शनिदेव के 10 शक्तिशाली नाम जिनका जाप कर पा सकते हैं शांति, धन और सेहत का आशीर्वाद, होगा दुखों का नाश!

Hindi Newsधर्मशनिदेव के 10 शक्तिशाली नाम जिनका जाप कर पा सकते हैं शांति, धन और सेहत का आशीर्वाद, होगा दुखों का नाश!

10 names Of Shanidev For Peace Wealth Health: शनिवार को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए अगर उनके 10 नामों का जाप करनें तो इसके अति शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आइए इस बारे में विस्तार से जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 19, 2025, 04:10 PM IST
10 names Of Shanidev
Shani Dev ke 10 naam​s to get Shanidev Blessings: शनिवार का दिन सूर्य पुत्र शनिदेव को समर्पित है. ऐसे में इस दिन शनिदेव की पूजा आराधना की जाती है. जो भी जातक शनिवार को शनिदेव की पूजा उपासना करते हैं उन पर शनिदेव की क्रूर दृष्टि का प्रभाव कम हो जाता है. इसके अलावा शनिवार के दिन कुछ विशेष उपायों को करने से भी शनिदोषों से मुक्ति पाए जा सकती है. शनिदेव की अगर विशेष कृपा पानी है तो आपको एक सरल उपाय शनिवार को करना चाहिए. शनिवार को शनिदेव के 10 नामों का सच्चे मन से जाप करें तो शनिदेव जल्दी प्रसन्न होंगे और मानसिक शांति से लेकर धन, सेहत और जीवन में सफलता प्राप्ति का आशीर्वाद भी देंगे. आइए शनिदेव के 10 नामों को जानें.

शनिदेव के 10 शक्तिशाली नाम
शनिदेव के 10 खास नाम हैं जिनका जाप शनिवार को करना बहुत लाभकारी माना जाता है:
1. कोणस्थ – शनिदेव की शक्ति को उनका कोणस्थ नाम दर्शाता है.
2. पिंगल – शनिदेव के सौम्य रूप को पिंगल नाम दर्शाता है.
3. बभ्रु – शनिदेव के इस नाम का अर्थ है तप और भक्ति का स्वरूप.
4. कृष्ण – शनिदेव के गहरे रंग व उसके मुख के तेज को कृष्ण नाम दर्शाता है.
5. रौद्रान्तक – शनिदेव के रौद्र और न्यायप्रिय स्वभाव को उनका यह नाम बताता है.
6. यम –  शनिदेव यमराज के ही भाई हैं क्योंकि यमराज देवी संज्ञा और सूर्यदेव के पुत्र हैं.
7. सौरि – शनिदेव का यह नाम बताता है कि शनिदेव सूर्य देव के पुत्र हैं.
8. शनैश्चर – शनिदेव सभी ग्रहों में सबसे धीरे-धीरे संचरण और गोचर करते हैं. यह नाम उनके इसी स्वभाव को दर्शाता है.
9. मंद – यह नाम उनके शांत होने और एक ही स्थिति में लंबं समय तक स्थिर रहने के स्वभाव को दिखाता है.
10. शनि – यह शनि देव का मूल नाम जो न्याय के कारक और कर्मफल के दाता हैं.

शनिदेव को खुश करने के उपाय
शनिदेव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए शनिवार के दिन कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं. आइए उन उपायों के बारे में जानें. 
सुबह स्नान कर साफ कपड़े धारण करें और शनि मंदिर जातक शनिदेव के सामने दीपक जलाएं.
शनिदेव को जो दीया जलाएं उसमें सरसों का तेल ही डाले. इसके साथ ही तेल में कुछ दानें काले तिल का भी डालें.
शनिवाक को शनिदेव के 10 नामों का जाप करें. 
शनिवार को व्रत का संकल्प करें और जरूरतमंदों को काले कपड़ों का दान करें. काले चने या तेल भी दान में दे सकते हैं.
पीपल के पेड़ के नीचे अगर सरसों का दीया जलाएं और पैड़ की सात बार परिक्रमा करें तो इससे जीवन के दुखों का नाश होने लगेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

