अगस्‍त में शनि अमावस्‍या मचाएगी गदर! ये उपाय जड़ से खत्‍म करेंगे हर समस्‍या, बढ़ेगा सौभाग्‍य
Advertisement
trendingNow12884452
Hindi Newsधर्म

अगस्‍त में शनि अमावस्‍या मचाएगी गदर! ये उपाय जड़ से खत्‍म करेंगे हर समस्‍या, बढ़ेगा सौभाग्‍य

Shani Amavasya: शनिवार के दिन अमावस्‍या का पड़ना बहुत खास माना जाता है. क्‍योंकि शनि अमावस्‍या के दिन किए गए उपाय शनि दोष से निजात दिलाते हैं. विशेष तौर पर जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या चल रही हो, उनके लिए शनि अमावस्‍या खास होती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 17, 2025, 07:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अगस्‍त में शनि अमावस्‍या मचाएगी गदर! ये उपाय जड़ से खत्‍म करेंगे हर समस्‍या, बढ़ेगा सौभाग्‍य

Shani Amavasya 2025 August: हिंदू धर्म में अमावस्‍या तिथि को विशेष माना गया है और यह तिथि पितरों को समर्पित की गई है. हर अमावस्‍या के दिन पवित्र नदियों में स्‍नान करने, पितरों के लिए श्राद्ध-तर्पण करने का विधान है. वहीं जब अमावस्‍या सोमवार, शनिवार के दिन पड़े तो उसका महत्‍व और बढ़ जाता है. शनिवार के दिन आने वाली अमावस्‍या को शनि अमावस्‍या कहते हैं. अगस्‍त महीने में शनि अमावस्‍या का संयोग बन रहा है. 

यह भी पढ़ें: अचानक नोटों में खेलने में लगेंगे 3 राशि वाले लोग, सोने पर सुहागा साबित होगा 15 दिन में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगना

अगस्‍त में शनि अमावस्‍या 

इस समय भाद्रपद महीना चल रहा है और भाद्रपद महीने की अमावस्‍या 23 अगस्त 2025, शनिवार को पड़ रही है. जिससे इसे शनि अमावस्या कहा जाएगा. शनि अमावस्‍या को धर्म ही नहीं ज्‍योतिष शास्‍त्र में भी बेहद अहम माना गया है. इस दिन शनि ग्रह से जुड़े उपाय करना बहुत लाभ देता है. 

यह भी पढ़ें: साढ़ेसाती-ढैय्या झेल रही 5 राशियों पर कहर बनकर टूटेगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, एक गलती और सब खत्‍म!

शनि अमावस्‍या के उपाय 

ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनि दोष है या जो लोग शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या के कारण शनि देव का कहर झेल रहे हैं. वे शनि अमावस्‍या के दिन कुछ उपाय कर लें. इससे उन्‍हें शनि ग्रह के अशुभ फलों से राहत मिलेगी, साथ ही उन्‍नति-धन मिलने के योग बनेंगे. दुर्भाग्‍य दूर होगा और सौभाग्‍य बढ़ेगा.  

- शनि अमावस्या के दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं. ध्‍यान रहे कि यदि शनि देव की मूर्ति पर तेल अर्पित कर रहे हैं तो उनके पैर के अंगूठे पर ही तेल चढ़ाएं. ना कि मूर्ति के ऊपर से तेल चढ़ाते हुए पूरी मूर्ति पर तेल अर्पित करें. यदि शनि देव शिला रूप में विराजमान हैं तो पूरी शिला पर तेल चढ़ाया जा सकता है.  

यह भी पढ़ें: सितंबर में मालामाल हो जाएंगे ये राशि वाले लोग, मंगल 3 बार चाल बदलकर बनाएंगे करोड़पति!

- शनि अमावस्‍या की शाम को सूर्यास्‍त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 

- शनि अमास्‍या के दिन शनि से संबंधित चीजें जैसे सरसों का तेल, काले तिल, उड़द की दाल और लोहे की चीजों का दान करें. 

- शनि अमावस्‍या के दिन पूजा करते समय ‘ॐ शनैश्चराय नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करें. 

- शनि के कष्‍टों से निजात पाने का सबसे अच्‍छा तरीका है हनुमान जी की पूजा-आराधना करना. शनि देव कभी भी बजरंगबली के भक्‍तों को कष्‍ट नहीं देते हैं. 

- शनि अमावस्‍या के दिन गरीब-जरूरतमंदों को भोजन कराएं. सामर्थ्‍य अनुसार कपड़े, जूते, भोजन, धन का दान करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

Shani Amavasya

Trending news

भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
NCERT Partition
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
NCERT Partition Module
इस किताब को आग लगा दो... NCERT के मॉड्यूल पर भड़की कांग्रेस, BJP ने दिया जवाब
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
Jinnah
विभाजन का विलेन किसका हीरो; इस राज्य में 'जिन्ना जिंदाबाद' के नारे किसने लगाए?
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
rss
RSS 'इंडियन तालिबान' और PM मोदी... दिग्गज कांग्रेसी नेता के बयान पर बवाल
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
DNA Analysis
मंत्रों से मस्तिष्क का कनेक्शन; कैसे शार्प होती है मेमोरी? रिसर्च में हुआ खुलासा
;