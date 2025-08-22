शनि अमावस्‍या के दिन इन जगहों पर जलाएं दीपक, पितृ दोष होगा दूर, संवर जाएंगी कई पीढ़ियां
धर्म

शनि अमावस्‍या के दिन इन जगहों पर जलाएं दीपक, पितृ दोष होगा दूर, संवर जाएंगी कई पीढ़ियां

Amavasya 2025 August: अमावस्‍या का दिन पितरों को समर्पित है. इस दिन स्‍नान-दान करने के साथ-साथ कुछ खास जगहों पर दीपक जरूर जलाएं. ऐसा करने से पितृ दोष दूर होता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:30 AM IST
शनि अमावस्‍या के दिन इन जगहों पर जलाएं दीपक, पितृ दोष होगा दूर, संवर जाएंगी कई पीढ़ियां

Shani Amavasya 2025: भाद्रपद मास की अमावस्‍या 23 अगस्‍त, शनिवार को पड़ रही है. इसलिए इसे शनिचरी अमावस्‍या या शनि अमावस्‍या कहते हैं. शनि अमावस्‍या के दिन पवित्र नदी में स्‍नान करने, पितरों के लिए तर्पण करने और गरीब-जरूरतमंदों को दान करने के अलावा दीपक जरूर जलाएं. जानिए शनि अमावस्‍या के दिन किन जगहों पर दीपक जलाने से पितृ दोष दूर होता है. पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि 22 अगस्त को सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी और 23 अगस्त को सुबह 11 बजकर 35 मिनट पर समाप्‍त होगी. लिहाजा स्‍नान-दान 23 अगस्‍त को किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: नोटों का बादल फटेगा 4 राशि वालों के घर, सितंबर में राजयोग बनाएगा करोड़पति!

 

अमावस्‍या पर जलाएं दीपक 

शनि अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक का ये उपाय जरूर करें.  

पितरों की तस्‍वीर के सामने दीपक- शनि अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद पितरों की तस्वीर के सामने दीपक जलाएं. उन्‍हें उनका मनपसंद भोग अर्पित करें. फिर उनसे भोग ग्रहण करने की प्रार्थना करें. साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि देने की कामना करें. इससे पितर प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद देते हैं और पितृ दोष दूर होता है. 

यह भी पढ़ें: सितंबर से फिर से बढ़ेगा सरहद पर तनाव, जंग के बनेंगे हालात; ये कारण होगा जिम्‍मेदार

मुख्‍य द्वार पर दीपक - शनि अमावस्‍या के दिन घर के मुख्‍य द्वार पर भी दीपक जलाएं. वैसे तो रोजाना ही घर के मुख्‍य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए लेकिन अमावस्‍या-पूर्णिमा और खास मौकों पर दीपक जरूर जलाएं. इससे घर में समृद्धि और सकारात्‍मकता बढ़ती है. 

शनि मंदिर और पीपल के पेड़ के नीचे दीपक - शनि अमावस्‍या की रात शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. दीपक में कुछ काले तिल भी डाल दें. ऐसा ही दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भी जलाएं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;