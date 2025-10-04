Advertisement
Shani Dev 108 Names: शनिवार के दिन शनिदेव के 108 नामों का करें जाप, ढैय्या और साढ़ेसाती का प्रभाव पड़ेगा मंद!

Shani Dev 108 Names: शनिवार का दिन शनि देव को समर्पित है. इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना करने से जातक शनि की क्रूर दृष्टि से राहत पा सकते हैं. आइए शनिदेव के 108 नामों को जानें जिनके जाप से भी राहत मिल सकती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 04, 2025, 07:16 AM IST
Shani Dev 108 Naam: शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है. शनिदेव कर्मफल दाता है और न्याय के देवता है. हर जातक को शनिदेव से उसके कर्मों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है. सूर्य पुत्र शनि के क्रूर प्रभाव को कम करने के लिए जरूरी है कि शनिवार के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाए. कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनको करने से साढ़ेसाती से लेकर ढैय्या तक के प्रभाव को मंद किया जा सकता है. इसके लिए शनिवार के दिन जातक शनिदेव की विशेष पूजा कर सकते हैं और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीया जला सकते हैं. वहीं शनिदेव से जुड़ा एक अचूक उपाय ये भी है कि शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और शनिदेव के सामने बैठ जाएं. इसके बाद शनिदेव के 108 नामों का जाप करें. इस एक उपाय को करने से कुंडली से शनि दोष दूर होगा और ढैय्या से लेकर साढ़ेसाती तक का प्रभाव कम हो जाएगा.

शनिदेव के 108 नाम -
"ऊँ शनैश्चराय नमः"
"ऊँ शान्ताय नमः"
"ऊँ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः"
"ऊँ शरण्याय नमः"
"ऊँ वरेण्याय नमः"
"ऊँ सर्वेशाय नमः"
"ऊँ सौम्याय नमः"
"ऊँ सुरवन्द्याय नमः"
"ऊँ सुरलोकविहारिणे नमः"
"ऊँ सुखासनोपविष्टाय नमः"
"ऊँ सुन्दराय नमः"
"ऊँ घनाय नमः"
"ऊँ घनरूपाय नमः"
"ऊँ घनाभरणधारिणे नमः"
"ऊँ घनसारविलेपाय नमः"
"ऊँ खद्योताय नमः"
"ऊँ मन्दाय नमः"
"ऊँ मन्दचेष्टाय नमः"
"ऊँ महनीयगुणात्मने नमः"
"ऊँ मर्त्यपावनपदाय नमः"
"ऊँ महेशाय नमः"
"ऊँ छायापुत्राय नमः"
"ऊँ शर्वाय नमः"
"ऊँ शततूणीरधारिणे नमः"
"ऊँ चरस्थिरस्वभा वाय नमः"
"ऊँ अचञ्चलाय नमः"
"ऊँ नीलवर्णाय नम:
"ऊँ नित्याय नमः"
"ऊँ नीलाञ्जननिभाय नमः"
"ऊँ नीलाम्बरविभूशणाय नमः"
"ऊँ निश्चलाय नमः"
"ऊँ वेद्याय नमः"
"ऊँ विधिरूपाय नमः"
"ऊँ विरोधाधारभूमये नमः"
"ऊँ भेदास्पदस्वभावाय नमः"
"ऊँ वज्रदेहाय नमः"
"ऊँ वैराग्यदाय नमः"
"ऊँ वीराय नमः"
"ऊँ वीतरोगभयाय नमः"
"ऊँ विपत्परम्परेशाय नमः"
"ऊँ विश्ववन्द्याय नमः"
"ऊँ गृध्नवाहाय नमः"
"ऊँ गूढाय नमः"
"ऊँ कूर्माङ्गाय नमः"
"ऊँ कुरूपिणे नमः"
"ऊँ कुत्सिताय नमः"
"ऊँ गुणाढ्याय नमः"
"ऊँ गोचराय नमः"
"ऊँ अविद्यामूलनाशाय नमः"
"ऊँ विद्याविद्यास्वरूपिणे नमः"
"ऊँ आयुष्यकारणाय नमः"
"ऊँ आपदुद्धर्त्रे नमः"
"ऊँ विष्णुभक्ताय नमः"
"ऊँ वशिने नमः"
"ऊँ विविधागमवेदिने नमः"
"ऊँ विधिस्तुत्याय नमः"
"ऊँ वन्द्याय नमः"
"ऊँ विरूपाक्षाय नमः"
"ऊँ वरिष्ठाय नमः"
"ऊँ गरिष्ठाय नमः"
"ऊँ वज्राङ्कुशधराय नमः"
"ऊँ वरदाभयहस्ताय नमः"
"ऊँ वामनाय नमः"
"ऊँ ज्येष्ठापत्नीसमेताय नमः"
"ऊँ श्रेष्ठाय नमः"
"ऊँ मितभाषिणे नमः"
"ऊँ कष्टौघनाशकर्त्रे नमः"
"ऊँ पुष्टिदाय नमः"
"ऊँ स्तुत्याय नमः"
"ऊँ स्तोत्रगम्याय नमः"
"ऊँ भक्तिवश्याय नमः"
"ऊँ भानवे नमः"
"ऊँ भानुपुत्राय नमः"
"ऊँ भव्याय नमः"
"ऊँ पावनाय नमः"
"ऊँ धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः"
"ऊँ धनदाय नमः"
"ऊँ धनुष्मते नमः"
"ऊँ तनुप्रकाशदेहाय नमः"
"ऊँ तामसाय नमः"
"ऊँ अशेषजनवन्द्याय नमः"
"ऊँ विशेशफलदायिने नमः"
"ऊँ वशीकृतजनेशाय नमः"
"ऊँ पशूनां पतये नमः"
"ऊँ खेचराय नमः"
"ऊँ खगेशाय नमः"
"ऊँ घननीलाम्बराय नमः"
"ऊँ काठिन्यमानसाय नमः"
"ऊँ आर्यगणस्तुत्याय नमः"
"ऊँ नीलच्छत्राय नमः"
"ऊँ नित्याय नमः"
"ऊँ निर्गुणाय नमः"
"ऊँ गुणात्मने नमः"
"ऊँ निरामयाय नमः"
"ऊँ निन्द्याय नमः"
"ऊँ वन्दनीयाय नमः"
"ऊँ धीराय नमः"
"ऊँ दिव्यदेहाय नमः"
"ऊँ दीनार्तिहरणाय नमः"
"ऊँ दैन्यनाशकराय नमः"
"ऊँ आर्यजनगण्याय नमः"
"ऊँ क्रूराय नमः"
"ऊँ क्रूरचेष्टाय नमः"
"ऊँ कामक्रोधकराय नमः"
"ऊँ कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः"
"ऊँ परिपोषितभक्ताय नमः"
"ऊँ परभीतिहराय नमः"
"ऊँ भक्तसंघमनोऽभीष्टफलदाय नमः"

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर करें गोमती चक्र और कौड़ियों का उपाय, मिलगा धन सुख और शांति का आशीर्वाद!

और पढ़ें- Garuda Purana: शख्स झूठा है या सच्चा, पता लगाने के लिए गरुड़ पुराण की इन बातों पर करें गौर, नहीं खाएंगे धोखा!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं.

shani remedies

