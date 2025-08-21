Bhadrapada Amavasya 2025: हिंदू धर्म में सभी अमावस्या तिथि को बहुत महत्‍वपूर्ण माना गया है. अमावस्‍या के दिन पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान-पुण्‍य किया जाता है. लेकिन कुछ अमावस्‍या को विशेष दर्जा दिया गया है. इसमें भाद्रपद महीने की अमावस्‍या तिथि शामिल है. भाद्रपद अमावस्‍या को पिठोरी अमावस्‍या और कुशाग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं. इस साल भाद्रपद अमावस्‍या 23 अगस्‍त, शनिवार को पड़ रही है, जिससे यह शनि अमावस्‍या भी कहलाएगी.

भाद्रपद अमावस्या स्नान-दान मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, भाद्रपद अमावस्या तिथि 22 अगस्त, शुक्रवार को सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर शुरू होगी और 23 अगस्त, शनिवार को सुबह 11 बजकर 35 मिनट समाप्‍त होगी. उदयातिथि के अनुसार, भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त को ही मनाई जाएगी. अमावस्‍या पर स्नान-दान का मुहूर्त 23 अगस्‍त को सुबह 4 बजकर 26 मिनट से 5 बजकर 10 मिनट तक रहेगा. इस दिन पवित्र नदी या कुंड में स्‍नान करें. सूर्य देव को अर्घ्‍य दें. पितरों के लिए तर्पण करें. गरीब-जरूरतमंदों को दान दें.

शनि अमावस्‍या के दिन ना करें ये काम

शनि अमावस्‍या बहुत खास दिन होता है. इस दिन की गईं कुछ गलतियां शनि देव को नाराज कर सकती हैं. साथ ही जीवन बर्बाद कर सकती हैं, लिहाजा शनि अमावस्‍या के दिन ये गलतियां ना करें.

नशा - शनि अमावस्‍या के दिन किसी भी तरह के नशीले पदार्थों, मांसाहारी भोजन और तामसिक भोजन का सेवन न करें. इससे शनि देव भी नाराज होंगे और पितृ भी अप्रसन्‍न होंगे.

झूठ या धोखा - वैसे तो किसी भी दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन शनि अमावस्‍या के दिन ऐसा करने की गलती ना करें. वरना न्‍याय के देवता शनि नाराज होकर कठोर दंड दे सकते हैं.

नए काम- शनि अमावस्‍या का दिन खरा दिन माना जाता है. इस दिन किसी भी नए काम की शुरुआत करना ठीक नहीं होता है.

रात में घूमना - अमावस्‍या की रात नकारात्‍मक शक्तियां प्रबल रहती हैं. अमावस्‍या की रात को श्‍मशान घाट, कब्रिस्‍तान या सुनसान जगह पर ना जाएं.



नाखून-बाल काटना - शनि अमावस्‍या के दिन नाखून-बाल नहीं काटना चाहिए. इससे जीवन में नकारात्‍मकता बढ़ती है.

