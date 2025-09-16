शनि की छाया से घर-परिवार में छा जाती है कंगाली, मगर इन उपायों से घर में ठहरती हैं मां लक्ष्मी

Shani Chhaya Dosh: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब शनि की दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसके जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आने लगती हैं. कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती, करियर में रुकावटें बढ़ जाती हैं और परिवार की शांति भी भंग हो जाती है. शनि की साढ़ेसाती या ढैया का सबसे गहरा असर आर्थिक स्थिति पर देखा जाता है. इस दौरान व्यक्ति को अक्सर तंगहाली का सामना करना पड़ता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे लक्ष्मी माता उस घर से दूर होती जा रही हों. ऐसे में कुछ विशेष उपाय अपनाकर न केवल शनि का प्रकोप कम किया जा सकता है बल्कि लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है.

अच्छे कर्म करना न भूलें

शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है. वे हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार दंड या आशीर्वाद देते हैं. इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करना कभी बंद नहीं करना चाहिए. सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलने वालों के घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है. इसके साथ ही शनि का प्रभाव भी अच्छे कर्म करने वालों पर लंबे समय तक नहीं टिकता.

भगवान विष्णु की आराधना करें

मान्यता है कि शनिदेव भगवान विष्णु के अवतार श्रीकृष्ण के भक्त हैं. जो व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है. वहीं, लक्ष्मी माता भी वहीं निवास करती हैं जहां भगवान विष्णु की आराधना होती है. इसीलिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो नियमित रूप से विष्णु पूजा करने से लाभ मिलता है और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

शनिवार को पीपल पूजन और श्रीफल अर्पण

शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन विशेष उपाय किए जाते हैं. शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है. स्कंद पुराण के अनुसार पीपल की जड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है. इस उपाय से न केवल शनि का प्रभाव कम होता है बल्कि लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होती है. साथ ही इस दिन लक्ष्मी-नारायण मंदिर में नारियल (श्रीफल) अर्पित करना भी अत्यंत लाभकारी है.

पीपल की जड़ में अर्घ्य दें

घर में सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए शनिवार को एक और सरल उपाय है. लोहे के बर्तन में पानी, दूध, चीनी और घी मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें. ऐसा करने से घर में धन-धान्य की वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास बना रहता है.

