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Hindi Newsधर्मआज साल की पहली शनि अमावस्या, रात में दिख जाएं ये संकेत तो समझिए पलटने वाला है भाग्य

आज साल की पहली शनि अमावस्या, रात में दिख जाएं ये संकेत तो समझिए पलटने वाला है भाग्य

Amavasya May 2026: आज 16 मई 2026, शनिवार को साल की पहली शनि अमावस्‍या है. साथ ही शनि जयंती भी है. आज यदि आपको कुछ खास संकेत मिलते हैं तो मान लीजिए शनिदेव की कृपा से आपकी जिंदगी जल्‍द बदलने वाली है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 16, 2026, 09:57 AM IST
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आज साल की पहली शनि अमावस्या, रात में दिख जाएं ये संकेत तो समझिए पलटने वाला है भाग्य

Shani Amavasya Aaj : आज 16 मई की शनि अमावस्‍या बहुत खास है. यदि आपको आज अमावस्‍या पर कुछ संकेत मिलते हैं तो यह बहुत अच्‍छी बात है क्‍योंकि आपकी जिंदगी में सकारात्‍मक बदलाव आने वाले हैं. शनि देव की कृपा से आपको धन-दौलत, कामयाबी और शोहरत मिलने वाली है. 

दरअसल, आज ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या को शनि जयंती भी है. साथ ही इसे बड़ अमावस्‍या भी कहते हैं क्‍योंकि आज सुहागिनें वट सावित्री व्रत रखती हैं और बड़ या बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं. 

अमावस्‍या पर मिले शुभ संकेत 

शनि अमावस्या की रात को या दिन में कुछ संकेतों का मिलना ज्‍योतिष में शुभ माना गया है. जानिए भाग्‍य बदलने वाले ये शुभ संकेत - 
 
काले कुत्ते का दिखना: यदि बिना बुलाए काला कुत्‍ता आपके घर आ जाए या रात के समय घर के बाहर या रास्ते में काला कुत्ता दिखाई दे और वह आपको देखकर अपनी पूंछ हिलाए, तो समझ लें कि शनिदेव की आप पर कृपा होने लगी है. आपको अचानक पैसा मिलने वाला है, कर्ज दूर होने वाला है. कुत्‍ते को रोटी, दूध आदि खाने को दें. 

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काली चींटियों का झुंड: घर में या बाहर कहीं भी आपको काली चींटियों का झुंड नजर आए तो यह बहुत अच्‍छा है. काली चींटियों का आम दिनों में भी नजर आना अच्‍छा माना जाता है. उस पर शनि अमावस्‍या पर यदि काली चींटियां दिखें तो जल्‍द भाग्‍य बदल सकता है. अचानक पैसा मिल सकता है. बड़ी कामयाबी मिलने के योग बनते हैं. हो सके तो चींटियों को आटा और शक्‍कर खाने के लिए डालें. 

(यह भी पढ़ें: आज शनि जयंती पर बन रहा दुर्लभ महासंयोग, 3 राशियों को मिलेगा राजयोग का लाभ, 2 पर मंडराएगा संकट

सपनों में शनि मंदिर या देव दर्शन: शनि अमावस्या की रात सपने में यदि शनि मंदिर, पीपल का पेड़, काले रंग के पशु-पक्षी (जैसे कौवा या भैंस) आदि दिखें तो यह बहुत शुभ माना जाता है. यह रुके हुए कार्यों के पूरे होने का इशारा है. साथ ही आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है. 

अचानक अच्‍छी खबर मिलना : यदि अमावस्‍या की शाम या रात को आपको अचानका कोई अच्‍छी खबर मिले, अटका हुआ पैसा मिले तो यह भी शनि की कृपा का संकेत है. 

मानसिक शांति : यदि बिना किसी कारण के शनि अमावस्‍या की रात मानसिक शांति महसूस हो. आप बहुत खुश महसूस करें तो यह भी संकेत है कि आपकी कुंडली में शनि का अशुभ फल दूर हुआ और शनि कृपा मिलनी शुरू हो गई है. 

(यह भी पढ़ें: 90% लोग शनि पूजा में करते हैं ये गलती, शनि जयंती पर भूलकर भी न दोहराएं, लेने के देने पड़ जाएंगे

शनि अमावस्‍या पर क्‍या करें? 

- शनि मंदिर जाकर या पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. 
- रात को सोने से पहले घर के मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाएं.
- आज किसी न किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति की मदद करें. उसे पैसे, भोजल, काले तिल, उड़द की दाल या सरसों के तेल का दान करें. 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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