: समय उठी मंजन करके ।
प्रेम सहित स्नान कराऊँ ॥
चन्दन धुप दीप तुलसीदल ।
वरन -वरण के पुष्प चढ़ाऊँ ॥
तुम्हरे सामने नृत्य करूँ नित ।
प्रभु घंटा शंख मृदंग बजाऊं ॥
चरण धोय चरणामृत लेकर ।
कुटुंब सहित बैकुण्ठ सिधारूं ॥
जो कुछ रुखा सूखा घर में ।
भोग लगाकर भोजन पाऊं ॥
मन वचन कर्म से पाप किये ।
जो परिक्रमा के साथ बहाऊँ ॥
ऐसी कृपा करो मुझ पर ।
जम के द्वारे जाने न पाऊं ॥
माधोदास की विनती यही है ।
हरी दासन को दास कहाऊं ॥
॥ इति श्री शालिग्राम आरती संपूर्णम् ॥
शालिग्राम भगवान के मंत्र
श्रीविष्णवे नम:
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो नारायणाय
शालिग्राम दान करने का मंत्र :
शालग्रामशिला पुण्या भुक्तिमुक्ति प्रदायिनी |
शालग्रामप्रदानेन मम सन्तु मनोरथाः ||
चक्राङ्कितसमायुक्तशालग्रामशिला शुभा |
दानेनैव भवेत्तस्या उभयोर्वाञ्छितं फलं ||